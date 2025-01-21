川普開啟黃金時代 誰的機遇或危機？

川普 已經就職第47任總統，全球民眾帶著忐忑好奇旁觀，他當選後每周有驚奇、經常讓人跌破眼鏡，吹噓誇大需事實查核，照舊是特色。他20日宣布「黃金時代開始了」，美國優先，恢復邊境秩序、遣返非法移民 ，解決民眾對政府信任危機，振興美國製造業、讓國家再次繁榮，美國更富裕、強大而獲得全球尊重，要展現前所未見的美國等，都振奮人心。他也強調美國要拿回巴拿馬運河 控制權，以防中國擴張，展現執政四年的偉大宏願，使就職演說更像在競選宣傳，要完全落實的障礙不少。

川普就職演講充滿激情，部分在場民主黨人並不領情，拒絕起立鼓掌，卻無法改變川普帶給美國氣象一新、充滿朝氣即將帶來變革，民眾期待川普能扭轉美國風貌振興國家。

就職典禮40年來首次改在只容納數百人的國會圓頂大廳舉行，川普考量氣候嚴寒展現體貼，但川粉們無法在國家大草坪展現數十萬人的歷史歡慶場面，使坊間有人想加害川普的陰謀論盛行。首都華盛頓部署2.5萬國民兵和警察維安，媒體對川普第二任期相對友善，但蜜月期應不會太久。歷任總統包括拜登夫婦都出席，相較2021年川普敗選拒絕出席拜登就職典禮，不免帶著反諷意味。

川普就職演說強調，從今天起美國衰退時代結束了，今天是自由解放日，一切都會火速改變。對比經濟數據，說法並不符事實，難擺脫自戀浮誇，只能從今後的提振國力措施等方面找答案。典禮廣邀企業巨頭參與，蘋果、谷歌、亞馬遜、特斯拉等企業CEO都高坐台上，展現川普的重商傾向。

他將放寬能源開採和外銷、開放虛擬貨幣，甚至設為國家戰略儲備，為少數人挖金礦。他自創網媒Truth Social股價飆升，川普身價陡增70億美元，權力果真能換來真金白銀。即使他自侃是200多年來受迫害最多的總統，但再度當選和執政也將創造許多新紀錄。

川普上任首日簽署行政命令，宣布邊境地區進入國家緊急狀態，將在邊界部署軍隊阻擋非法移民、恐怖分子和毒梟罪犯，終止抓了又放措施、恢復留在墨西哥政策、暫停難民重新安置計畫，並取消出生公民權。多件非法移民涉重大命案，司法部將求處死刑。各地逾千名ICE探員鎖定對象，即將雷厲風行逮捕遣返，反映重振法紀和秩序決心。

新政府也將終止被濫用的政治庇護申請，對中國民眾最常運用的移民管道，這是重大壞消息，即使將面對移民及人權團體訴訟，但聯邦最高法院肯定會站在川普這一邊。

川普多次表示要買下丹麥自治區格陵蘭島，丹麥政府如不合作將祭出高關稅；川普也揚言奪回巴拿馬運河控制權，不排除動武。他就職演說重提巴拿馬運河，明顯以中國為目標。外界批評川普延續單邊主義，但和記黃埔控制美國投資興建的巴拿馬運河，成為中共跨足美國後院中南美洲的要道，川普不坐視；中俄聯手想控制北極海域，川普提議購買格陵蘭島，重新定義老舊帝國夢擴張，是靠動武或外交經濟施壓實現，如何不違背川普強調的和平止戰原則，也成不易兌現的新支票。

川普未邀澤倫斯基出席典禮，對普亭、北約都有弦外之音。習近平向川普通話示好，川普有意100天內訪中國，是習近平的機會或新壓力？川普如訪中能否化解兩國矛盾，習必須考量被上門踢館或向川普跪低的風險。川普再無連任壓力，更在乎歷史地位，常強調美中合作可解決世界許多問題，但「去中國化」是兩黨共識，川普能跨過去嗎？

川普2.0的四年很短，內外政務纏身，能鏟除幾個「邪惡軸心」、擺脫中國競爭威脅、清理非法移民、政府瘦身、重振經濟科技實力、減少國債和預算赤字、肅清芬太尼等毒品、解救社安基金破產危機從2035年提前至2032年等，樣樣是川普的艱鉅挑戰。