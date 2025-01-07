2025是美國和世界大破或大立之年

再過12天，川普 上台執政，2025年可能成美國內政翻天覆地的變化之年。今年國際外交舞台的博弈更激烈，去年聖誕節當天，一架俄羅斯空軍專機從聖彼得堡起飛，26日抵紐約、華盛頓停留兩天兩夜，外界猜測美俄正在祕密外交，研商解決烏克蘭 戰爭方案，川普可能重啟「聯俄制中」戰略。中國2025年經濟續下行，尚未找到解套對策，習近平整肅軍方高層方興未艾，南海、台海危機依舊；今年風雲際會，美國和世界充滿大破或大立契機，是福是禍就看大國如何應對操作。

儘管美國因紐奧良恐襲導致15死、數十傷，一位綠扁帽特種部隊成員在拉斯維加斯川普飯店前自殺，美國以不幸事件開年，但川普領導鷹派班子，準備對國家政策大事改革，舉凡驅逐非法移民、加強邊境執法、縮減政府規模和開支、減少政府施加企業的監管、放寬能源開採、對中國貨課徵新關稅、強化美軍經費裝備等，都可能顛覆美國內政。

內政改革爭議難免，譬如是否維持H-1B簽證名額引發川普團隊內爭，強制逮捕遣返非法移民影響深廣，引發衝突、拆散家庭、底層勞工短缺等，將衍生政黨衝突、社會分裂。改革如成功，將振興國力，相對於中國經濟前景坎坷，中俄都有求於美國，將改變世局風貌。

川普上台對外關係更將引發世界震盪。川普逼北約盟邦增加國防經費至GDP的2%，可能再度退出WHO或其他國際組織，中國有人希望美國退出北約、盟邦失和；美國在歐洲、東亞盟邦包括台灣都戒慎恐懼，等待川普的顛覆性震盪。但萬變不離其宗：美國兩黨齊心主要針對對象仍是中共和中國，而不是俄羅斯。

川普團隊的俄烏和平方案，包括不支持烏克蘭加入北約、不強迫俄方放棄俄軍占領的烏東四州和克里米亞，讓普亭 升高期待，或許是川普上任前俄國就派代表來美談判的主因；秘密外交談判內容迄今未宣布，預料拜登政府已提前退居次要，以川普團隊為主角。對話內容不外乎解決烏克蘭危機、美俄兩國領導人見面，或俄方代表出席川普就職典禮等。

拜登政府全力援助烏克蘭武器，川普未必贊同，間接鼓勵普亭另闢蹊徑，想讓俄美關係破冰，重建與西方的互信。歐洲日前切斷冷戰期間興建的俄國天然氣輸歐管線，轉而向美國購買天然氣，俄國經濟命懸一線，川普給了普亭自救的機會。

川普和普亭如聯手，將牽動對中國關係，外界因此聯想「聯俄制中」策略復活。普亭應不致向美國一面倒，但恢復美俄關係可使他左右逢源；他既不想成為中國的小弟、看習近平臉色，也不會放棄幫他發動侵烏戰爭的推手中共。中俄雖有矛盾，但合作利益遠高於矛盾，可各取所需以應對西方聯手施壓，莫斯科應不致扭轉與中共、北韓合作的戰略方向。

無論如何，2025年是大國博弈勝敗關鍵年，敘利亞新政權偏向親西方勝於親俄親中，美國和以色列對伊朗、哈瑪斯、胡塞武裝是否趕盡殺絕，中東依然是火藥庫。

中國經濟百病齊發，內外專家都不看好。華爾街日報指中國受房地產、債務與工業產能等過剩影響，高速成長不再，經濟總量想超越美國須再花數十年；外界咸認今年將是中國動盪不安的一年，政治、經濟、對外關係都有硬傷，除非習當局因應對策能見效，否則經濟還會破底，難有大立。

這些現象都環繞美中較勁這個核心，北京即使能摀住各種不利因素不生動亂，包袱和難題卻愈積愈重愈大。美中國力此長彼消，美中俄關係或歐洲、中東、南海等，都可能迎來巨變，不妨拭目以待。