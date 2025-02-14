川普新政敲響第四權喪鐘

川普 首任總統期間，與傳統主流媒體關係交惡到極點，當初臉書會封鎖川普帳號，建立事實查核機制，正是川普和新聞界大戰的結果，川普在選舉中就點名主流媒體說謊，做假新聞，甚至說媒體從業人員是「全民公敵」。當川普再次回到白宮，已經不是言語的恐嚇，而是直接拿出大刀，砍向他口中的「腐敗媒體」。

在川普2.0日子難過，華郵貝佐斯在選舉時不表態，選後急靠攏，讓郵報內部大跳腳，前總編巴隆直斥，「這是懦弱、黑暗的時刻，將使民主成為犧牲品」。臉書查克柏格也不落人後，叫停了事實查核機制，兩人並在川普就職時出席力挺，化敵為友的意思再明顯也不過。川普在選舉時透過馬斯克 社群平台X宣傳，就一再揚言要「粉碎左翼審查機制」，他在任首日就簽署保障言論自由和廢除聯邦政府審查的行政命令，也要「禁止聯邦資金用於將國內言論標記為錯誤資訊或假資訊」。

有仇必報的川普連拜登安全許可都要取消，當然也不會放過他一向痛恨的傳統媒體。川普透過馬斯克的政府效率部，不僅對聯邦政府開刀而已，當馬斯克關閉國際開發署，除了清除上萬官員外，最重要的動作就是要清理民主黨和國際開發署間的關係，國際開發署有一項重要任務是對海內外媒體和民間團體資助，馬斯克揭露了媒體和基金會受到資助的所有訊息，諸如英國BBC和或在政界有聲譽的Politico都上榜，也使他們素有的中立客觀名聲遭到挑戰，保守派記者也指控如紐約時報等媒體都接受政府資助，由馬斯克在X貼文爆料，全面顛覆這些傳統媒體的形象。

雖然紐時、Politico和美聯社等媒體都否認這些指控，也有獨立事實核查機構出面澄清，但無法叫停馬斯克和右翼記者的陰謀論指控，也間接「證實」川普槓上這些主流媒體的企圖。其實許多資金流向都被過度簡化，有很多是因為媒體訂閱制和其他服務標案所取得，這幾乎是當下傳統媒體在社群和AI衝擊下，努力求生的必要途徑，但馬斯克等人用簡化、情緒性動員的社群攻擊，全盤掌握了話題風向，也讓傳統主流媒體更難澄清辯白，同時也讓這些媒體的信譽一再遭到打擊。

更有甚者，白宮發言人李維特在她首次記者會上明白表示，數百萬美國人新聞來源已轉向，不再是傳統電視媒體與報紙，因此白宮開放給新媒體參加白宮記者會 ，她甚至明白說，美國民眾對大眾媒體的信任已到歷史新低，日後她會公開點名指正對川普的錯誤報導，不會接受傳統媒體對川普的謊言。因為白宮的改變，挺川的自媒體網紅就直言「我們贏了」，道盡了川普新政顛覆傳統主流媒體的風格。

正如李維特說的，川普自己就是最好的發言人，透過社群每日數文，公布他所有的人事和重要政策。川普貼文無時不讓國際震盪，也讓記者疲於奔命，要請川普少發文以「還他們正常作息」。只不過，這種白宮掌控一切的「真實」，幾乎已經容不了「非川普」的聲音，也使得川普的「言論自由」成為「新政治正確」，違反川皇主張就不容生存。

最明顯的例子，就是總統、部長都爭相在X推文，連黑鷹直升機撞客機事件，美國運輸安全委員會更新資訊都不再發給記者，而是在X平台公布，五角大廈也調整記者辦公室，把紐時、華郵、CNN趕出門，換給一些保守挺川普自媒體，而美聯社不肯把墨西哥灣改成美國灣，白宮就拒絕美聯社記者採訪，可以想見，傳統中立價值媒體想秉持第四權精神，挑戰川普政府，未來勢必困難重重，充滿荊棘。

傳統主流媒體面對數位化和AI挑戰，早已是一息尚存在苦撐，如今遇到川普新政，實在是雪上加霜，只是民主美國能不能容得第四權生存，這是新世紀的民主爭議，川普政府和媒體都在譜寫新章。