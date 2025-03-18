川普想再崛起 卻可能導致霸權崩落

川普 再執政後，內外政策虎虎生風，支持者認為川普將重振美國、讓美國再度偉大；反對者卻認為，川普將親手終結美國百年霸權，摧毀二戰後建立的世界秩序，世界正朝多極化發展，中俄分享美國獨霸將更明朗。到底何種看法更符合事實，各有論據。從美歐因烏克蘭 情勢分歧，中俄各行其是，美國霸權恐似終結，川普拚命展示肌肉，但美國不再扮世界事務唯一主導力量，已在各方面體現。

川普力圖振興美國，實現「讓美國再度偉大」(MAGA)競選口號，他重用馬斯克，任命一批唯命是從、只對他個人忠誠的幕僚閣員，意識形態高度契合下，很多政策隨川普個人情緒反覆變化，充滿爭議，結果可能與目標相反，是很多人為美國擔憂的主因。

譬如對烏克蘭政策偏袒普亭，與北約盟友嫌隙日增。川普相信歐洲安全須由歐洲自己負責，美國沒義務續讓盟邦占便宜，促使法國要提供歐洲核武保護傘、德國將修憲大增軍費建軍，波蘭、烏克蘭都對發展核武躍躍欲試。

美國軍力與經濟等方面今非昔比，川普上任後對鄰國加拿大、墨西哥加徵關稅 ，不斷加碼反覆，連最親密鄰邦都反目，使盟友對美國更失去信任。但川粉們認為，這些都是川普的休克療法，目的在刺激美國和盟友覺醒，反覆多變正是川普的優勢，讓對手捉摸不透，也是迂迴高招策略，他們相信川普在下一盤世紀大棋，最終必將振興美國，間接提升鄰邦和盟國地位。

川普很多做法確實想振興美國，關稅戰、晶片和造船等方面都是例證，但結果可能適得其反；他施壓台積電增加來美投資設廠，把2奈米先進製程搬來美國，促成台積電與英特爾合作；從反面看，這些做法反映美國晶片製造落後，須從台灣強奪，挽救英特爾瀕臨破產危機。

川普還簽署行政命令白宮設造船辦公室，政府提供特別稅收優惠和資金，將對中國船廠維修徵200%關稅，中國商船進美國港每艘須徵收50萬至100萬美元入港費，減少對中國船舶依賴，強化美國海事能力。

美國二戰後曾是世界最強大造船國，擁11家海軍造船廠和數百家民間造船廠，1983年至2013年約300家造船廠消失，目前僅剩四家造船廠可造大型船舶。美海軍情報局評估，中國年造船產力約2325萬噸，美國只有10萬噸，中國是美國232倍，一旦開戰美國處境堪憂。2023年中國造船噸位占全球53%，韓日各占27.7%、9.15%，美國僅占0.2%。川普想從韓日引入技術，能否克服造船需要的特種鋼和切割焊接等技術，都是難題 。

這些都是美國沒落的冰山一角。環顧政府赤字和國債逾36兆元，馬斯克精簡政府、削減開支只是開始，裁撤國際開發總署(USAID)、削減援外支出，500萬元向外國富人賣綠卡之外，能治本的釜底抽薪解藥都在摸索試探中。

川普唯美國獨尊，與鄰居加拿大、墨西哥交惡，與歐洲盟邦分歧擴大，就算都是策略性迂迴，想刺激盟國自立，不再占美國便宜依靠美國，但美國已力有未逮也是事實。國務卿魯比歐說，我們處於一個多極世界，必須承認世界不同地區存在多個大國，二戰後的全球秩序已過時，且成為對付美國的武器，好像在承認美國衰落，須被迫接受多極世界的現實。

有人認為，美國人正在用自己的手和自己的方式，終結美國霸權，川普能崛起就是輔證之一。川普可能比拜登更了解美國處境，但他的政策後果和作為可能恰與MAGA目標背道而馳，許多爭議政策到底能挽救霸權危機，抑或和習近平一樣成為「總加速師」，複雜多變的現象，或許需要幾年才能看出後果和趨勢。