川普政府再調整對台海兩岸關係

川普 政府上台迄今，側重俄烏戰爭調停和中東局勢，除了對中國貨再加徵10%關稅，﻿美中關係似延後處理。一個多月來，美國國務院官網刪除「不支持台獨」字樣，將「中華人民共和國」改稱「中國」，通令駐外使領館和政府部門，今後提中國時改用中國共產黨(CCP)，不再稱PRC，區分中國人民和中共 。北京外交部嗆美國「無論什麼戰，都奉陪到底」，但不到48小時即改口說，「無論關稅戰或貿易戰，冷戰或熱戰都打不得，也打不贏」，被指是認慫退縮了。

川普討好普亭 ，施壓烏克蘭與美國簽訂稀土協議，但對烏克蘭和平安全保障，美方措詞模糊，烏克蘭可能平白犧牲上百萬軍民傷亡、逾三分之一橋樑、房屋等建築被砲火摧毀，最後如被迫對俄美「割地賠礦」換取悲慘和平，被中共統戰部視為對台宣傳「疑美恨川」最佳時機，加緊對台認知戰。

川普下一步可能與習近平握手言和，拿台灣交易，就像川普向習說「美中合作可解決世界許多問題」，美中「共治」世界；但更可能在烏戰結束後，將用於歐洲的資源轉移東亞，全力遏制中共，兩種方向誰正確，待事實發展證明。

川普治國向錢看，一切以交易和利益主導，民主、自由、人權等普世價值，不是考量因素，給普亭和習近平可乘之機。川普運籌收購格陵蘭、合併加拿大，既有帝國擴張冀圖，也在搶占北極資源開發和航運要道，布局與中俄競爭，川普企圖靠這些成功，能歷史留名受歌頌。從這個角度看，很難相信他會輕視台灣對美國長遠戰略利益而放棄台灣，反而更可能是「退歐進亞」，尋求與中共對決。

川普上任後左批加拿大、右打墨西哥，對歐洲盟邦毫不客氣，唯獨對普亭、習近平言詞溫和。但國務卿魯比歐頻出招，官網刪除「不支持台獨」，期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，支持台灣在合適情況下參與國際活動；國會眾院委員會通過「不歧視台灣法」，優先助台灣加入國際貨幣組織(IMF)，兩黨議員支持。

美國政府今後用CCP取代PRC稱呼、用總書記代替國家主席稱呼習近平，不再承認中國是「人民選舉共和制」，而是一黨專政的CCP，區隔對待中共與中國人民。

川普在國會兩院聯席會演講，讚揚「全世界最強大的台積電，供應全球97%先進晶片，即將增加投資美國1000億元，累積投資額達1650億，要把先進製程搬來美國生產」。川普政府解凍援台8億7000萬美元撥款，官員呼籲台灣增加防務經費，從占GDP的2.5%提高到5%，川普說要達10%，施壓台灣擴軍抵抗中共侵略。

台積電加碼投資，先進製程2.0奈米晶片生產封裝技術加速移植美國，不少評論指美國強吞，為必要時放棄台灣作準備，或一旦中共武力犯台守不住時就炸毀台積電，不讓北京獲先進生產設備和技術。美國一石多鳥，既為軍事衝突作準備，防止供貨中斷，也想強化美國先進晶片自產自給，不依賴台灣，台灣毫無拒絕的籌碼。

台灣戰略地位對美國比烏克蘭、格陵蘭重要得多。烏克蘭影響北約戰略縱深，格陵蘭島影響北極開發和航路，台灣位居美國第一島鏈中央，影響美國太平洋重大戰略利益，一旦失守，解放軍直接進西太平洋直達美國西岸，將是美國的災難性傷害。平實而論，用不對稱戰略止戰，維持台海和平，不挑釁、不避戰、不投降，應是台灣可採策略。

美中都在節制避免開戰，川普上台前曾說，中共如果打台灣，他就打北京，現在公開避談如何因應中共攻台。川普在玩中俄牌，拉攏普亭牽制中共，也可能拉習近平制衡普亭，策略模糊多變，或許俄烏達成和平後，川普對中共態度會更明確化。