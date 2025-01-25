美中關稅戰 川普先拿芬太尼祭旗

川普 上任不到一周，簽署多項行政命令與備忘錄，令人眼花撩亂，但不意外也無驚奇。對中國處理芬太尼部分，川普突然拋出10%關稅 ，雖然看起來不高，但卻是接下來制衡中國的先發手段，中方無法掉以輕心。在此同時，參眾兩院兩黨參眾議員23日提出法案，要求取消對中國的最惠國待遇，更是嚴重影響中國外貿的武器。

川普當選隔天，就承諾上任後立即對加拿大與墨西哥開徵25%新關稅，也要對進口中國貨徵收10%關稅。但他上任第一天簽署行政命令中，只有一份備忘錄，指示聯邦機構評估美國貿易政策，須在4月1日前提出檢討報告，為可能徵收新關稅，提供依據。

相關檢討與建議尚未提出，川普就宣布2月1日起，可能對中國所有進口美國商品，再加徵10%關稅，理由是「基於他們正把芬太尼運住墨西哥和加拿大的事實」。川普早在第一任時，已就芬太尼毒品與北京協商，要求中國禁止芬太尼出口，但沒有結果。

據統計，芬太尼2023年導致7萬5000美國人死亡，已超過美國自韓戰以來所有對外戰爭死亡人數的總和，死亡的美國青壯年與工作藥檢未過人數，已危及美國勞動力來源，被稱為是「美國的鴉片戰爭」。這是川普第一任要做，而拜登政府也沒有完成的難題。

民調公司McLaughlin & Associates去年全美調查指出，超過一半受訪者認為，中國有計畫製造芬太尼，美中外交關係應以中國關閉這些芬太尼工廠為前提。中方自去年9月加強監管製造芬太尼的三種化學品的生產與銷售，出口要取得許口；但魔高一丈，這些化學品不斷變種，中方管制名單難以跟進，結果積效不彰。美方認為中國管制芬太尼，非不能，而是不為。所以，川普第二任一開始，就先拿芬太尼開刀祭旗。

然而對所有中國進口貨，再加徵10%，有非常嚴重的影響。CNN統計，目前美國對中國電動車徵收100%關稅，對鋼鐵鋁產品徵收25%關稅，但有幾種商品已免關稅。最大的豁免之一是消費性電子產品。因為消費電子產品是美國去年從中國進口的主要商品之一，包括中製通訊設備(手機電視衛星)占最大類別(2024年12%)，其次是桌上電腦、手提電腦與周邊設備，及其他民生電子用品加上珠寶、玩具、運動用品等。預估電子消費品漲價波動，在今年下半年浮現，對美中勞工消費者，內外都要重傷。

除了關稅，共和黨掌握的國會參眾兩院兩黨議員23日提案，廢除中國自2000年來所獲享的優惠貿易地位。這項「恢復貿易公平法案」由兩黨議員共同提出，要求對中國非戰略貨物徵收最低35%關稅，戰略物資100%關稅，分五年實施到位；第一年10%、第二年25%、第四年達50%、第五年100%。如此一來，就把中國打成與美國沒有正常貿易關係的敵人，如白俄羅斯 、古巴、北韓和俄羅斯。這項法案去年就由眾院的美國與中共戰略競爭委員會提出，兩黨共識極高。

為制止芬太尼毒品而加徵的10%關稅，如在2月1日啟動，各項對中貿易檢討要在4月提出，國會在復活節後也會有動作。北京對川普宣稱加徵的10%關稅異常低調、平淡；例如中國外交部稱，「貿易戰、關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護國家利益。」商務部說，「關稅措施不利中美雙方及世界；中方願與美方共同推動中美經貿關係朝穩定方向發展。」

川普最近受訪時說，他跟習近平最近談話很「友善」，自認能與中國達成貿易協議，「寧可不用向中國加徵關稅。」川普原本要對中國加徵60%關稅，但手下留情，先出芬太尼一招，其他延到4月再說； 可讓中國在人大政協兩會前後，有些喘息的空間。