川普MAGA新政 將被迫虎頭蛇尾？

就任第47屆總統的川普 ，起手式與2017年就職45屆時截然不同。現在的川普比起過去，更有紀律、更有效率，也更為大膽與自信。他用人節奏明快，上任第一天秀味十足，不同的場合，簽署多項行政命令，扔簽名筆給支持者，令人目不暇给。這正是他的目的，過去拜登的施政，已經被他一筆否決，新的政策正隨著他的行政命令，逐件推行。

他知道美國人民是支持他的，不僅他的當選，在選舉人團票，以及普選票上超過對手，無可爭議，而且根據最新的紐約時報民調，美國民眾對川普政策的支持，超過川普個人，而且對川普第二任的「美國優先」支持，還超過他的第一任。

共和黨內反對川普的老建制派，像前少數黨領袖麥康諾，不是退休，就是噤聲。美國百姓也將「川普的」共和黨，送至國會掌控兩院多數，最高法院早在四年前，就已經提前布局，有穩定的保守多數，如今的川普，躊躇滿志，全球畏服，似乎沒有任何事會讓他會擔心的。

但事實上，川普知道，時間不是站在他這邊，依憲法他只有四年任期，一上任就是跛鴨總統；甚至再過兩年，美國將舉行國會期中選舉 。按照美國政治規律，現任總統的第一次期中選舉，多數慘敗，屆時國會任何一院若控制在在野黨手中，川普未來將一籌莫展。

更有甚者，由於只能再做一任，屆時政治焦點將迅速轉向未來的領導人，套句他的前策略長巴農所講的：「MAGA運動大於川普，川普不過是代表。」屆時大家焦點將轉向副總統范斯，或其他MAGA領導人，政治列車會駛離車站，而川普肯定會被留在月臺上。

可是川普承諾要做的事，卻是包山包海；他第一天所簽屬的行政命令，從特赦四年前國會暴動的「愛國人士」，到封鎖邊界、預備強行驅逐無證移民，取消電動汽車強制規定、乃至禁止跨性別者參與女性賽事等等。

這些議題勢必挑起國內爭議，不只國會有意見，還將引發法律訴訟。川普取消在美國出生者自動賦予公民權，明顯違反1868年通過的憲法第14修正案，已有22個州聯合提出訴訟，可以想見其他行政措施，也將面臨包括人權團體、環保團體等等的提訴。這些草根動員力量，可能在兩年後，把美國政治鐘擺扳到另外一邊。

當然過去民主黨過分強調多元、平等和包容(Diversity, Equity, and Inclusion, DEI)，導致治理無能和政策偏誤，讓人記憶猶新，但是川普如要雷厲風行、矯枉過正，也會讓民眾不滿。

川普上任第一天，赦免1500名涉及2021年1月6日國會大廈暴亂的非暴力罪犯，以及將犯下嚴重罪行者減刑，就引發強烈爭議；尤其看在受害的國會員警與其家屬眼中，更是情何以堪。批評者認為，這將削弱司法公正，並助長未來暴力行為。

川普辯護稱，拜登離任前一刻，赦免他的將領、部屬與家人，可是身為美國總統，不能用別人的錯誤，來正當化自己的行為；川普上任後，撤銷對自己國安顧問波頓的安全保護，更證明了許多人所擔心的，他將展開大規模的司法報復，所以要事先赦免。

川普不可能做得到他所說的，就像是要對全世界加徵關稅，其實僅僅是用來談判的工具；同樣的，他也不可能做到大規模的驅逐無證移民，居住在美國的非法移民 人數接近1100萬，這需要宣布國家進入緊急狀態，大規模徵用軍事基地、軍機軍艦，即使是美國在第二次世界大戰時都做不到。

川普最多能夠做的，就是象徵性地，在芝加哥等地搜捕一陣子，藉此嚇阻新移民不敢再以美國為目的地，最後當然是虎頭蛇尾。可是時間太短、阻力太大，川普又能怎麼辦呢？