歐洲與川普撕破臉 中國伺機而動

國際權力格局在川普 上任後，有了地殼變動式的變化，與其說川普要「逆轉尼克森」(reverse Nixon)，中國將擔心美國會「聯俄制中」，倒不如說中國要伺機利用美歐現在的分歧與裂痕，掌握機會，離間跨大西洋的關係。

美國不讓歐洲上烏戰談判桌後，美歐關係就開始緊張，中國高官趁機展開笑臉攻勢，包括外長王毅與副部長馬朝旭、華春瑩，無論是訪問歐洲國家，或是歐洲國家官員訪問北京時的訊息都是：「你們最好的盟國已經背棄了你們，中國才會與你們共同維護國際秩序」，換句話說，北京是比華府更可信賴的朋友。

比起范斯在慕尼黑會議中教訓歐洲人的那番言詞，緊隨他發言的王毅，強調有些國家「迷信實力至上，打開了叢林法則的潘朵拉盒子」，王毅還表示，中國支持烏克蘭與歐洲在未來烏戰談判桌上有一席之地，這與美國要單獨與俄羅斯談，非常不同。

值得注意的是，聯合國大會對烏克蘭決議的投票，美國與俄羅斯、白俄羅斯 、匈牙利、以色列與北韓同一立場，投下反對票，反而中國投了棄權票，北京以此來表示，中國的立場才是真正中立。

尤其在上周五，川普與澤倫斯基白宮大吵之後，中國更覺得可以填補美國放棄多邊主義後的空缺，可是歐洲對中國過去三年來私下協助俄羅斯的餘恨未消，有些人仍然認為，即使現在情況改變，也不能讓北京自動填補空檔，「除非是北京主動先做甚麼」。

中國能做甚麼？事實上，中方有人，如前大校、現任清華大學研究員的周波就建議，中國不應被排除在外，也不能置身事外，未來應該要加入維和部隊，但此刻時機還沒有成熟，要等待塵埃落定之後，才可採取行動。

在關稅與貿易政策方面，雖然美歐是盟邦，但是川普並不會手下留情，反而近期就要對進口自歐洲的商品加徵25%關稅，並以粗鄙的話稱，當初組成歐盟 ，就是來對付美國的。

才剛剛在白宮見了川普的法國總統馬克宏，在接受福斯電視訪問時說：「我理解美國的首要任務是對中國徵收關稅，因為正如川普總統所說，中國的行為不公平，但你不能同時與中國和歐洲打貿易戰」。

然而現在幾乎已經沒有歐洲人還在期待，美歐可以在中國政策上繼續合作了，雖然歐盟仍繼續在減少對中國的依賴，但歐洲有更多人認為，也要對華府「減低風險」(de-risking)，而中國就是經貿結盟的避險重要對象。

近日駐中的歐盟國家大使回國述職會議上，西班牙、義大利、匈牙利與斯洛伐克大使都極力主張，在面對有敵意的川普政府的同時，歐洲應該盡速與中國修好，甚至連過去對中鷹派的歐盟執委會范德賴恩對中國的口氣，最近都明顯不同，呼籲在超競爭、超交易的地緣政治中，要與北京關係更加開放、深化，甚至要締結協定。

不過中國對歐盟交涉的重點，還是在恢復「中歐投資保障協定」，當時中國與歐盟相互報復制裁，協定因此胎死腹中。

3月下旬時，歐盟執委會副主席、貿易專員塞夫喬維奇將訪問北京，預期雙方會更具體的討論彼此的期待，其中一個重點是，歐洲期望中國加大投資，尤其是現在最熱門的電動車，此外還將討論中歐峰會，上次於2023年在北京舉行，這次應該輪到歐盟主辦了。

歐洲現在處於空前的困境，大西洋聯盟關係不再，前新加坡李光耀學院創始院長馬凱碩建議，為了恢復歐洲的地緣政治地位，應該考慮以下三個選項，首先，歐洲應該宣布考慮退出北約，以喚醒川普尊重歐洲；其次，要與俄羅斯達成真正的戰略和解，尊重彼此的核心利益；第三，就是要與中國對話與合作。

歐洲若要實現真正的戰略自主，就不能只依賴美國，這應該是歐洲刻骨銘心的教訓。