川普戰狼風格效仿中俄 爭議日增

川普 二度執政後,言詞依舊驚詫聳動,大家早已習慣。他效仿習近平、普亭 的做法愈來愈多,作美國帝國霸權夢是其一,修憲延任、擴張領土、搞個人崇拜,內閣用人「忠誠不絕對,就是絕對不忠誠」,白宮 27歲女發言人李維特言詞犀利,比北京外交部「戰狼」華春瑩、趙立堅還凶猛。川普和幕僚相處表面看還和諧,但內部互鬥屢見,誰將是第一個和川普鬧翻的閣員,令外界好奇。

「讓美國再度偉大」(MAGA)口號的本質本是愛國,但川普想合併加拿大成為美國第51州,收回巴拿馬運河和強購格陵蘭島,恢復美國榮光霸權夢,和普亭想拿下烏克蘭、習近平想併吞台灣,出發點相像,愈來愈不是說說而已,川普認真在推動。

美國選民同意施壓丹麥出售格陵蘭島者僅16%;贊成奪回巴拿馬運河控制權者僅29%,貝萊德(BlackRock)以228億美元買下李嘉誠長江和記全球43個港口經營權後,川普收回巴拿馬運河宏願已部分實現,美巴軍隊將聯合軍演,川普可望實現首樁對外重大政績。

川普努力推動對自己的個人崇拜,和帝國夢綑綁一起。美國歷任總統從未像川普天天面對媒體、侃侃而談或受訪,向國人推銷治國理念。川普上任兩月餘簽署200個行政命令,藉社群平台宣布新政策,數量為歷來總統之最,78歲的川普幹勁驚人,支持者敬佩,將川普捧為神人。

川普的閣員和保守派媒體、「川粉」都視川普功勳直追國父華盛頓,在歷來最佳總統中排名第二,馬上要升第一了。施壓澤倫斯基割土換取和平、震懾伊朗、哈瑪斯和胡塞武裝、北約各國被迫增軍費等,「川粉」認為川普永遠是贏家。川普新棒球帽繡著「Trump Was Right About Everything」,快成人類和宇宙真理代言人了。

川普內閣用人唯忠,和習近平相似,曾任天津市委書記的李鴻忠的名言「忠誠不絕對,就是絕對不忠誠」,川普同樣奉為圭臬。川普第一任期重用美軍將領和黨內建制派,最後卻因政策路線、風格不合,許多閣員請辭或被開革,川普第二任期改用年輕、缺經驗,甚至品行有爭議的人,只忠於川普而非忠於憲法,聽話比能力經驗重要,拍馬逢迎川普之風盛行,白宮被譏每天在上演佞人政治戲碼。

前政治顧問巴農透露,團隊正研究擺脫美國憲法,讓川普2028年爭取第三任期,且穩可獲勝。問題在憲法第22修正案明定,總統只能擔任兩屆八年任期,已擔任兩屆總統者不允許相隔任期後再選。憲法雖未禁止擔任過八年總統的人參選副總統,川普卻難學普亭先讓麥維德夫擔任傀儡總統,自己任總理,修憲後再競選總統、任期重算。何況川普此屆任滿後已逾82歲,想學普亭、習近平延任,修憲門檻極高、選民和司法不易操縱,潛藏著重大爭議。

白宮發言人李維特則是美國「戰狼」,言詞犀利、做法鷹派,驅逐質疑川普或拒用「美國灣」稱墨西哥灣的美聯社等媒體駐白宮記者;對法國歐洲議會議員主張收回早年送美國的自由女神像,她用「如果不是美國,法國人今天都說德語,他們應感激偉大的美國」回懟。她用「美國冰球隊將擊敗即將成為第51個州的加拿大」,羞辱式發言不顧國際禮儀,美國隊卻輸了。

川普二進宮後,內外都有建樹,立竿見影,但也敗筆處處。政商界線模糊,發行川普幣,傳聞家族坐收50億美元利益;為效力DOGE的馬斯克站台、盧特尼克呼籲民眾買特斯拉股票,重商主義踰越道德倫理界線。如今馬斯克國內外都遇杯葛、進退兩難,誰會成為與川普分道揚鑣的第一人,馬斯克、魯比歐、盧特尼克等都被點名。