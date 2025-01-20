真心期待川普2.0 但他能贏嗎?

川普 贏得大選後，兩個月以來，一直在海湖莊園接見前往「朝拜」的各方人馬，情況令人想起著名電影「教父」開場時的大型派對，由馬龍白蘭度扮演的教父在家中接見前來拜見的人，他們提出種種要求，只要教父一聲承諾，事情都可辦到。馬斯克眼光獨到，競選時已投向川普，動用2.7億元助他贏得選舉，因此選後成為莊園的常客；查克柏格和貝佐斯去得較晚，但還是去了，兩人都獲邀出席20日的就職禮。

從媒體公布的觀禮受邀名單可看出，川普廣邀各國領袖，要以冠蓋雲集顯示他的地位。川普又出怪招，邀請全球第二大經濟體的元首習近平出席，但習不來，派國家副主席韓正作代表；川普17日公布，他與習通了電話，雙方商談甚好，「互相約定，一起讓世界變得更安全更和平」。

川普在上任前曾說，要買下格陵蘭、要重掌巴拿馬運河控制權、要將加拿大變成美國第51個州，以及將墨西哥灣 改名為美國灣。1925年32歲的毛澤東從長沙出發，前往出席國共合作的會議，在碼頭上寫下著名的「沁園春」，其中有句曰，「問蒼茫大地，誰主浮沉？」川普指點江山，要將加拿大、格陵蘭、巴拿馬和墨西哥灣一網打盡，大有問誰主浮沉之態。但問題是，川普能主浮沉？「川普2.0」能贏嗎？

其實，美國現在經濟繁榮，2024年第四季成長3%，全年成長2.7%，在G7七大工業國中最高；中國日前公布2024年全年增長5%，但可信度不高，連中國國內的經濟學家都說，這兩、三年中國的增長只有2%，甚至更少。拜登留給川普一個繁榮的經濟，就業和消費強勁，通膨持續下降；美國科技更大幅領先全球，七家最大科技公司市值總共17.68兆，超過全中國股市總值(12兆)，更超過英國、日本和加拿大的總和。

美國經濟已經第一，無須川普的「讓美國再偉大」；況且，川普第一任的四年也說要讓美國再偉大，但四年之內，美國的全球影響力大幅下降，經濟成長在疫情衝擊岌岌可危，與中國打了兩年的貿易戰，終於在2020年1月達成「第一階段協議」，中國承諾購買2000億元的美國商品，但這個承諾至今一直沒有兌現。

我們還是真心期待川普2.0可以成為贏家，美國聯邦政府現在每年赤字增加6.5%，2024年底國債已增至35.46兆，如由馬斯克領導的政府效率部可以順利推行改革，期望可削減1兆元開支。

我們也期待，川普推行的減稅，真的可以推動經濟發展，而不會造成稅收大減，赤字大增；川普的關稅 政策，要向所有進口商品一律徵收10%的關稅，對中國商品的稅率甚至高至60%。川普說要用關稅彌補減稅失去的稅收。

我們真心期待，川普的對中政策可以順利推行。除了對中關稅，還有拜登政府對中國實施的高端晶片和設備禁售，以及台灣問題等。美中關係到了現在，已進入一個危險關口，川普提名的國務卿魯比歐，日前在參院外交委員會作證時說：「美國非及時採取行動不可，否則我們未來的生活、科技和醫療將受制於中國，事事都要他們批准，我們再不能自主」，他又說，中國已為2027年攻台作準備，美國必須作出反應，否則就會來不及。

川普的鷹派內閣，包括魯比歐與國安顧問沃茲，把中國視為美國的「最大威脅」，但最終的決策人是川普，他對關稅的最終立場是什麼，是談協議還是對抗到底？川普公布他與習通電話時，說了一句極重要的話：「我們互相約定，一起讓世界變得更安全更和平。」這句話是否透露出，他對關稅的最終立場，還是協議？