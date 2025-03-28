嗆司法批媒體逼校園 川普大擴權

川普 在第一任總統時，簽署了220項行政命令，已經是史上簽署最多行政令的總統，如今第二任不過才兩個多月，他已發布了100多項行政命令，勢必再破自己的紀錄。透過這些行政命令，川普跳過國會，不理會司法，乃至動用緊急命令，已經全面顛覆了美國政府運作模式，讓美國興起質疑總統擴權的聲音，但民主黨太弱，共和黨噤聲，讓川普大擴權，無所節制，也挑戰了美國三權分立的民主機制。

川普最近將委內瑞拉移民送往薩爾瓦多，援引兩百多年前的戰時「外國敵人法」，遭到聯邦法院法官禁令，讓川普大為不滿，甚至要求彈劾這位法官，直稱他是「麻煩製造者和煽動者」。要彈劾法官的不只是川普，共和黨籍眾議員也提起了多項提案，因為有法官要求川普要恢復暫停的聯邦撥款，甚至質疑馬斯克關閉國際開發署的行動可能違憲，眾議員認為這些法官非法「阻礙川普總統行使權力」，是「黨派激進分子」，應予解職。

川普政府對法院命令置之不理，川普和他的幕僚也不斷發表蔑視司法部門的言論，讓許多憲政學者擔心，這已危及司法超然於行政、立法外的權力制衡設計。川普自己還引用拿破崙的名言，稱「救國者不受任何法律約束」，川普政府顯然不在乎「既有官僚體系或法律架構」的約束，他要超越現有體制「大改革」，以踐行他競選時的承諾，川普甚至說，上帝讓我活下來就是要拯救我們的國家，讓美國再次偉大。

川普所以喜歡用行政命令，因為這是行政權最快速而有效的作為，川普不但簽，還要公開簽署畫面，讓「有力而有效的總統作為」有利政治宣傳。雖然許多行政命令其實需要相關法律和制度配套實施，但川普簽了名就是要推，諸如廢除教育部的命令，其實未經國會允許不得關閉，但川普政府大量削減教育部的經費、人事，逼國會跟進表態，有數十位民主黨籍州檢察長要提起訴訟阻擋，也控訴總統違憲剝奪國會權力。

國會和法院當然是能對總統權節制的力量，但以共和黨居多數的國會，會自動「讓權」給川普表演，更在川普裁併國會授權機關時袖手旁觀，進而為川普助勢，而川普諸多行政命令都在各地方法院引起了訴訟，特別是他大幅裁撤政府機關對人事的衝擊，包括公民權的問題，至少有80餘項訟訴在進行中，川普也不在乎，反正官司上訴至最高法院，九名大法官中有六名保守派，川普也有相當的勝訴機會，他好整以暇地等著最終結果。

川普政府為了要「糾左」，把拜登政府的自由派主張全面整肅，不光是關閉美國國際媒體署，如美國之音等對外宣傳機構，甚至進一步要斷供美國公共媒體資金，已強烈衝擊到美國媒體制度，指川普是以改革節約之名，約束言論自由。對官方媒體如是，對民營媒體也不手軟，白宮 把傳統媒體請出了政府新聞室，並廣邀親川普自媒體，從川普自己到白宮全面批判「製造假新聞」的機構，白宮只傳達「真正的新聞」，也就是川普政府想傳達的聲音，整個政府機構主導訊息和風向的力道遠勝於以往政府，美國媒體受到的衝擊和威脅遠盛於川普第一任的逆風。

不只對媒體，連大學校園川普也不手軟，川普以哥倫比亞大學「未能充分保護猶太學生免於騷擾」為由，要刪減政府給哥大 的4億元補助，逼得哥大也不得不服軟，要改革「對學生抗議行動的管理」，必要時將逮捕學生等作為，已讓哥大教授抗議違反學術自由，也全然顛覆哥大在言論自由史上的校譽。

對川普來說，這些「所謂自由主義」的思維是使美國衰弱之始，是阻擋美國再次偉大的逆風。天授聖命的川普改革就是要讓美國走上「正確的道路」，川普變革才剛起步，不光使全世界跳腳，美國內政也得天翻地覆，一時難以太平。