川普為公益或私仇 能獲諾貝爾獎？

共和黨籍眾議員艾沙向挪威諾貝爾和平獎協會提名川普 總統，角逐今年諾貝爾和平獎。川普努力調停俄羅斯和烏克蘭 戰爭，致力中東以哈停戰，擁護川普的政客、民眾認為，沒人比川普更值得獲獎。俄烏即使停戰、減少各方軍民犧牲，但烏克蘭最後被迫割讓土地給侵略者普亭，川普也想強買與挪威近在尺咫的格陵蘭島、併吞加拿大和軍事施壓收回巴拿馬運河，挪威諾貝爾獎 協會能否把象徵人道、和平的獎項頒給川普？

說到底，川普的作為給世界究竟將帶來和平，抑或破壞現存秩序，引發更多國際紛爭或戰爭，諾貝爾和平獎審核委員們，都須權衡國際政治、全球局勢和川普作為等因素。換言之，調停俄烏和中東戰爭是基於人類和平，抑或摻雜大國利益、私人恩怨，是一道複雜爭議的習題，諾貝爾和平獎還須考量其國際信譽，最終無論怎麼處理，可能都和川普一樣，充滿爭議。

提名川普角逐諾貝爾和平獎，無非著眼他調停中東以色列和哈瑪斯達成停火協議，第一階段協議3月2日屆滿，但第二階段停火協議未簽。川普在Truth Social發文對哈馬斯「最後警告」，如不馬上釋放所有以色列人質「你們就要完蛋」，各方還在協商中。

川普還主張，把200多萬巴勒斯坦人遷離加薩走廊，讓阿拉伯國家收容安置，美國介入加薩走廊開發，川普飯店還要進駐加薩，川普在美國驅逐聲援巴勒斯坦的外國留學生和移民，以色列高興，阿拉伯國家卻無法接受。

川普確實努力促成俄烏停火，最後如能達成停戰協議，是大功一件，既兌現競選承諾，也為他獲和平獎加分。只是和平條件是什麼？是烏克蘭割地、俄羅斯賠款、美國也和烏克蘭簽訂稀土礦產合作開發協議分一杯羹，或實現更符合歐洲和世界更廣泛認同的正義標準，懲罰侵略者，不是停火與和平表象這麼簡單。

聯合國大會2月25日俄烏戰爭三周年，應烏克蘭請求，就50多國提出的「推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平」決議案投票，支持烏克蘭在其國際公認邊界、領土主權獨立完整，美國卻首次和俄羅斯、白俄、北韓、匈牙利等18國一起投反對票，站在與歐洲、東亞和世界文明國家對立面，拒絕譴責普亭侵略，否認烏克蘭擁有領土主權。川普指令駐聯合國大使這樣投票，與維護世界和平宗旨背道而馳決議案，最終以93票贊成、18票反對、65票棄權(中國、印度等)通過，被稱是美國百年歷史最羞恥黑暗的一天。

就算這是避免刺激俄羅斯的權宜措施，包括川普、范斯和澤倫斯基在白宮吵架，下逐客令場面，震驚國際社會。謠傳川普可能有把柄被普亭掌握，普亭曾協助川普集團多次解決財務危機、或川普早年被俄羅斯吸收培植等，雖是網路小道消息，但川普偏袒普亭有目共睹。

澤倫斯基在川普第一任期拒絕配合川普政府要求，調查拜登父子在烏克蘭能源公司擔任顧問收受高額報酬；拜登2020年擊敗川普當選總統後，澤倫斯基馬上致電祝賀拜登，都讓川普對澤倫斯基甚為厭惡，川普反對美國援烏，私人恩怨多少影響對烏克蘭態度，或間接影響川普角逐和平獎。

不少評論懷疑川普和普亭之間存在回報或「友誼」關係，意圖瓜分世界、重組國際版圖，巴拿馬運河、加拿大和格陵蘭都成川普的目標，想締造新美國霸權，都和世界和平宗旨相悖。

二度獲諾貝爾和平獎提名的川普，再度揮舞關稅大刀，砍向盟友和對手國家，手段充滿威脅。他第一任期曾下令用導彈精準斬首伊朗革命衛隊司令蘇萊曼尼，威懾所有對手，卻獨厚普亭，即使是為國家利益，都與和平有扞格，成為川普角逐和平獎的阻礙。