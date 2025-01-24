川普背後的富豪 科技寡頭政治成形

拜登 前總統在白宮告別演說時，沒太吹噓自己的政績，而是學習艾森豪總統當年對「軍工複合體」的擔憂一般，警告美國，隨著權力和金錢愈來愈集中在少數人手中，「寡頭政治正在形成」。「科工複合體和社群媒體」，為了權力和利益掩蓋真相，對民主和基本權利自由構成了真正的威脅。

拜登說，美國人正被埋沒在錯誤的訊息雪崩之下，這些錯誤訊息允許濫用權力。他呼籲要對社交網路追究責任，並對AI制定保障協定。拜登這些話，被視為是針對X的馬斯克 ，亞馬遜的貝佐斯，臉書的查克柏格等人而來，這些科技巨富都出席了川普 的就職大典，不但超越平日的立場意見歧異，還極難得的同框露面，都是為了川普，而這些科技巨富的位置，還超越許多川普閣員，和川普距離更近。

美國首富幾乎都齊集一堂，媒體算了這些人的身價超過1.3兆元。TikTok執行長周受資也到了，為了能找到在美存活機會，周受資對川普下足了工夫，當然比不上馬斯克對川普的投資，馬斯克已成了華府超紅新貴。為了追上押對寶的馬斯克，當年曾經砲轟川普的貝佐斯，在選前叫停了華盛頓郵報對候選人表態，曾禁過川普帳號的臉書，查克柏格「痛改前非」地撤銷了事實查證機制，這些科技鉅子對川普表態投資不遺餘力，更使川普的就職典禮金光閃耀，光是典禮的捐款，川普就能大撈一筆。

川普的「富豪內閣」已經是美國史上罕見，這些科技鉅子在網路世界更是權貴，當他們把商業和政治權力相結合，打造拜登口中的「科工複合體」，其影響力史所未見。不只是在美國有權力製造問題與爭議，這些以「打破既有規範」為能事的科技巨富，還將權錢伸進其他國家裡，就像馬斯克不但以言論在網路上臧否歐洲，還要以實際行動支持歐洲右派，讓歐洲政壇瞠目。馬斯克的行徑，不僅是為了他個人政治理念，也為了他電動車和衛星事業的多元投資，歐洲諸多對社群、人工智慧等新科技監管規範，一向被這些科技鉅子視為綁手綁腳，也和歐洲各國政府屢生歧見，現在欲挾「再次偉大美國」力量，改變這個世界。

在達沃斯的世界經濟論壇，全球慈善團體樂施會就呼應拜登說法，說川普當選和減稅計畫對億萬富翁是個福音，他們去年財富總額又增加了2兆元，達到15兆元，「創造了一個新的貴族寡頭，「世界各地人民正在被少數人的巨額財富壓垮」。施樂會也預言，川普的政策「將進一步煽動不平等火焰」，「我們正處於一個你可以買下一個國家，而民主可能被削弱的處境」。

馬斯克不僅出任「效率部」要對政府砍大刀，就連川普主張美國要占有半數主權掌控的TikTok，川普都樂見讓馬斯克買下，不會顧慮網路權力平衡問題。川普一上任，簽了上百個行政命令，改變拜登政府對網路的監管措施，也對這些科技業各種限制都鬆綁，滿足「科工複合體」的期待。川普不僅撤銷拜登對AI相關行政命令，撤除必須進行安全測試的要求，還促成了OpenAI、軟銀、甲骨文等企業投資5000億元成立新公司，要打造美國AI基礎政策，把科技留在美國，以超越「是美國競爭者的中國及其他國家」。

換句話說，川普不僅是把AI發展委由企業加速改變，讓企業來引領美國AI發展，而且沒有撤銷拜登要國防部和能源部所擁有土地出租，用於建設AI數據中心的能源需求，可以預見的是，川普會傾全力結合政府和商業力量，讓美國「科工複合體」打滿雞血，以超速加快美國AI產業發展，不讓中國有追上機會。新時代算力即國力，美國要再次偉大，就須讓算力再次強大，至於社會平等權利或民主價值崩壞，那不是川普關心的未來，不會是美國再次偉大的重點。