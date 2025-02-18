川普的烏戰策略 北京的擔憂和機會

美俄領導人川普 和普亭通話後決定，兩人將在沙烏地阿拉伯談判結束俄烏戰爭，烏克蘭 可能被迫割讓土地、不能加入北約、設中立區讓外國派軍進駐等，交換停戰與和平。果真如此，川普讓侵略者得逞，不敢處罰普亭而對國際霸凌行為綏靖妥協，有如拋棄烏克蘭，將成美國二戰後最大恥辱，喪失歐亞盟友信任，重傷美國正義形象。

川普急於兌現競選時讓俄烏停戰的承諾，可能讓北京聯想如果武力併吞台灣，美國也會妥協牽就，中共 就可如法炮製；台灣親中勢力趁機宣揚「疑美論」，川普是否會把台灣「交易」給北京，或準備俄烏停戰後，集中所有資源對付中國，對北京有喜有憂。

川普、普亭排除習近平參與通話，對北京也是一大警訊，兩人似不希望中國扮和平角色搶功。中俄自比戰略夥伴，協力對抗美國領導的西方，中國表面中立、實際暗助俄羅斯軍民兩用作戰物資，如無人機、軍備零組件，但普亭在利益考量下單獨與川普談判，以止戰作為投名狀，可能讓中俄心生嫌隙或猜忌。川普是否在實行第一任期未竟的「聯俄制中」策略，或想藉國內民氣掩飾對俄國投降，確實有爭議，中俄現都極力爭取美國支持，顯然是俄羅斯搶先。

誰才是美國最大戰略威脅或對手？俄羅斯軍力、經濟體量或人口、發展前景等條件，都遠非美國對手，川普遠交近攻離間中俄關係，從川普、范斯、閣員的言論，都體現中國才是川普政府主要勁敵。美國國務院官網近日刪除「不支持台獨」字眼，可能引爆美中新齟齬，而中共擔憂俄烏戰爭結束後，美國把歐洲交給北約盟友、不派兵駐烏克蘭，而把美軍重心和資源全部轉移東亞，強化遏制中國力道，北京需謹慎應對不利自身的發展。川普是否想與中共交好，扮「尼克森2.0」讓美中關係破冰，都待觀察。

川普、普亭通話90分鐘談停戰方案後，印度總理莫迪搶先訪美會見川普，求購美國F-35戰機和石油等，中印有邊界摩擦和經濟競爭，美印關係增進不利中國，而中東和烏克蘭情勢演變，中國的好朋友伊朗、北韓見勢，可能漸與北京疏遠，川普可望突破前任中東和烏克蘭的國際困境，中共寄望與普亭打造反美聯盟，漸陷入孤立，網傳習近平憤怒責怪王毅外交失策。

川普迫烏克蘭割讓領土換取和平，開啟惡例將使侵略者有恃無恐；只讓烏克蘭有限度參與和談，表明美國必要時會犧牲盟邦小國，換取自己政治利益，除非川普這樣做是為集中力量對付中共，否則對台灣是莫大警訊。

對照美國近期部署5000名陸戰隊員在日菲基地、美軍兩艘軍艦近日穿越台海，美軍也參與法、日在菲律賓海軍演，三國都派航母參加；美印太司令示警中共可能近期攻台，美國意在提防習近平為轉移內政困難而莽動，刻意威嚇北京。

有種觀點認為，川普如果連占全世界運量5%的巴拿馬運河都要爭取，怕中共操控影響美軍進出大西洋和太平洋，占全球48%運量的台灣海峽，何能容許中共掌控？即使川普對台灣常有侮辱性言詞，但他逐漸體會台灣不僅晶片，地緣位置對美國有重大戰略利益，關係太平洋主導權，川普想法在變，對遏制中國會比民主黨政府還強硬。

川普會晤日本首相石破茂後的聯合聲明，重申台海和平穩定和現狀的重要，反對以武力或脅迫單方面改變東海及南海現狀，以因應北韓核武計畫等，連串布局都在施壓和強化對中共遏制。上台未滿月川普密集出招，展現美國優先、單方面主導世界秩序的意圖。

美中俄領導人可能舉行峰會，川普提議各刪國防預算50%，出難題給中俄，他頻頻出擊，很難想像川普對想挑戰美國地位的中共，會誠心想邀習近平共管國際事務，時勢巨變也使川習的通話延後。