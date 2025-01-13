洛杉磯大火 重挫加州與民主黨

洛杉磯 的大火仍在燃燒，居民與大火博鬥，搶在火勢逼近前及時撤離；但大火也很快變得「政治化」，而且政治的鬥爭，像大火一樣，還會繼續延燒，更可能導致加州 和民主黨發生政治地震。

時速達100哩的「聖塔安那焚風」，從內陸沙漠吹向太平洋，經過洛杉磯地區，在7日起，已從數個火頭變成數場大火；12日截止，已有24人死亡，還有居民失蹤，18萬人被迫撤離家園，超過1萬棟房屋被焚。大通銀行估計，大火已造成超過1500億元的經濟損失。

這次大火最聳人聽聞的「醜聞」是，美國最現代化城市之一的洛杉磯，「斷崖山火」(Palisades Fire)的消防栓竟然斷水，消防員要救火也救不了。最先起火的「寶馬山花園」(Pacific Palisades)社區是豪宅區，8日發現消防栓「斷水」。洛杉磯市長說，20%的消防栓沒水供應；洛杉磯水電局解釋說，「斷崖火場」(Palisades Fire)有三個可儲100萬加侖的集水箱，因同一時間需水灌救，所以很快就耗盡，從別處調水已來不及，因此出現斷水情況。

川普趁機攻擊加州州長紐森 ，說紐森須為災難負責下台。川普說，紐森為了救一種很小很小的魚(smelt fish)，拒絕簽署一項「水源恢復計畫」，將北加州的水注入河流(藉此讓魚可以活)，再流出太平洋，也不讓水運送到南加。加州政府回應說，加州根本沒有什麼「水源恢復計畫」。紐森指責，川普將火災「政治化」；紐森已下令，洛杉磯市需進行獨立調查，務必查明斷水原因。

川普所說與事實確有很大差別。例如，北加州的水，每天都有「數億加侖」輸往南加。1960年代初，當時的加州州長老布朗，已建造了一條北水南調的「加州輸水道」(California Aqueduct)，所以並沒像川普所說，北水沒有南調。況且，「寶馬山花園」社區的用水，並不來自北加之水，而是來自科羅拉多河，因此「寶馬山花園」斷水與北水有沒有南調無關。

川普對紐森的指責，可能與他第一任總統時，曾與紐森進行過角力有關。2018年時，北加發生山林大火，川普曾威脅說，如果紐森不把北加之水調至加州中谷的農業區，聯邦就不向加州發放火災補助款。這次洛杉磯大火引起的川、紐爭鬥，必將還有後續；拜登9日說，聯邦政府將會100%承擔這次的經濟損失，但一周後上任的川普，是否願意支付救災費，將是個問題。

川普攻擊紐森，表面上欠缺事實根據，但背後卻反映出加州和民主黨愈走愈極端，已到了與一般民眾脫節的情況。這才是紐森、賀錦麗、以及加州的最大危機。

洛杉磯現任市長是非裔的巴斯，今年71歲，州眾議員出身， 沒有行政管理經驗，過去兩年一直主張削減消防預算，難再連任。非裔的舊金山市長布里德，在任六年，已於上月大選輸給一名政治素人羅偉。舊金山是自由派大本營，對遊民極度容忍，面積不大的城市，竟容納超過8000名遊民；遊民充斥於街頭，不但遊客止步，且嚴重影響商業發展。新市長8日就職，宣布的第一項改革，就是清除街上的遊民。

加州政府的最高職位民選官員，近年清一色都是民主黨人；民主黨在州議會議席中占了壓倒性的三分二多數，這種情況形成的一黨獨大，使民主黨的執政和立法愈來愈脫離群眾，這次大火所揭發的諸多事實，正好反映出這種沒有制衡的弊端：消防栓斷水、市政府削減消防預算、以及災區大量房屋沒有房屋保險等，都可說是民主黨管理下的弊端。

洛杉磯大火在政治上將對加州和民主黨造成衝擊。紐森和賀錦麗是加州兩大政治明星，賀錦麗已於去年11月5日大選中大敗，可能從此在全國政治中消失；紐森的政治前途，現在也可能因這些大火而受到重挫。如果紐賀雙雙失勢，將宣告由斐洛西、范士丹和布朗所建立的加州自由派政治落幕。