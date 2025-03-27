美中第六代戰機 競爭未來空中霸權

美國與中國此刻都在積極開發「第六代戰機」，這是爭奪霸權的利器，代表空中優勢的競爭已經白熱化。

中國搶得頭籌；去年12月26日、毛澤東誕辰紀念日當天，微博、X等社群平台流出疑似為中國「六代戰機」在成都、瀋陽兩地上空的試飛影片。兩地戰機外型大致類似，成都較大，瀋陽較小，都沒有尾翼，就像一片銀杏葉，採用三引擎設計，除兩翼外，中間還多一顆引擎，由於成都被拍到的是飛機機身上有「36」字樣，被網友暱稱為「殲36」。

美國總統川普 則在21日宣布，美軍「下一代制空權」（NGAD）計畫由波音 公司得標，將打造第六代戰機，命名為「F-47」。川普表示，該戰機將是有史以來最先進、性能最強大、最具殺傷力的飛機，且實驗機已秘密研發五年，試飛數百小時，有信心F-47性能將遠遠超過其他國家現有戰機。國防部 長赫格塞斯說，未來的F-47機隊向美國盟友釋出一個非常明確、直接的訊息，「我們不會離開」，同時也向敵人表明，在未來美國有能力毫無阻礙地在全球投射力量。

中國的第六代戰機，目前外界所知甚少，美國空軍參謀長阿爾文甚至對中國去年十二月聲稱已試飛的說法，嗤之以鼻，強調F-47才是真正的全球第一架有人第六代戰機。

但以一般公認的六代戰機的特性，包括：強化隱形能力、AI驅動、高超音速、指揮無人機協同作戰，以這樣的標準來看，美中目前的軍事科技程度，已經不相上下，甚至第六代戰機，美國可能是受到中國的刺激。

美國研發下一代戰機，已經長達五年之久，目前已開發出原型，但因為每架造價高達3億美元，拜登政府決定暫緩，由下一屆政府，也就是1月上任的川普政府來決定。

川普雖然要求國防預算每年削減8%，但是在中國傳出已研發第六代戰機之後，川普不甘人後，僅在上任兩個月後，上周宣布F-47研發成功，將要開始量產。

現在美中兩國的新戰機比拚，就像是人工智慧、量子電腦較勁一樣激烈，高性能戰機不僅涉及國家尊嚴，更會是未來攸關霸權與全球利益。

美國F-47的發展過程，與上個世代的F-35大相逕庭；F-35是多國合作的開發計畫，美國與盟國共同研發，甚至共同生產，以減少成本，同時藉機將盟國的武器規格標準化，但是F-47卻是由美國獨立完成，川普透露，美國盟友也想採購F-47，可能會出售性能弱化10％版本給某些盟友，但不會出售完全一樣的，因為「也許有一天他們就不是盟友了」。

美國六代機專案合約現在波音得標，對因為商業客機屢屢出事、深陷困境的波音公司來說，猶如雪中送炭，但是波音這幾年在多個軍工和航太項目上的糟糕表現，也給F-47戰鬥機項目的完成，添加了更多的不確定性，戰機不僅品質要好，而且生產的速度要快，這方面也許中國略勝一籌。

目前人工智慧與無人機的發展，一日千里，特斯拉創辦人馬斯克在評估國防部預算時，曾在他社群平台X發文說：「由人駕駛的戰鬥機在無人機時代都已經過時，只會導致飛行員喪命」，他還嘲笑有些傻子還在打造像F-35的有人戰機，言下之意是，國防部這些軍頭完全不知道現在已經進化到甚麼程度。

從武器系統上來說，第六代戰機也許是最後一代有駕駛員在機艙的戰機，無人機才會是未來。不過無人機的設計理念，已經加入新一代戰機中，無論是F-47或是殲36，都會搭載無人機一同運行，充當未來無人機機群的攻擊核心。

新式戰機是國防能力的結晶，也是科技能力的展現，兩國相繼宣布第六代戰機，將引發新一波軍備競賽，日本、義大利與英國已經開始合作研發自己的戰機，其他沒有這麼大資金與科技能力的，恐怕只有托庇於強權的保護了。