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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

川普式衰退 風險正在擴大

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隨著川普總統的關稅政策持續衝擊市場，華爾街股市本周大跌，美國經濟今年陷入衰退的風險正在上升，因為投資人擔憂川普變幻莫測的關稅貿易戰，以及他處理經濟的手法，將打擊經濟成長，近期企業和消費者信心大幅下降，就是最佳明證。

經濟學家認為，這個被稱為「川普式衰退」(Trumpcession)的風險，正在快速擴大，因為川普的極端性人格和反覆不定的關稅政策，令全球投資人感到不安，上周美國第二次暫停對加拿大和墨西哥商品徵收關稅，本周更在一日之間，關稅說變就變。

川普在《福斯新聞》專訪中不排除美國經濟今年將陷入衰退的可能，還警告企業和家庭要為「過渡期」和通膨上升做好準備。他堅稱經濟正處於「過渡期」，還促請農業州的選民「忍耐一下」(bear with me)，仿佛撐過這段時期，就會海闊天空。

川普本可以利用受訪的機會，平息金融市場的緊張，但他選擇繼續在他的第二任期製造混亂，把自己的政治目標置於經濟和股市之上，在關稅問題上的反覆無常，以及用他的「美國優先」觀點影響消費並打擊信心。

華爾街已開始調降對美國經濟成長的預測，投資專家警告，川普的貿易戰對美國經濟的破壞，要比最初預期的更大。高盛認為美國經濟衰退的可能性已從15%上升至20%，摩根大通更將衰退機率設定在更高的40%。惠譽評級警告，衰退的威脅迫在眉睫，不容忽視。亞特蘭大Fed甚至根據現有的經濟數據，預測第一季GDP可能萎縮2.4%。

摩根史坦利則將2025年GDP成長預測從1.9%下修至1.5%，並分析指出，雖然本來就預期限制成長的政策如關稅和限制移民，將超過支持成長的措施如減稅和管制鬆綁，但嚴重程度超出預期，尤其是關稅徵收的速度和範圍都比預計的要大。

最近幾周的經濟數據顯示，1月消費者支出意外下降；由於企業在關稅公布前爭相進口商品，美國貿易逆差擴大至創紀錄的1310億美元；2月消費者信心出現四年來最大降幅。雖然勞動市場仍在擴張，但疲軟跡象開始顯現，2月非農就業人數雖增加15.1萬個，但低於道瓊預測的17萬個，失業率則小幅上升至4.1%。

然而，縱使不少專家嚴辭批評川普的關稅可能推升通膨，政策的不確定性讓企業觀望、投資縮手，並警告衰退風險正在加劇，他們大多不認為今年美國GDP會連續兩季萎縮，從而經濟陷入衰退。

川普在關稅問題上的反覆無常，顯示他對其關稅政策的潛在後果幾乎一無所知，但美國經濟仍然具有韌性，美國消費者還是有錢可花，很可能會繼續支出。美國勞動力市場依然相當堅挺，而且隨著能源價格略有下降，以及可能推出減稅和放鬆管制的政策，短期內暫時不會出現迫在眉睫的衰退風險。

眾所周知，初上任的總統們大都會在任期第一年面臨經濟衰退的考驗，但通常會將責任歸咎於前一任總統，並將其後經濟復甦的功勞據為己有。在此前提下，短期內美國經濟或許會繼續成長，但資本市場可能會因為貿易受挫，讓支撐經濟的資本流動中斷。

鑑於關稅的不可預測性，美國經濟正進入另一個不確定時期，並預計未來將會出現更多波動，美國經濟成長可能陷入停滯。目前已經看到政策和貿易不確定性對家庭和企業支出的負面影響，這些衝擊可能會在下個月的失業率、裁員、通膨等數據中更明顯地呈現。

關稅 川普 華爾街

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