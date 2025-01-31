安排俄烏停火 川普面對棘手問題

川普 就職演說中，有一段幾乎等於是爭取諾貝爾和平獎的「自薦辭」：「我們不僅透過贏得的戰爭來衡量我們的成功，還透過我們結束的戰爭來衡量我們的成功。也許最重要的，是那些我們從未捲入的戰爭。我最自豪的遺產將是一個和平締造者和團結者的遺產。」

川普上台後，要面對兩場戰爭，拜登已經幫他在以哈停火上開了一個頭，在昨日社論中談及，但未來要維持停火協議，仍然需要付出大量的努力，然而第二場俄烏戰爭，卻是川普自己需要面對解決的。

川普曾多次誇口，上任24小時內，就可以讓俄烏停戰，後來又說，他就任前，就會談好俄烏停火，如今他的特使凱洛格說，需要100天，才能解決這場戰爭，川普自己也說，至少需要六個月的時間來解決。

如今在瑞士達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)上，被問到明年此時，俄烏是否會達成和平協議時，川普的回答卻是：「那你得問俄羅斯 。烏克蘭 已準備好達成協議」，他還表示，希望很快就跟俄羅斯總統普亭會面，以結束俄國與烏克蘭間近三年的戰爭。

這正是烏克蘭總統澤倫斯基希望給川普的印象：不是烏克蘭不想談，而是俄羅斯拒絕談。俄羅斯當然也不甘示弱，川普講完話的同一天，總統普亭新聞秘書佩斯科夫表示，俄方已準備好與美國進行平等和相互尊重的對話，並正在等待美方就此發出信號。同時普亭在接受俄羅斯國家電視台採訪時，也稱讚川普是一個「聰明而務實的人」，他還加了挖苦拜登的一句：「如果他們沒有在2020年竊取他的勝利，2022年烏克蘭出現的危機本來是可以避免的。」

現在的問題是，雙方各自開出條件，互不相讓；澤倫斯基日前表示，烏克蘭獲得安全保障是確保停火的先決條件，烏方將首先與美國領導人和歐盟，就結束戰爭和向烏方提供明確安全保障等問題磋商並取得共識，然後才有可能與俄方舉行談判；而普亭的立場是，如果現在就要停火，那就必須以俄羅斯的條件來停火，換句話說，俄羅斯須保有現在占據的領土，以及烏克蘭不能加入北約，即使是20年後加入都不可以。

川普在大選期間就明確表達在俄烏停火的問題上，他傾向於「以土地換和平」來結束俄烏衝突，烏克蘭的退讓不是問題，只消川普不給援助就能有效施壓，可是對俄羅斯的籌碼並不多。

川普稍早曾揚言，若俄國不達成協議結束戰爭，「我沒有任何選擇，只能向所有俄羅斯賣給美國及其他不同參與國家的東西，實施高額的關稅和制裁」。

但自三年前俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國不斷加重對俄制裁，幾乎可以制裁的都已經制裁了，所以要進一步制裁的空間，實在有限。俄羅斯對美國的出口，如今只剩下每年大約30億美元、美國所需要的肥料和鈾等關鍵原料占了絕大部分。對這些東西增加關稅，於俄羅斯無害，反而損害了美國自身的利益。

普亭知道川普不願意繼續大力軍援烏克蘭，歐洲縱使有心，也無力取代美國的支持，北韓肯定會繼續派兵為俄羅斯提供廉價砲灰，縱然俄羅斯內部有戰爭造成的經濟問題，但無論如何也還是撐得下去，急於停火的不是普亭，反而是川普。

前任白宮策略長巴農就警告川普，要調停俄烏戰爭，會吃力不討好，如果在俄羅斯條件之下達成的俄烏停火，有可能美國棄甲曳兵，會變成川普的「阿富汗撤軍」，遭到朝野批評，但如果要以支持烏克蘭，逼使俄羅斯同意停火，可能被更深地捲入俄烏戰爭，就像當初尼克森沒能從越南戰爭抽身一樣，烏克蘭成為「川普的越南」一樣。

無論像阿富汗或越南，都不是川普心中自豪的政績，俄烏停火，看起來成了川普初上任最棘手的外交問題。