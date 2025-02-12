遣返移民花費高 可能虎頭蛇尾

川普 政府新政之一，是清理境內1100萬非法移民 ，計畫先遣返 近百萬有犯罪前科者，並堵住邊界漏洞。川普調度美軍參與遣返和邊境維安，20多天來墨西哥已接收逾1.1萬非法移民，美墨邊界非法移民減少93%，立竿見影，是川普一大政績。

川普簽行政命令取消出生公民權，做法合理卻難達目標，因涉及憲法第14修正案「公民權條款」(Citizenship Clause)，即所有在美國出生的人都被視為公民。在多起訴訟後，馬里蘭州聯邦法官以違憲為由，阻止命令實施，但外國孕婦來美生產和月子中心行業都受重大打擊。

川普想清理掉1100萬非法移民，除非採罰錢、買斷等共和黨人反對的措施，譬如每個人頭繳數千美元罰款，然後獲政府大赦給予合法身分，否則清查、逮捕或遣返都涉及龐大支出，除了收容、照顧和運輸，還涉及拆散家庭、讓兒童與父母分離等人道問題，有如一場災難，美國力有未逮，做不到就是做不到。

川普政府三周來在各城市逮捕非法移民，動員4000名陸戰隊員在邊境部署協助邊防和遣返，徵用軍機搭載非法移民回各國，還有數百名陸戰隊官兵被派往古巴關達納摩灣，支援興建足以容納3萬人的拘留中心，清理非法移民行動繼續擴大。

但遣返花費高昂，即使美軍C-17運輸機平日除了戰備也是閒著，挪用8950億元巨額軍費中的少數來遣返非法移民，增進國家安全，無傷體制和法治，美國卻無法向非法移民或其母國索償遣返費，全由美國納稅人負擔。

據報導，C-17運輸機每小時出勤耗資2萬8500元，租用民航客機每小時8500元，前者機動性高、運作方便，花費卻高三倍。譬如遣返瓜地馬拉航程五小時，每名非移須花4675美元。上周一架C-17經40小時飛行，中途停留加油後飛抵印度，遣返104名非移，每人平均花費上萬美元，美國負擔不起這樣「豪華」的花費。

支持遣返的人認為，庇護城市提供非法移民照顧，美國納稅人平均每年要為每名非法移民負擔8776美元，遣返花費即使高昂，但釜底抽薪錢花得很值，也是貫徹法治、維護國安。

美國境內估計有1100萬至1200萬非法移民。網上謠傳拜登四年任內增加近1000萬人，非移人數已增至2100萬，卻無法獲證實。依2021年資料，美國境內非法移民最多國家是墨西哥(400萬人)、薩爾瓦多(80萬)、印度(72.5萬)、瓜地馬拉(70萬)、宏都拉斯(52.5萬)、中國(37.5萬)等，還有菲律賓、哥倫比亞、巴西、委内瑞拉等國。

全部遣返非法移民不太可能，因為美國需要他們，農民工、建築工、餐館和低階低薪工作都依賴非法移民，即使川普的高爾夫球場過去也聘用非法移民。丕優研究顯示，非法移工2022年繳納近1000億元聯邦、州和地方稅；勞工部調查，70%農作物靠移民，許多是非法移民。全美餐飲業協會估計，美國54%餐館員工是無證客，如果徹底驅逐，半數餐館可能關門。沒有他們農產蔬果缺人採收、建築缺工、清潔工作缺人，農產必然漲價，引發經濟和通膨難題。

川普不滿遣返人數不夠多，預料還會強化逮捕驅逐，但無黨派的美國移民協會估算，每年驅逐100萬人就須花費880億元，1100萬非法移民花費須達1兆元，即使國會撥款美國財政也無力負擔。

川普的大動作明顯在做給支持者看，現在風向變了，如能遏止偷渡客、邊界安全回歸正常就是收穫；全美許多都會區低檔社區或市場如今門可羅雀，生意清淡，查緝出現震懾效應，是否熱鬧幾個月後逐漸冷卻，尚待觀察。而鄰近國家如墨西哥去年接收從美國匯回的移民打工錢達650億美元，占墨西哥GDP的4%，好光景沒了，中國走線客不能再用腳投票，川普的政策正在改變世界。