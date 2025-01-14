TikTok是言論自由或洗腦的爭議

全球逾20億用戶、美國有1.28億民眾使用的抖音 (TikTok )，正面臨美國政府封殺。聯邦最高法院傾向支持政府，但留餘地給川普上台後定奪。川普對抖音的態度模稜兩可，先支持禁用、後支持它存續，美國想禁抖音面臨反對者壓力，但許多研究顯示，抖音的後台運算存在幫中共 宣傳、反對北京所不贊同的言論，是中共的大外宣工具之一。查禁抖音是妨礙言論自由，抑或阻止中共洗腦年輕人，也成爭議性政治問題。

平心而論，抖音平台大部分屬於生活、旅遊、音樂、奇人奇事等知識性、娛樂性內容，使用方便，只是登記帳戶的所有人身分資訊，可能都被中共透過後台監控，可作政治運用。外國人包括台灣，提防中共的人拒用抖音，但台灣仍有近600萬民眾天天用抖音，Line等平台短影音大部分被抖音壟斷，常見吹噓中國強大、美國不堪一擊等幫中共的宣傳。近日抖音許多短片報導北京通台灣的高鐵、公路兩用跨海峽大橋即將通車，不實宣傳充斥。

抖音在美國設子公司，由新加坡籍華裔周受資擔任CEO，號稱獨立於中國的字節跳動母公司，在加州矽谷租下兩棟樓，至少300名員工曾在新華社、央視等黨媒任職，它也是近七成美國青少年使用最頻繁平台。美國國會兩院去年3、4月相繼以壓倒性票數通過禁止TikTok法案，拜登總統立即簽署；拜登還簽署命令，要求TikTok今年1月19日前如不脫離字節跳動，就須停止營運。

但TikTok向聯邦最高法院上訴，要求中止法令適用，其律師主張，禁令違反美國憲法第一修正案言論自由。馬斯克收購推特(Twitter)後改名為X，放任各種消息傳播，不再審查內容；臉書(Facebook)準備跟進，美國言論自由的大旗飄揚，「假新聞」更可大行其道，抖音理應搭上順風車占有利地位；事實卻不然。

美國想禁TikTok可能為時已晚，近1.3億人天天用它，一旦遭禁必群起反對。中共藉民營企業作幌子暗中肩負國家任務，靠點滴滲透使中共的宣傳入腦入心，讓外國政府防不勝防。抖音、華為、比亞迪或所有中國企業都有相同基因，由不得自己作主，正是中共官民一體的舉國體制的特色或優勢。

拜登政府深知禁用抖音的困難，力主抖音出售給美國公司，抖音卻利用美國自由社會和市場反擊，花大錢聘律師用美國憲法對抗美國政府，想以子之矛、攻子之盾，如遂其所願將何其諷刺。

川普被川粉認定反共立場比拜登明確堅定，但他再度競選總統前主張封禁抖音，競選期間發現抖音許多內容支持他，立場有轉變。聯邦最高法院日前聽證，保守派和自由派大法官都認定，TikTok收集龐大數據可能成中共騷擾、宣傳和間諜活動工具，影響個人資安。中共建立個人資料庫，數十年後美國菁英層可能悉數被掌握，今天的青少年日後如在FBI、CIA或國務院任職，中共可用數據庫資料勒索、威脅等培養間諜；大法官們質疑中共操縱TikTok內容在美挑撥離間，遂行地緣政治目標。

美國專家也指TikTok通過演算法推進中共宣傳，是認知作戰一環，不應受美國憲法第一修正案保護，例如明顯淡化天安門事件鎮壓、新疆維吾爾人權等問題。中共不准美國的谷歌、臉書等登陸中國，美國不應放任抖音等在美國擴張市場，有違對等公平原則。

海外華人普遍使用抖音，認為只要不反共、不談政治就不怕，甚至指美國打不過中國企業就用政治手段封殺，是美國沒落的象徵。美國兩黨對提防抖音卻有高度共識，就算川普想對習近平釋善意，其親信馬斯克或特斯拉對中國市場和投資情有獨鍾，可能影響川普對抖音態度，在美國「反中反共」聲勢高漲之際，川普如何取捨也成就任後的另一考驗。