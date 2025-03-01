美烏談判爭吵破局 和平充滿未知

川普 總統與烏克蘭 總統澤倫斯基 昨日原本要在白宮簽署「礦產協議」，川普還慎重其事地在白宮大門迎接澤倫斯基。未料兩國會談人馬坐定後不久，澤倫斯基與副總統范斯話不投機，先槓起來，接著川普加入戰局，指責澤倫斯基不尊重、不感謝美國。最後，澤倫斯基被川普請出白宮，烏克蘭代表團自行離開，原本的記者會取消，礦產協議沒簽成。川普為達成競選承諾，精心打造的「終戰交易」就此卡住，留下令世人驚心動魄的一幕，以及充滿未知的下一步。

透過媒體的現場直播，世人親眼看到了美國總統、副總統如何用他們熟悉的英語，狠狠教訓被川普直稱「你現在沒有牌可以打了」的澤倫斯基。原本已四面楚歌的澤倫斯基亦不卑不亢，用不擅長的英語設法辯駁。原本為了「終戰」搭好的舞台，卻演了一齣不在劇本中的橋段，想必川普和澤倫斯基都很意外，也打亂了川普原本想藉此趕快結束戰爭的盤算。

俄羅斯入侵烏克蘭甫滿三年，俄烏都筋疲力盡，願意停戰。對川普而言，前總統拜登高估美國與歐陸的軍事能力與援烏意願，低估普亭與俄羅斯的生存能力，更錯估習近平伸手援助決心，他被迫收拾殘局。

在川普眼中，任何事都是「交易」，不必多談是非公理，只要各自談判讓步，達成交易即可，國與國間的關係亦復如此。川普接待英相施凱爾時講得明白：「我的頭號要務，就是停止戰爭，第二就是我不想再多付任何錢了。現在我們要拿回所有的錢，甚至可能更多。」

礦產協議方案是澤倫斯基自己去年9月向川普提出，並表示如果烏克蘭戰敗，稀土等珍貴礦產都淪入普亭之手，壯大中俄，主宰全球稀土供應鏈。澤倫斯基更把稀土資源交換國安構想，列入擊敗侵略者的五點「勝利計畫」內，在去年10月向烏克蘭國會提出。但澤倫斯基稀土換國安的協議，是邀請「戰略夥伴們」(strategic partners)一起開發，保護烏克蘭。

澤倫斯基的「勝利計畫」，還包括烏克蘭加入北約、獲美式遠程武器深入攻擊俄國內陸等，但川普只看上開發礦產這項。川普當選總統後，美國對烏克蘭而言，已從堅定不移的盟邦，突然變臉成了勒索保護費卻不承諾保障的黑幫老大；澤倫斯基的勝利計畫最後「引狼入室」，必然悔恨莫及。

急著結束戰爭的川普，深知歐洲諸國與烏克蘭不會接受他的「交易」手法，只有直接找上同樣遍體鱗傷的普亭，給他糖吃，有台階下。如要帶著烏克蘭與歐洲參與談判，普亭也定會拒絕。面對川普踐踏北約盟邦的作為，歐洲諸國無所適從也無計可施；連開兩次緊急峰會，議而不決。

美國輿論對川普所為也是撻伐多於贊同。反對川普者，多不認同川普為求終戰索賠，將美國身為自由世界領航者的傳統角色棄如敝屣，不惜交易烏克蘭，選擇和獨裁者普亭共舞，也讓美國成了恃強凌弱的邪惡軸心成員。澤倫斯基昨天在白宮的反應，從現實面或可說是困獸之鬥，但面對美俄霸權欺凌，良有以也。

但挺川普的贊同者多認為，稀土協議本身就是雙方的安全保障，美國藉此取得新的稀土資源，不再擔心供應鏈被控制，就有更強大動機，不讓俄國占領更多的烏克蘭領土。但這只是川普追隨者的「斯德哥爾摩症候群」。因為，川普迄今除了要烏克蘭「割地賠款」(不向俄羅斯索回失土、對美國出讓礦產資源)，一直拒絕提出明確的安全保證。

因此，認為讓美國開發烏克蘭稀土礦產，就能換得美國保護；即使俄羅斯再來犯，美國就可以保護礦產名義正式出兵，甚至認為即使川普離任，烏克蘭因此仍有保障的論調，只能說是川粉自我催眠式的「自證預言」(self-fulfilling prophecy)，天真到令人搖頭嘆息。