中國批評李嘉誠 為何沒有道理？

港商李嘉誠「賣港」事件，始於本月4日，他旗下的「長和」宣布，出售43個港口的經營權，買家是美國的「貝萊德」，賣價228億美元。接著兩周，北京都沒有反應，習近平顯然正在考慮如何應對；直至13日，香港 的「大公報」開始批李；負責香港事務的港澳辦轉載大公報文章，香港特首李家超18日也加入批李。

華爾街日報和彭博新聞則於19日對事件作出評論，前者說習大怒，後者則說習下令調查。長和出售的43個港口，全部位於中港以外的23個國家，占了中國在全球50個國家使用的90個港口的一半，如果交易完成，中國全球航運的影響力勢必大打折扣。

目前，各方最關注的是交易會否完成。交易有145天窗口期，中國雖沒有阻止交易的法理依據，但仍可能在期間與美進行談判，最後交易由川習兩大老闆拍板，但在川普強烈傾向收回巴拿馬運河 管理權的情況下，加上中國經濟疲弱和急須爭取投資，習最後可能忍痛，讓交易得以完成。

另一備受關注的問題是，大小粉紅批李「賣國」，還說「這一次別讓他跑了」，香港還傳出，北京要調查他和禁止他出境。那麼，李能否離開香港？至今為止，北京對事件還沒有正式表態，沒有說要禁止他出境，也沒有說要「沒收」他仍留在中港的資產。北京當前最重要是避免與美爆發全面貿易戰，對李的處理可能未到禁止出境的一步，至於他仍留在中港的約10%資產，可能牽涉到大陸權貴的股份，也沒有那麼容易被沒收。

這次事件有不少值得注意的；一，這次事件的基本原因，是中共 政策錯誤所致，與李關係不大。1998年長和首次奪得巴拿馬港口經營權時，美國國會進行了討論，結論是香港行「一國兩制」，與中國有別，所以由長和管理港口沒有問題。但2015年北京聲稱，賦予香港特殊地位的「中英聯合聲明」是歷史文件，再沒有效力；2020年中國通過「港版國安法」，對香港進行全面管控，一國兩制名存實亡，將香港變成「中國的一部分」。這是中共改變了香港的地位，也是導致川普要奪回巴拿馬運河管理權的基本原因。

過去十多年，中共明顯地走上反西方體制的道路，除了取消香港的一國兩制、還包括2020年對美和西方推行戰狼外交、2022聯俄，改寫由美國主導的全球自由秩序。反美的結果，自然是川普「對最大威脅國」進行反擊。

二，大小粉紅批李，說得最多的是他出賣國家利益。這裡必須弄清楚一點，長和是私人資產，43個港口的經營權也是私人資產，並非國家所有，北京憑什麼說他出賣國家利益？這次事件給中共最大的教訓是，私人資產在正常自由社會中並不是國有資產，國家無權說三道四，這是國際社會接受的通例。

三，大小粉紅另外則批李，說他得了改革開放的好處，卻不承擔回報社會的責任，這更是無視於事實。李對改革開放的貢獻，絕比不比其他人少。1978年開始的改革開放，初時需要投資，李嘉誠和一些港商率先投資深圳特區、上海和北京；1989年六四之後，外商撤走，鄧小平南巡，力爭投資，又是李嘉誠和港商率先投資。李是得益於改革開放，但那是他投資所得，為什麼大小粉紅不提他率先投資所冒的風險？況且，李多年來在大陸作出無數捐款，單單汕頭大學就超過100億港幣，還在多地捐款建立醫院，這怎麼是沒有回報社會？

四，李之所以是「超人」，基本上靠的是他的投資眼光。他看到1978年之後改革開放和1989年之後的經濟增長，所以進行投資。他之前看到投資全球各地的港口經營權可長期獲利，但現在看到，巴拿馬運河港口經營環境有變，所以決定出售，出售的決定，可讓他立於不敗之地。如果中共繼續用政治眼光去看投資，就像一帶一路多數投資一樣，只會帶來失敗。