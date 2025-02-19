川普新政震撼美國 喜憂參半

川普 總統重用馬斯克 率領政府效率部(DOGE)整頓美國，造成上下震盪，民主黨政客坐立難安。馬斯克率六名19至25歲工程師，用人工智慧(AI )尋找政府可疑支出，裁撤冗員，發現聯邦急難事務管理局(FEMA)撥款5900萬元，給紐約市收容非法移民的豪華旅館後，開除四名官員，追回款項，大快人心。川普新政橫衝直撞，有濃厚「復仇」意味，撤銷拜登、蘇利文和布林肯等前朝官員安全許可和聽取國安簡報，停止波頓等前幕僚安全保護等，藉「反腐」清查民主黨政客，網上謠言滿天，後果也讓人憂喜參半。

據報導，迄至14日聯邦公務員系統230萬名雇員已有9500多人被解雇，涵蓋內政部、能源部、退伍軍人事務部、農業部、衛生與公共服務部，另有近20萬試用中的雇員可能被解職。馬斯克想裁減聯邦2兆元支出，現調低為1兆元，查帳迅猛、改革過快、考慮欠周，也衍生許多亂象，「改革動到大動脈」。

上周四晚，裁掉能源部下的國家核子保安局(NNSA)50多名員工，未發現他們是負責監督美國核武的官員，裁員通知發出後，才發現嚴重影響國安和核武威懾，周五緊急撤銷裁員令，卻造成士氣大傷和抱怨，有人請辭或退休。

川普和馬斯克的矛頭對準「深層政府」，包括政客和公務員，撤銷國際開發總署(USAID)、併入國務院，該署每年500億元預算多數用來支助國內外非政府組織、媒體或個人，明顯有政黨偏好，乏人監督用途，有些款項疑是政黨謀私。

曝光的開支，挺民主黨媒體如紐約時報、Politico和英國BBC，或台灣許多NGO組織，都收到USAID定期贊助款或訂閱費，它在60多國設辦事處，影響國內外輿論，對亞非拉各洲和東歐饑荒、婦女兒童權利或人權等雖援助很多，也輸出「顏色革命」、影響外國政治社會和教育，成為美利堅「燈塔國」文化輸出的管道。

川普和馬斯克厭惡浪費低效和腐敗，反對裁撤USAID者認為，這樣做因噎廢食，這個機構預算不到美國年度支出1%，對發揮和增強美國軟實力，帶來長遠隱形收益巨大，它被廢除，讓獨裁國家如中共、普亭等高興，USAID和香港雨傘運動或資助中國一些反共團體經費脫不了干係，也資助烏克蘭媒體，馬斯克這樣做有如在討好北京。

網上英中文平台有許多聳人聽聞的謠言，包括柯林頓總統夫婦透過USAID撥款給民間團體，8400萬美元流入其女兒雀兒喜口袋；援助海地港口、發電設施20多億元，只有2%給海地，其餘被柯林頓基金會吞沒。另有1500多億元用於各國氣候變遷、教育等項目，大部分流入美國政客荷包，主要是民主黨人。

謠言在川普支持者中流傳最廣，群情激憤，有些傳言由馬斯克的X平台披露，未見民主黨出面辯駁。有人指是心虛，有人認為是造謠和政治清算。但如屬實將是驚天的貪腐大案。台灣也出現一份接受USAID資金的團體名單和金額，大部分是民進黨外圍組織。

川普是否在學習近平，藉反腐清除政敵，網上有很多爭論。美國許多腐敗是制度性腐敗，政客和軍方將領靠「旋轉門」謀私，馬斯克披露，例如空軍一個不鏽鋼咖啡杯要1280元、一個洗手台自動給皂機14.9萬元、一部機械式運貨小推車17萬元，採購腐敗氾濫，遑論上千億元的武器軍備。每年逾9000億元國防預算很大比例流進私人腰包，美國霸權根基腐爛程度讓人怵目驚心，改革能否清理掉這類國家蛀蟲，在未定之天。

川普許多新政值得推崇，但也有很多爭議。例如要烏克蘭割讓土地換和平，或用稀土償還美國援助，作風更像商人在趁人之危，而非世界領袖；﻿限制特定媒體進白宮或上空軍一號、修改墨西哥灣或阿拉斯加最高峰地名等，黨派之見或大美國主義是否必要也被質疑，新政魯莽輕率讓人既期待也擔憂。