馬斯克與DOGE恐將面臨末路

馬斯克 與川普 的關係，被外界放在顯微鏡下檢視；尤其特斯拉股價直直落之際，川普適時出來替馬斯克背書，在白宮 前川普宣布他買下一輛紅色特斯拉，並說：「他從沒有跟我提出過任何要求，他打造這麼棒的公司，不應該因為是愛國人士而遭懲罰。」

這不是川普第一次公開挺馬斯克，在2月26日的首次內閣會議中，川普就詢問內閣是否有人對馬斯克的努力感到不滿，還開玩笑地威脅說：「如果有的話，我們就把他們轟出去。」與會的內閣首長則報以掌聲。

但是政治的邏輯，往往與表面現象背道而馳；川普愈公開挺馬斯克，愈顯示馬斯克的地位岌岌不保。

川普政府上任50天以來，最出風頭的就是馬斯克，以及他的政府效率部(DOGE)「紅衛兵們」；DOGE剛開始時，代表新加盟川普陣營的矽谷幫，乃至整體企業界，對官僚體系的不滿；但是DOGE接下來侵犯國會職權，非法裁撤聯邦雇員，甚至損及民眾福祉，引發許多批評。

如果DOGE卓有成效，國會的反對自然難以成事；但DOGE以企業經營角度出發的種種作為，並非在建設一個更好的政府，相反的，它的裁員整肅行動，正在傷害政府的正常功能。

譬如，DOGE裁掉能源部下的國家核子保安局(NNSA)50多名員工，卻未發現他們是負責監督美國核武的官員，雖然緊急撤銷裁員令，但已造成士氣大挫。此外，DOGE關閉「消費者金融保護局」(CFPB)，不僅讓華爾街金融業者得以肆無忌憚，還替矽谷的科技業者想要模仿中國微信般的「萬能應用程式」進軍金融服務業，大開方便之門。

這些問題或許仍不會威脅到DOGE的存在，畢竟川普透過共和黨多數，控制國會參眾兩院，甚至之前提名最高法院大法官，保守派占了6比3的多數；只要DOGE對川普仍然有用，就可肆意妄為，但內閣首長對DOGE囂張越權的質疑與對抗，卻會把馬斯克與DOGE逼到末路。

DOGE團隊一開始就接管人事管理辦公室的電子郵件系統，以及控制了電腦支付系統，在人事與用錢兩方面主導聯邦政府，等於成了太上部會，權力膨脹太快，引發內部的不滿。譬如DOGE要求所有聯邦雇員列出過去一周所做的工作，就被國務卿魯比歐與幾個部會首長指示，不用理會。

雖然川普曾私下告誡馬斯克，不能夠在沒有經白宮批准的情況下為所欲為，還要DOGE所有重要的決定，都必須向白宮幕僚長報告，但是馬斯克和他的人馬，仍然我行我素。

衝突終於爆發，在6日的會議上，馬斯克先後與魯比歐以及交通部長達菲爭吵，忍耐已久的部長們，迫不及待地對紐約時報透露爭執的內容。川普最後扮演和事佬，出手約束DOGE，要求內閣部會首長應在人事安排上自行判斷，以確保能留住績效最佳的公務員。川普還說：「（裁員）要用手術刀（scalpel），而非小斧頭（hatchet）。」

雖然川普仍需要DOGE作為自己的政治工具，贏得民眾的掌聲，可是現在他更擔心的是，DOGE大刀現在亂砍向社會安全基金、健保基金以及國防部預算，將會踢到鐵板。畢竟這些項目是碰不得的，川普的選民同樣受惠於社安與健保，而國會議員與國防產業更是密切相關。

最近華郵民調顯示，50%的美國人不贊同DOGE的工作，只有34%的人贊同，現在支持川普的選區中已有群眾蜂擁到市政廳，抗議DOGE把自己的社會福利給刪了，還把自己親朋好友的工作給裁掉，這些都是警訊，川普不可能不察覺。

目前是DOGE的大挫敗，內部士氣很差，即使繼續工作，在短期內要達到DOGE所宣稱削減1兆美元浮濫支出的目標，看起來將是很困難的；不可諱言的，比起私人企業來，政府機構非常沒有效率，DOGE要改革，也有正當性。但是政府與企業的運作與管理還是有本質上的不同。馬斯克與DOGE此刻怕已面臨末路，就看川普何時收拾殘局。