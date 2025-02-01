空難悲劇 川普政府多做事少口水

29日晚，首都華府上空發生一起美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞事件，兩機共67人全部罹難，為近20年來美國的最慘烈國內空難。我們要向在空難中遇難者及其家屬親友，致最沉重的哀悼；在冰冷夜河中喪失珍貴生命，尤其兩位遇難的傑出華人 二代家人親屬，在農曆大年初一接到噩耗，身為華人，感同身受。

事故發生後，救難人員隨即徹夜動員搜尋與救援，但令人遺憾的是，川普 總統不久親上白宮記者會，竟然在拿不出任何證據下，無端將空難原因，直接歸咎於民主黨 政府過去多年的多元、平等與包容(DEI)政策。多位記者追問川普有何憑據？他直接說「這是常識」。國家出現重大災難，作為國家元首不能適時撫慰民心，卻急於將災難當成黨同伐異的政治武器，其心可誅，其行可鄙。

災難發生後，大致朝人為疏失方向追查；客機上俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，已自波多馬克河中尋獲，真相可望大白，給罹難者及家屬交代。但新舊政府交接，聯邦各級監管機構是否「螺絲鬆脫」？剛執政兩星期的川普政府，如何向擔心飛安的國民提出說明與解方，而非無端嫁禍，是挑戰，也是責任。

近期而言，應就華府雷根國家機場塔台與兩架客機與軍事直升機的通話紀錄，以及黑盒子等相關資料，仔細判讀。但冰凍三尺，非一日之寒，在這起2009年以來首樁重大國內空難前，多年來各界都已警告，空中交通管制員短缺、旅行需求飆升、機場險情發生率激增，並且抱怨國會職能失調。雷根機場鄰近五角大廈，民用與軍用航空管控，原本就十分繁瑣複雜，但在首都機場發生如此嚴重空難，更是匪夷所思，必須直接問責聯邦政府運輸部長與聯邦民航局長，國會眾院商業委員會更是難逃多年監督失職責任。

回顧事發當時，空難時間為晚上8時45分。雷根機場塔台空管員到當晚9時半前，應有兩位值勤，但當時僅有一人。這名值班空管員使用不同的通訊方式，同時指引美航客機與軍事直升機，美航客機按規定降到700呎下進場，軍事直升機依規定不得高於200呎，但當時直升機超高至少100呎，紐時報導指「情況異常」。

而當唯一空管員最後關頭緊急呼叫軍機，是否目測到前方有客機時，直升機回答稱「確認」，但當時僅有十秒左右反應時間。事發當晚值班主管「酌情提早合併人手」，兩人當一人用；如果有兩空管員依規值班，是否可避免空難發生，會是主要調查關鍵之一。

運輸部與民航局及聯邦安全運輸委員會，預計30天內完成初步調查報告，軍方也成立專案調查小組；迄今軍方釋出訊息有限，包括直升機訓練方式時間性質等，軍方應該要合作調查，否則謎團越來越多。

長期而言，還應藉此空難釐清各聯邦機構的深層問題。在空難發生前一天，就有類似情況發生，一架要降落的航機向塔台警告，有直升機在降落飛行航路上，被迫放棄降落，但這起事件未被檢討。塔台航管員工會已經提醒民航局運輸部與國會多年，嚴重缺乏人手，原本編制雷根機場有至少30名空管員，目前只有19人。

這場空難正好給川普與共和黨借題發揮機會，川普將責任歸咎於前任民主黨政府與運輸部長。但是這種出於政治報復動機的指責毫無益處，徒增人厭。多年來聯邦空管員工會不停要人要錢，減少工時，改善新科技，但兩黨無人認真理會。

雷根國家機場是全美最繁忙的重要機場之一，且是國家門戶，這座機場也是國會兩院參眾議員，往返選區與首都，使用最頻繁的機場。依過去慣例，聯邦調查這次空難原因與改善措施，至少要一年以上時間，國會還要舉行撥款聽證，川普政府不能浪費時間，要省下政治口水，趕快動手鎖緊聯邦機構的螺絲。