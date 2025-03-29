川普國安團隊 洩密卸責沆瀣一氣

白宮 國家安全顧問沃茲3月中旬，將媒體記者拉入國安高層對葉門攻擊的工作群組對話。內容除洩露美軍作戰計畫機密外，也表現對歐洲盟邦的不屑。對話內容本周遭揭發後，引起軒然大波。川普 政府國安團隊高層對通訊安全犯下如此低能錯誤後，包括川普在內，不僅毫無認錯檢討，還用攻擊媒體當事人的老招，企圖轉移焦點，凟職卸責，沆瀣一氣，莫此為甚。

此事源於葉門叛軍「青年運動」在紅海航道發動攻擊，往來軍民船艦紛紛繞道，嚴重影響全球商貿；拜登政府遲無行動，川普近日決定動手。

國防部擬定作戰攻擊計畫，國安顧問沃茲3月11日召開工作協調會議，使用「信號」(Signal)保密通訊程式，共有包括國防部長、中情局長、國家情報總監等18位國安高官入群。但沃茲還拉進一位他事後自稱不認識的「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)。

工作群於3月15日上午再次啟動，距對葉門「青年運動」攻擊僅在兩小時前。事後證明這項軍事行動極為成功，美軍無人傷亡，但精準擊斃「青年運動」導彈負責人，伊朗噤聲，減輕以色列後顧之憂。

被拉進群裡的戈德堡後來自行退群，川普這群國安高層，甚至無人查覺有個陌生人入群和退群。戈德堡花時間仔細查證，並在葉門軍事行動確實依對話內容執行無誤後，在24日「大西洋」網站部分曝光此事，立即成為全球焦點。

從政治攻防看，25日與26日兩天參院眾院剛好安排中情局長等國安首長到情報委員會就預算案備詢，當天變成拷問大會。但這群國安官員和白宮口徑一致，除了貶損當事記者外，完全否認對話內容有任何機密。民主黨議員輪流痛批此重大國家安全漏洞，相關官員無能丟臉，洩露作戰軍機，並要國防部長赫塞斯 立即下台。

此事讓近來自吹自擂的川普政府顏面無光，共和黨國會議員根本無力辯護。參院軍事委員會兩黨領袖要求川普政府提出督察長報告，供委員會審查。由於川普政府持續否認對話內容事涉軍事機密，「大西洋月刊」據以求證白宮再遭冷處理後，進一步公布赫塞斯貼在群組的發動攻擊細節。

川普政府自稱毫無機密可言的內容，攤在陽光下讓所有人檢視，接下來的負面效應，已不是川普政府繼續扭曲搪塞，可以蒙混過關後，國安顧問沃茲終於承認錯誤，由他負全責。

接下來，國會要正式調查。華府聯邦法官已下令工作群內的所有人的通話紀錄全部保留，不得刪除或銷毀。承審的波斯柏格法官正是目前裁定禁止驅逐移民，川普要求彈劾的對象。

司法部長邦迪則稱赫塞斯沒有洩露軍情機密，表態不會啟動調查。但多數軍事專家與將領表示，赫塞斯在群內公布攻擊時間序與使用武器，若是正規軍人早就被軍法處置，革職並依洩密罪法辦。

從通訊對話內容可得知，雖然川普已拍板決定攻擊行動，並已進入執行階段，但副總統范斯一度保留，甚至直言「我們犯錯了」，質疑行動時機不對。

赫塞斯眼看范斯似有意阻止箭在弦上的軍事行動，跳出來解釋，如果延後動手，就有走露風聲之險，讓美國看起來猶豫不決，以色列也可能先採取行動，加薩停火跟著完蛋。沃茲補充說，貨運利用紅海，美國僅占不到5%，歐陸高達60%，唯有美國有能力有決心重新開通航道，歐洲毫無能力。沃茲更表明，總統要求行動結束後，「向歐洲盟友收回這項行動的支出成本」。范斯後來也同意動手並附和說，他已厭倦美國一直在替歐洲善後，換來赫塞斯貶損歐洲的贊同應和。

這些訊息充分顯示，除了洩密，川普政府國安團隊的自負狂妄，以及對歐洲盟邦的蔑視，也證明川普外交國防乃至經貿「美國優先」的霸權態度，各國只能嚴陣以待。