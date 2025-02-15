美俄交易烏克蘭 川普的綏靖式和平

美國總統川普(左)與俄羅斯總統普亭(右)直接通話商談俄烏停戰事宜，引發烏克蘭與歐洲盟友的不滿。圖為川普和普亭2018年在芬蘭見面。(美聯社)

戰火近三年的俄國侵略烏克蘭 戰爭，停火似露曙光；美國、俄羅斯與烏克蘭三國官員14日在慕尼黑國際安全會議會談，3月可能有具體成果，好為川普 首訪莫斯科鋪路。對這個意料之中的驚訝，歐陸完全狀況外，也嚴重懷疑：川普到底讓步有多大？換言之，這是川普式的個人光榮和平，還是投降綏靖主義式的屈辱和平？

無論如何反對與擔憂，烏戰終局恐仍將依川普的「美國優先」主義達成。

川普周三與俄羅斯總統普亭 通話90分鐘，事先沒有任何風聲，事後再以社群公布，等於他背著烏克蘭與歐盟，直接與普亭達成協議原則。川普作風雖不令人意外，他要解決烏戰也在大家意料中，但這種黑箱作業，各國措手不及。

川普原先沒有明白表示，是否讓基輔參與會談。莫斯科則表示，烏克蘭將「以某種方式」，參與終結俄烏三年「衝突」的和談。澤倫斯基立即回稱，美俄若會談無烏克蘭參與，烏方絕不接受任何協議。

副總統范斯、烏克蘭總統澤倫斯基以及其他多達60位世界領袖與決策者齊聚慕尼黑，參加國際安全會議。這次會議上，美國代表團應該要提出結束烏戰的「和平方案」。但方案仍未成形，川普的特使還要再去基輔，敲定安撫烏克蘭喪失領土的承諾。新任美國財長貝森特(Scott Bessent)才剛去基輔，鎖定烏國稀土等天然資源與戰後重建。

在普亭與川普正式會談前，這些是暖身預備會，但已代表川普不顧一切對普亭讓步，全盤接受讓普亭坐上談判桌的條件。俄國派代表參加慕尼黑會議，說明國際社會，尤其西方對俄羅斯的三年圍堵懲戒完全崩解。侵略者重回國際舞台，而慕尼黑會議主辦方德國竟也接受；歐陸好不容易才形成的抗俄懲俄統一陣線，被川普一通電話就瓦解，稱此為歐盟北約大潰敗也不為過。

川普此舉是完成他眾多選前承諾之一，再次證明川普果然是「美國優先」現實勢利。承川普之命，新任國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)先在布魯塞爾放話，對北約宣布烏戰停火前提條件：稱讓烏克蘭恢復2014年之前邊界(克里米亞等失土)，是不切實際的目標；其次烏克蘭不可能加入北約，美國不會派兵到烏克蘭，歐洲必須挺身而出，負擔烏克蘭未來安全保障。他還明確表示，美國邊境安全問題和中國構成的威脅等「嚴峻戰略現實」，使美國無法「主要專注於歐洲安全」，這是藉口，也是美國內政現實。

歐洲方面批評說，同意這些先決條件，簡直就等於向普亭投降，根本無須再會談，沒有烏克蘭參與的停火協議必定失敗。但澤倫斯基最後答應派員參與慕尼黑會議，就說明他已毫無選擇。

這個發展顯示，世界國際還是強權政治，而且是美國主導的強權政治。川普一直說如果他在任，烏戰就不會發生；這話或有道理，拜登與北約歷經三年軍事挹注烏克蘭，普亭不敗反而更強，再加上北京平壤助陣，俄國得以喘息續戰。這三年戰爭，約70萬烏軍、100萬俄軍死亡，民眾傷亡還未計，各方都有厭戰倦戰之意。

烏戰伊始，普亭誓言三天內拿下基輔，未料遭烏國軍民頑強抵抗；三年後，心不甘情不願的川普來收拾這場爛攤子。他的目標是「馬上結束戰爭，雙方不要再死人，美國不要再花錢」，完全不講公理道義，發動這場戰爭的獨裁者普亭，更不會得到教訓。

川普回答媒體提問時說，「我相信普亭對和平是真誠的。」川普指的可能是「目前的和平」，但已招致「這是綏靖主義式和平」的批評。他和普亭私下的交易，直比有如1938年的「慕尼黑協定」與1945年「雅爾達密約」，就是列強逼小國割地讓步的勾當。而最大受益者將是發動戰爭的普亭、一旁助拳的中國，還有「讓美國再次偉大」的川普，將永遠在歷史受到恃強凌弱的批判。