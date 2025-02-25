百變川普是新政或亂政 爭議日增

川普 再執政已滿一個月，美國和世界都面臨巨幅震盪，顯示美國或美國總統對世界的影響力仍舉足輕重。對外，川普聚焦俄烏戰爭達成和平協議，他指責澤倫斯基獨裁、戰爭是烏克蘭 挑起，震驚文明世界；對內重心集中政府效率部(DOGE)精簡聯邦政府員額、削減開支，擬議把節省的錢發給每個家庭5000元，很多人雀躍期待，但如果提高進口關稅，兩者相加很可能再觸發通膨，專家有喜有憂。

川普第二任期比第一任期更百變難測，「打破再造」做法充斥各角落，到底是人民革命的「新政」，還是「亂政」，引發爭議。民調顯示，約53%民眾對改革有很高期待；但爭議性政策和做法也面臨法律訴訟、民主黨主政各州反彈、輿論質疑聲浪日增，靜觀其變的反對力量聲音激增，川普執政蜜月期在加速結束，很快會上升到四年前他執政時國家分裂和爭議不斷的情勢。

一個月來，敗選的民主黨(白左)和其支持者忍受「凌辱」，川營意氣風發，好像所有作為都站在歷史正確和正義這邊，要把美國所有騙局和弊案掀個底朝天，連廢除聯準會、稽查黃金儲備庫都列入議程。

川普和馬斯克 自認改革正當性凌駕憲法和法律，但學者列舉取消出生公民權、凍結國會通過並撥款的聯邦支出、關閉政府機關、解雇受法律保護的政府雇員，即使有很高民意支持，卻涉及系統性違憲，行政權獨大不受法律約束，不依法治國，使憲法危機浮現，川普卻引述拿破崙名言說「救國者不違反任何法律」。

共和黨國會議員不乏反對川普做法的人，卻不敢公開唱反調，川普正站在民氣和世界巔峰，銳氣無人敢攖其鋒，誰反對他立即遭川粉撻伐和川普報復。川普推翻紐約市堵車費後自比「國王萬歲」，白宮竟放一張AI生成照片讓川普戴皇冠，貼文「國王萬歲！」，川普經常失言，幕僚卻粉飾屈從，老牌民主國家官場淺薄的馬屁文化竟如此風行，川粉讚川普霸氣，美國需要強人領導，建國先賢們立憲時想提防的正是這些現象，建國240多年來僅見。

聯邦政府冗員充斥、浪費遍地、缺乏效率，亟需改革，包括民主黨人也同意，但馬斯克用號稱地球最聰明AI檢測，發現有2000萬名超過百歲老人還在領取社安金，最高齡者甚至達360-369歲，稱這是「史上最大騙局」，讓民眾對政府這麼沒效率義憤填膺。後來卻發現是AI誤解，早年系統用COBOL程式語言，登記出生日期不完整時，系統自動使用一些基準數據填充空格，產生bug，馬斯克明知數據有誤，似有意誤導民眾支持改革。

川普政府上下都用放飛不受約束的思維，想改變美國和世界，卻拒不譴責俄羅斯侵略烏克蘭，馬斯克挺歐洲各國右翼政黨，范斯出席歐洲安全會議演講，要求歐洲盟邦內部改造，扭轉趨左政策，被指在發動「西方文明的內戰」，美國與加拿大和西歐盟邦關係惡化，可能讓中俄得利。

川普是現實主義者，拒絕西歐盟國安全長期仰賴美國，認為俄羅斯擁有壓倒性人力與武器優勢，西方無限制援助烏克蘭難取得勝利，美國只能談判尋求和平，雖然方向正確，但如果要烏克蘭割地向侵略者妥協，最後讓俄羅斯再次偉大，川普變成普亭的打手，美國人難道能容忍這種百年恥辱？

川普要求盟國增加軍費，開除黑人參謀首長聯會主席布朗，改用白人取代，並要求國防部各部門研擬每年削減支出8%，四年內達成軍費減半，美軍可能從全球許多國家撤回。美國GDP占全球25%，軍費卻占全球逾37%，浪費普遍，但強勢美元和全球貿易路線靠美軍維持，美元地位如不保、美國戰略版圖收縮，美國如何再度偉大？旣想節省支出，又擬議每戶發5000元討好選民，錢不用來降低赤字，互相矛盾，很多疑問川普都還沒給我們答案。