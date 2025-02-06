川普退群 能否給中俄帶來新機會？

川普 上任總統當天簽署行政令，再度退出拜登任內重新加入的世衛組織(WHO)，明年1月22日生效，但才過五天就變卦，川普聲稱可考慮再加入。川普對世衛縱容疫情傳播、秘書長譚德塞被北京操縱、掩護武漢實驗室洩漏病毒相當不滿，才宣布退出WHO；川普認為，美國不需為世衛負擔18%資金(每年5億元)，中國有14億人，是美國三倍，但對WHO貢獻卻比美國少近90%(每年僅須交3900萬元)。

川普有條件退群，讓中、俄有喜有憂，背後可能隱藏川普的深遠策略；川普也再度退出拜登恢復加入的「巴黎氣候協議」，他將放寬石油開採，壓低全球油價，顛覆傳統的偏左價值觀。普亭 擔憂美國施壓OPEC增產壓低油價，如每桶低於70美元，俄羅斯財政將面臨重壓，烏克蘭戰爭就難打下去。川普日前施壓普亭停戰，否則將施加關稅等更多制裁，但俄羅斯每年出口美國貿易額僅約29億美元，普亭未必在乎，壓低油價卻會重創普亭的命脈。

川普的新任中情局長雷克里夫公開說，上任後優先要務之一是對疫情起源調查，情報、科學及常識都顯示，病毒源自武漢病毒研究所外洩。鷹派國會議員們支持美國領導世界調查病毒起源，甚至向中國索賠。川普可能打這張牌，質疑WHO並退出就是熱身，讓北京提心吊膽。

此外，中國把國運押注電動車發展和出口，習近平號稱這是新質生產力，要大舉外銷成為全球最大新能源汽車王國。但美國、加拿大都祭出100%關稅，歐盟也對中國電動車關稅提高至45.3%，而比亞廸在巴西建廠，被曝光是血汗工廠剝削勞工，引發抵制；中國傳出比亞廸負債達人民幣5300億元(合729億美元)，可能成下一個恆大，中國400多家新能源車企如今只剩十多家，電動車已成美、中兩國競爭的新觀察點。

不少評論指川普內政導向，美國優先，不想再平白出錢出力貢獻世界，孤立主義把資源用在振興美國，退群將弱化美國國際領導地位，讓北京趁隙而入，但實際情況未必如此。美國過去多位總統曾退出不同的國際組織，以施壓改革，川普就說，「世衛組織敲我們竹槓，每個人都在敲詐美國，這種事不會再發生了」，川普退群，意也在施壓國際組織改革。

不少人認為，聯合國被中、俄操縱，對國際糾紛毫無節制或制裁能力，川普的手最後是否伸向聯合國，尚待觀察。但譚德塞被中共操縱，對北京低報疫情數字、封堵吹哨人發聲等大唱讚歌，他是否聞風轉向、川普下一步會拿誰開刀，都待觀察。

川普再執政讓中、俄提防，他就職次日，習近平即與普亭通話，習表達願以中俄關係的穩定性和堅韌性，應對外部環境的不確定性，明顯劍指川普。北京對內降低批美聲浪，向川普示好，王毅卻聲稱曾警告魯比歐「好自為之」，後者澄清，電話會談根本沒這句話。

此外，中日尋求破冰改善關係，日本 外相在川普上台前訪北京，北京隨後公布日本福島核災後禁止進口的日本海產符合安全標準；川普上台三天，蘇州、深圳法院同時判決日本母子遇刺案、日童被殺案兇犯死刑，明顯討好日本，對內卻避提日本封鎖消息，從仇日反日急轉彎成對日親善。

川普3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆及加拿大總理杜魯多對話，魯比歐訪巴拿馬，尋求掌控運河。文攻武嚇下，巴拿馬總統宣布，與中國一帶一路協議到期後不再續約，川普的新關稅逼墨西哥總統調派萬名軍隊到邊境，遏阻芬太尼毒品和非法移民流入美國，加拿大也同意斥資13億加幣執行邊境計畫，包含加派邊境人員、直升機及其他資源，以「打擊芬太尼」的流入，美方則同意把墨加兩國輸美商品關稅的時間延期一個月。川普施壓目的就想宣揚國威、展示強人形象、高姿態對世界發號司令，美中在全球角力方興未艾。