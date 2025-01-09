六代戰機四川艦 中國刻意秀肌肉

去年12月26日在中共領導人毛澤東誕辰紀念日當天，微博、X等社群平台流出疑似為中國「六代戰機」在成都、瀋陽兩地上空的試飛影片，由於中國去年11月才剛在珠海航展對外展示二款五代戰機：殲35A與彈射型艦載機殲15T，這麼短時間內，又有下一代戰機首飛，引發關注。

才隔一天，076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」也在上海舉行下水命名儀式，四川艦是解放軍 新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量超過4萬噸，具電磁彈射技術，可搭載固定翼飛機、直升機等，外界認定是「輕型航空母艦」。

大國現在競相開發「第六代戰機」，其特性為強化隱形能力、AI驅動、高超音速等。從流出的影片可以看到，試飛戰機外型類似，只有大小之別，網路上有人稱之為「空天戰機」。所謂空天戰機因其飛行高度可以近太空，以高超音速飛行，很難被擊落，加上採用三引擎設計，除兩翼外，中間還多一顆引擎，可以持續高速飛行，沒有尾翼的設計，更讓六代戰機有全角度隱身能力。

美國也有開發第六代戰機的計畫，包括美國空軍的「下一代空中優勢」(NGAD)和美國海軍的F/A-XX下一代戰鬥機項目。其中NGAD按計畫將在2030年左右服役，取代美國空軍現役的F-22隱形戰鬥機，採用翼身融合與無尾設計，與目前中國的六代戰機類似。

但問題是造價太高，據傳一架價格達3億美元，是目前F-35的三倍，加上特斯拉執行長馬斯克曾指出，現在已進入無人機 時代，「只有白癡還在研發需人力駕駛的戰機」，美國會不會量產第六代戰機，尚待川普 政府上任後決定。

美國專家警告，中國網路刻意不審查，讓影片流出，目的就在故意釋放訊息，引誘美國投入巨額資金來追趕，而且目前所謂新戰機，僅有影像，對其性能一概不知，也許中國未必計畫大規模生產第六代戰機，而是希望利用這一「圈套」，進一步加大美國的財政壓力。過去80年代，雷根總統的星戰計畫，逼得蘇聯投入巨資，最後導致解體，有鑑於蘇聯前車之鑑，美國不應與中國展開軍備競賽。

四川艦下水同樣引發各界關注，美國現在有十艘航母，中國只有三艘；美國有九艘兩棲攻擊艦，中國只有較小的075型三艘，現在較大的076型四川艦的出現，甚至被稱為「第四艘航母」，對中國航母數量的劣勢有幫助。

「四川艦」將大大提升遠海和登陸作戰能力，相比過去傳統的航渡登陸戰，未來自空中與海上登陸的速度會明顯提高；第一波將由艦載機、大量無人機摧毀敵方沿岸防禦陣地，再由直升機或其他兩棲裝備(大型高速氣墊船)快速運送特戰部隊登陸。且發起攻擊的位置也會遠離對方海岸，減低敵方威脅。

接連展示新武器，中國有幾個目的；在台海方面是要嚇阻台獨，全球意義上，則是要宣示自身已經建立起匹配其他大國的軍事能力，在美國總統川普上任前釋出消息，也有示威意味，但更重要的是對內宣傳；中國前陣子剛經歷一連串軍方高級將領、軍工企業的貪腐整肅，在年底前連兩天釋出新武器消息，希望能激勵士氣。

其次，新型戰機試飛和四川艦下水，都凸顯了北京軍事硬體的快速生產速度，四川艦將兩棲登陸艦與航空母艦要素相結合，可以提升解放軍遠海及登陸作戰能力，尤其是能突破第一島鏈，對美軍造成威脅，甚至可能阻擋美軍馳援台灣。

最後，美國現在軍事能力雖還是領先中國，但中國在亞太地區有地理距離優勢，美軍無論是要從本土派遣軍力，還是與第一島鏈盟國合作，都有其限制，在中國秀出其武力之後，美國只有三個選擇，一是繼續增加國防預算，或將其他地區的軍事部署收縮，轉移集中到印太區域，還是選擇與中國妥協，任何選擇，都會是很痛苦的。