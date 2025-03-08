關稅是否有效 未來一個月是關鍵

關稅 是兩面刃，為政府增加收入，但也損害國內企業和消費者利益；在川普 總統手中更成解決國與國之間所有事件的談判工具。對加拿大 、墨西哥與中國開徵關稅的理由，為的是遏阻邊界非法移民與芬太尼湧入，不是貿易糾紛。

川普在2月宣布對三國的關稅，4日正式啟動，不到48小時，對加墨兩國又喊暫停，股市為此大亂，持續震盪，無所適從。最新訊息，川普將寬限到4月2日，再做處理。未來一個月時間，繼續在無證客與芬太尼上交涉，外交談判，形同商業交易，全球被迫做為人質。

有評論指川普願暫緩加墨關稅，是擔心股市繼續大幅下跌，但股市跌與物價漲，其實都是川普預期內反應。他最近談話口氣已有修改，競選時說加關稅，物價將下降，日前在國會兩院演講時說「物價會出現一點擾動」，這與各界警告物價將會上漲吻合。

重商的華爾街日報聲嘶力竭反對川普關稅政策，稱是「史上最愚蠢的貿易戰」，指川普毫無理由地對加拿大墨西哥徵收25%關稅。最近再以連續三篇社論強烈質疑，不僅保守派華爾街日報社論指責，左右絕大多數輿論與經濟學者也都批評，主要都擔心將造成物價上漲。

華盛頓郵報民調顯示有六成受訪者反對川普關稅，四成表示支持；七成以上受訪者擔心關稅會推升物價。另外在Axiao網站民調則顯示接近七成共和黨受訪者支持川普闗稅，近兩成民主黨受訪都反對關稅；但對中國加關稅，七成以上共和黨支持，民主黨支持也超兩成。川普基本盤與共和黨兩院參眾議員也多抱以支持態度，顯示川普仍有足夠政治資本完成初期關稅政策。

中加墨三國與美國的談判，差別極大。墨西哥至今還沒有對美國課徵關稅，但加拿大已對美國課以25%報復性關稅。川普與加拿大總統杜魯多，墨國總統薛恩鮑姆分別通話， 底下工作團隊過去一個月交涉，在兩國取得不同進展。

可是川普與習近平無話可談，中方對川普第一筆10%關稅，完全不予理會，川普再加課10%，中方有備而來，立提反制措施，將自10日起對美國進口雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅，還有其他公司制裁名單。

中方態度緊繃，認為這是川普實現政治目標的手段，不願隨之起舞，但又不知如何應付，暫掛免戰牌，美中迄今沒有正式溝通談判，中方在宣布反制措施當天，才由國務院新聞辦公布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，強調「中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用」，雖可看出中方採取阻止芬太尼流入美國的努力，但顯然美方不買帳。

反觀墨西哥較為積極，過去一個月墨國已向美墨邊境部署1萬部隊，有效遏阻無證客，再把29名重大毒梟轉移到美國受審，芬太尼數量大幅下降41%，墨國總統在電話中告訴川普這些成果，雖然川普表示還不夠，但當下改變主意，推文宣布關稅暫緩到4月；不久也表示適用加拿大。

未來不到一個月時間，美與加墨還要繼續分別談判協商，因為不知川普標準何在，能否在時限前，各自妥協讓步，達到雙方滿意結果，不得而知。

全球金融市場最恨這種政策不確定，如果能達到降低或完全終止芬太尼，或是阻止非法移民進入美境，關稅做為逼迫對手上桌談判的手段工具，就可被證實的確有效，川普可繼續揮動關稅大旗。但如果一個月後效果未明，關稅做為籌碼，以戰逼和，就會因為已成常態，手段將失效。