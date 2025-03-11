川普是戰略家？還是世界秩序破壞者？

川普 上任不到兩個月，內政和外交都引發百年來罕見震盪。他是戰略戰術優異的世界級領袖和改革家，或是摧毀當前世界秩序的元兇，擁護或反對他的人看法兩極。川普自稱美國黃金時代因他又開始了，但美國與歐洲、東亞盟友關係，或與中俄關係都在劇變。

川普第一任期許多宿願未實現，包括排乾華府沼澤(drain the swamp)、改革深層政府(deep state)或讓美國再度偉大(MAGA)，卸任後面臨法律訴訟或政治追殺，蓄勢四年重返大位，顯然有備而來，報仇不嫌晚，有人精心為他籌畫國內國際博弈大局，一切想打破重建，捨棄二戰後世界秩序框架，川普50多天來推出許多震撼政策，有些被指荒腔走板、有些普獲支持，贊成或反對見仁見智，充滿爭議。

譬如驅逐非法移民、改革聯邦公務員系統，重用馬斯克以人工智慧和年輕「紅衛兵」清查各部門，裁員、刪減開支，許多民眾叫好，但有些做法也魯莽反覆。川普策略上用行政命令，解密甘迺迪總統被暗殺檔案，震懾可能阻礙他的不明勢力；司法部公布淫魔艾波斯坦為政商名流拉皮條、性招待檔案，威懾有能力反對他的政商高層。

保守派用謠言指民主黨 政府用納稅人的錢，替哈瑪斯成員買保險套、從國庫撥款給柯林頓和歐巴馬的女兒等，讓民主黨高層陷入輿論怪圈而噤聲。民主黨兩個月來受盡「凌辱」，川普在國會兩院聯席會演講尤其明顯；多家自由派媒體、社群平台倒戈「歸順」，共和黨建制派如布希、錢尼或穆考斯基、麥康諾家族，都被MAGA風潮壓制，全美批評川普聲量變小。

川普團隊塑造個人崇拜，拍馬屁盛行，范斯、幾位部長公開發言，必歌頌川普豐功偉業；共和黨國會議員提案修憲，要給川普第三任期，提法案把川普生日和美國國旗日合併，成為新的聯邦紀念日；也有提案要把川普肖像雕刻上南達科達州總統山，與國父華盛頓等併列，或將華府杜勒斯國際機場改名川普國際機場。川普推翻兩黨慣例成規，極力打造「非川普不可」聲勢，2027年似想競選連任，效仿普亭 和習近平延任擴權，只是他四年後已83歲，修憲門檻很高，再創歷史難度非常大。

川普效仿1897年上任的麥金利(William McKinley)總統，後者率美國與西班牙戰爭後，取得波多黎各、關島、菲律賓和古巴，美利堅帝國主義崛起，後來併吞夏威夷、提高關稅刺激經濟，用金本位保護貿易，為美國帶來繁榮。麥金利也任命一些魯莽官員，建強大海軍保護貿易，增強海外影響力，巴拿馬運河興建就始於他運籌規畫，只是達成協議時他已遇刺身亡。

川普將阿拉斯加州最高峰，從原住民稱的迪納利山(Denali)改為麥金利峰，顯然很重視麥金利貢獻。他推動美國二度工業化，想吞併加拿大、格陵蘭，收回巴拿馬運河，白宮設造船辦公室主導振興造船業，與麥金利如出一轍。川普屈從普亭，強壓烏克蘭用稀土償還美援等，呼籲美國人忍受關稅暫時陣痛，要與中國打貿易戰，如今經濟亮紅燈、農民利益受重傷，很多思路做法與麥金利相似。

川普為達停戰目標，向普亭示善意，不重視西方團結，想把歐洲安全丟還給歐洲自己管，視北約為包袱，丟棄毫不吝惜。歐洲上周舉行峰會組聯盟自保，就是受川普刺激，川普的中東政策，如加薩清空巴勒斯坦人，也讓外界震驚。

川普策略變化多端，想推翻美國建立半個多世紀來的世界秩序，川粉認為「美國回來了」，著迷於他在下大棋；反川者認為他在胡搞，歷史和現實條件今昔不同，烏克蘭可能變成另一個越南、阿富汗，川普任期僅四年，能否實現夢想未知。他是偉大戰略家，或只是效仿前人步伐，爭議愈來愈多。