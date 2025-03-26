川普戰狼風格效仿中俄 爭議日增

川普 二度執政後，言詞依舊驚詫聳動，大家早已習慣。他效仿習近平、普亭 的做法愈來愈多，作美國帝國霸權夢是其一，修憲延任、擴張領土、搞個人崇拜，內閣用人「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」，白宮 27歲女發言人李維特言詞犀利，比北京外交部「戰狼」華春瑩、趙立堅還凶猛。川普和幕僚相處表面看還和諧，但內部互鬥屢見，誰將是第一個和川普鬧翻的閣員，令外界好奇。

「讓美國再度偉大」(MAGA)口號的本質本是愛國，但川普想合併加拿大成為美國第51州，收回巴拿馬運河和強購格陵蘭島，恢復美國榮光霸權夢，和普亭想拿下烏克蘭、習近平想併吞台灣，出發點相像，愈來愈不是說說而已，川普認真在推動。

美國選民同意施壓丹麥出售格陵蘭島者僅16%；贊成奪回巴拿馬運河控制權者僅29%，貝萊德(BlackRock)以228億美元買下李嘉誠長江和記全球43個港口經營權後，川普收回巴拿馬運河宏願已部分實現，美巴軍隊將聯合軍演，川普可望實現首樁對外重大政績。

川普努力推動對自己的個人崇拜，和帝國夢綑綁一起。美國歷任總統從未像川普天天面對媒體、侃侃而談或受訪，向國人推銷治國理念。川普上任兩月餘簽署200個行政命令，藉社群平台宣布新政策，數量為歷來總統之最，78歲的川普幹勁驚人，支持者敬佩，將川普捧為神人。

川普的閣員和保守派媒體、「川粉」都視川普功勳直追國父華盛頓，在歷來最佳總統中排名第二，馬上要升第一了。施壓澤倫斯基割土換取和平、震懾伊朗、哈瑪斯和胡塞武裝、北約各國被迫增軍費等，「川粉」認為川普永遠是贏家。川普新棒球帽繡著「Trump Was Right About Everything」，快成人類和宇宙真理代言人了。

川普內閣用人唯忠，和習近平相似，曾任天津市委書記的李鴻忠的名言「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」，川普同樣奉為圭臬。川普第一任期重用美軍將領和黨內建制派，最後卻因政策路線、風格不合，許多閣員請辭或被開革，川普第二任期改用年輕、缺經驗，甚至品行有爭議的人，只忠於川普而非忠於憲法，聽話比能力經驗重要，拍馬逢迎川普之風盛行，白宮被譏每天在上演佞人政治戲碼。

前政治顧問巴農透露，團隊正研究擺脫美國憲法，讓川普2028年爭取第三任期，且穩可獲勝。問題在憲法第22修正案明定，總統只能擔任兩屆八年任期，已擔任兩屆總統者不允許相隔任期後再選。憲法雖未禁止擔任過八年總統的人參選副總統，川普卻難學普亭先讓麥維德夫擔任傀儡總統，自己任總理，修憲後再競選總統、任期重算。何況川普此屆任滿後已逾82歲，想學普亭、習近平延任，修憲門檻極高、選民和司法不易操縱，潛藏著重大爭議。

白宮發言人李維特則是美國「戰狼」，言詞犀利、做法鷹派，驅逐質疑川普或拒用「美國灣」稱墨西哥灣的美聯社等媒體駐白宮記者；對法國歐洲議會議員主張收回早年送美國的自由女神像，她用「如果不是美國，法國人今天都說德語，他們應感激偉大的美國」回懟。她用「美國冰球隊將擊敗即將成為第51個州的加拿大」，羞辱式發言不顧國際禮儀，美國隊卻輸了。

川普二進宮後，內外都有建樹，立竿見影，但也敗筆處處。政商界線模糊，發行川普幣，傳聞家族坐收50億美元利益；為效力DOGE的馬斯克站台、盧特尼克呼籲民眾買特斯拉股票，重商主義踰越道德倫理界線。如今馬斯克國內外都遇杯葛、進退兩難，誰會成為與川普分道揚鑣的第一人，馬斯克、魯比歐、盧特尼克等都被點名。