川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

川普 總統重回白宮不到20天，令國內外驚心動魄的行政命令和作為一波接一波。基本上，川普簽署行政命令與措施都是兌現選前承諾，預計後續還有更多措施。川普政府大張旗鼓清理其所謂「華府沼澤」的同時，淪為在野的民主黨 選出全國委員會主席馬丁。這本是民主黨落敗後反省反彈的第一步，但未來如何重回執政，目前看來仍無所適從。

在川普簽署連串行政命令中，7日在白宮東廳簽署儀式上的歡樂視頻廣為流傳。這項行政令限定以後凡聯邦出錢贊助的女性賽事，只能由出生時為女性的選手參加。在白宮安排下，自兒童到大學生等數十位各級賽事的女選手，見證川普簽字，這是川普收割民意的高光時刻。視頻裡，站在川普桌邊，滿是好奇歡笑的小女生，還有鬆口氣的放心家長，以後不必再為學校男女雙性辨識擔心，也不必為未來女兒體育賽事的競爭心態擔心，一切都「暫時回到常識」。

與地氣脫節的民主黨，至今分不清多數選民或是中間選民希望什麼？因為一旦被黨內極左派決定選舉議題後，黨內就不敢有異議，以至於在特定議題上，走到極端；「身分性別認同」議題即是一例。如果一個生理上男性有一天覺得自己是女人，依照民主黨極端思維要求，「我們就必須同意他是女人」。

爭取與保障「身分性別認同」者法律權益，雖文明法治國家必經之路，但既已有憲法保障，還要社會按特定人的思考走得更快更遠，要求更多，還要立竿見影；尤其凡不支持其「進步理念」者就是敵人，讓許多默不作聲的人民，將民主黨人和過去的民主黨政府，直接貼上「意識形態極端主義」的標籤。

但真實社會並非如此極端，民主黨和進步派卻逼著全民選擇極端，在這次選舉終遭反挫，讓另一個極端有機會執政，敦以致之？另一個議題則是非法移民 ；接納尋求政治庇護的非法移民與境內犯罪的無證客，並不是非黑即白的選擇，極端的結果，反而激怒已合法來美定居的新移民。

民主黨也清楚自己施政立場遭到黨內左派牽制，但到目為止，川普已上任近20天，面對他連連出招，卻束手無策。民主黨內既不願面對大敗的原因，也就提不出核心改革方案，更談不上有別於「川普黨」的議題。紐約時報報導馬丁勝出時，稱這場黨主席的競選關鍵，不在於馬丁有否檢討民主黨為何再次輸給川普，而勝在他如何在448名民主黨全國委員會成員拉票，

馬丁係明尼蘇達州黨主席出身，未擔任過重要全國性公職，僅黨內有名，但缺乏全美知名度。華府政治網站Politico報導，馬丁領導一個「仍在整理2024大選殘局的政黨」，不要期望在這個黨主席身上看到改革，因為民主黨在反川同時，仍整合不出新的理念，讓人失望。

川普上台，從開除各部督察長、凍結聯邦撥款到解散美國國際開發署等內政措施，再到外交國安上的巴拿馬、格陵蘭、中加墨關稅、接管加薩地帶等重大議題上，讓民主黨手足無措。民主黨不僅在備戰2026期中選舉時，失去究竟要先反對川普何項措施的辨識能力，也無從制定有別於共和黨的期中選舉核心政策。當前國會共和黨獨攬兩院，民主黨如繼續躓躅不進，2026年期中選舉也難期待有所成。

民主黨或許還想寄望因川普施政過頭，爆發可批評與運用的醜聞。但如川普接下來施政獲選民認可，民主黨拿不出反川之外的其他超越方案，屆時民粹右派理念就會更深入人心，民主黨難顯監督制衡能力。一個一黨獨大獨強，美式民主勢必變樣。