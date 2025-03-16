民主黨內亂退卻 聯邦政府暫免關門

原本以為聯邦政府會在15日關門停擺，現在因參院民主黨 驚人大逆轉，對眾院共和黨版延長撥款法案，棄守放行，已於14日晚間在參議院以54票對46票表決過關，待川普 總統簽字後，聯邦政府可避免關門危機，順利運作到9月底。這非但等於送給川普2.0的一份大禮，更證明民主黨依然對川普束手無策，很可能在2026後，共和黨依然主導政局。

聯邦政府2025總預算一直未通過，靠臨時撥款延長政府運作，盡管民主黨眾議員全體抵制臨時撥款案，但有川普全力護航，眾院議長強生強渡關山，不靠兩黨協調，217票對213票通過；黨內赤字鷹派被川普警告後未跑票，全案通過後送參院表決。

強生能團結黨內雜音，又敢冒政府關門的風險，挑戰民主黨，政治豪賭成功；而川普民意支持強大，黨內眾議員連任要靠川普，也讓川普展現左右共和黨人的實力。

眾院過關，若參院不過，14日政府關門，仍會天下大亂。根據參院規章，臨時支出法案結束討論且交付表決的「討論終結」(cloture)程序，需要60票門檻才能啟動。共和黨在參議院僅有53席，須要民主黨7票才能通過「討論終結」門檻。

參院民主黨領袖舒默雖先揚言，民主黨不會讓法案通過；但眼看聯邦政府關門在即，已經被馬斯克整到遍體鱗傷的聯邦公務員，還拿不到薪水，責任在誰? 民主黨成政府關門的罪魁禍首，無法甩鍋。

舒默13日宣布，自已「毫無選擇」，兩害相權取其輕，不會阻擋參院共和黨通過眾院版預算延長法案，參院14日得以62票比38票，先阻擋下民主黨議員可以使用的議事杯葛手段，讓法案進入表決程序；這個讓步的大逆轉令人吃驚，民主黨眾議員罵聲翻天。

民主黨的認知是，通過共和黨法案，就給川普政府更大自由，繼續單方面削減政府雇員和項目。但政府一旦被迫關門，就更給了川普與馬斯克團隊更多空間，來判定聯邦何種機關精減了也無妨。換句話，舒默擔心，政府關門正合川普與馬斯克之意，所以只好選擇通過共和黨法案，讓政府繼續運作。

可是舒默的大讓步，背後真正原因在2026期中選舉。國會參眾議員都面臨2026壓力，舒默是參院民主黨領袖，部分民主黨議員對他抱怨說，政府如果關門，帳都算在民主黨參院頭上，等於替共和黨催票，2026勝選無望。舒默於是只好下達動員令，給了民主黨參議員「奉黨命投票」的保護傘。

現在形勢對民主黨非常不利；川普簽字後的預算延長撥款法，把聯邦預算在目前2024年預算案的內容，略做修改，延長到今年9月底，之後是在今年10月1日開始執行的2026年預算案。

2026預算案將會是一個反映川普「美國優先」的預算，如果順利通過，會是川普政府的最大勝利。屆時共和黨將朝2026國會期中選舉勝利邁進，美國靠右路線會再深化，也會是民主黨人難以想像的噩夢。

參院民主黨目前47席，已有多位民主黨聯邦參議員表態不再連任，民主黨找人補替不易，等於拱手讓給共和黨，多州由藍將轉紅，這種發展讓民主黨膽戰心驚。2026後若參院仍是共和黨多數，且席次增加，將帶來美國政治巨大反差。其中之一是大法官將會全部長期保守黨化。

目前九名大法官中，保守派六人，三人是自由派。六人中湯瑪斯與艾利托年近八十，如果2026後主動退休，川普在2028前就有機會，補任命兩名較年輕保守派大法官，確保保守派長期掌握六比三的最高法院優勢，將深遠影響美國政治文化與社會價值。