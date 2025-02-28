美歐決裂 歐洲擺脫得了依賴美國？

為了爭取俄烏戰爭及早落幕，美國在聯合國罕見和「邪惡軸心」國家站在一起，在大會上反對烏克蘭 提案、歐洲支持的「譴責俄羅斯侵烏」決議，又在安理會提出並通過結束衝突不批評俄國的美版決議。華爾街日報批評美國捨棄盟友，和「惡棍」站在一起，是悲哀的一天。紐約時報說，美國在安理會的立場標誌外交政策的劇烈轉向，和歐洲盟友在俄羅斯與歐洲安全議題上公開決裂。

當川普 和普亭通話，回顧美俄在二戰時併肩作戰時，歐洲已體會到美歐大西洋聯盟瓦解的危機。當歐洲和烏克蘭被排除在在美俄停火談判外，歐洲急著要奮力一搏，不甘坐以待弊，九國領袖和歐盟齊聚基輔，表達對烏克蘭的支持，歐盟宣布援烏新資金，英國也提出對俄新制裁方案，法國總統馬克宏更是兩度邀集歐洲領袖高峰會，要對川普變局展現歐洲團結力量，卻無法在高峰會上達成共同立場，提出歐洲自保的具體對策。

從川普第二任就職後，就已轉向威脅盟友，不惜軍事介入強搶格陵蘭的說法，讓歐洲跳腳，美國防部長赫塞斯首次訪問北約，即開口要求歐陸盟邦大幅強化國防支出，承擔更多防衛責任，好讓美國能集中精力面對來自中國「更緊迫的威脅」，並稱烏克蘭要收復失土不切實際。

美國副總統范斯在慕尼黑安全會議不批中俄，卻痛斥歐洲內部對「最基本價值觀」的背離，大批歐洲對言論自由的限制，以及未能阻止非法移民，更以極民粹口吻斥責歐洲政要「害怕聽人民聲音，那就沒有安全可言，美國也沒什麼可幫忙的」。這席話讓歐洲目瞪口呆，范斯未和德國 總理蕭茲會談，反而與極右的德國另類選擇黨總理候選人魏德爾會談，而范斯與馬斯克公開對這些極右政黨的支持，也讓當政的歐洲政要們點滴在心頭。

德國準總理梅爾茨就直指范斯的演說內容是「對歐洲和德國的不當干預」，在大選勝出後，梅爾茨也指責美國對這塊大陸命運漠不關心，歐洲必須加強自身防衛，擺脫對美國的依賴。

眾所周知，梅爾茨對大西洋主義充滿激情，但卻被美國逼得要重新評估歐洲自我角色，也擔心美國在德國的3萬5000名駐軍會撤離，而德國自己常規軍隊與裝備也不足，早已讓歐洲夥伴不滿，一方面德國必須強化軍備自擔其責，另一方面，萬一美國的「核保證」不再，德國必須尋求英國和法國建立歐洲核保護傘，來應對俄羅斯威脅，緩解德國國內強烈不安全感。

然而這些作為要投入的資金和資源，將直接衝擊到德國陷入低迷的經濟現況。歐洲極右派民粹政黨的興起，極大部分都和歐洲各國內部經濟不振，在全球競爭態勢上衰微有關；「讓歐洲再次偉大」的川普式訴求，成為法德等執政黨最直接威脅，另類選擇黨在德國票源大幅成長，也說明了美國和俄羅斯對這些政黨聲援，更刺激了各國內政的不穩定，西歐各國要穩住自己陣腳都難，更何況要顧及全歐洲「共同利益」和「共同價值」，幾乎是不可能達成的任務。

在川普轉向的壓力下，歐洲再不情願，也不能不面對北約可能崩潰的現實，川普政府和五角大廈已要求縮減國防預算8%，更不願對「國際責任」再輕易掏錢，歐洲要自建國防能力，不依賴美國的安全保障，其實沒有做好準備，這也是美國根本不把歐洲當回事的主因，歐洲沒有和川普叫板的條件，即使俄烏終局美俄自作主張，歐洲也只能低聲下氣要美國「不要排除歐洲」，英法也不敢在安理會對美國提案投下否決票，這是政治現實。

面對這樣的世局，中俄樂見美歐決裂，中國也期待能以多邊主義爭取歐洲的可能轉向，當然有許多西方分析家警告中俄相誘的危機，但世局已大變，歐洲要自謀生路已不可逆，只是要走往何方，歐洲還要選擇。