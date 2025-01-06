美國經濟G7最強 有利川普關稅操作

還有兩周，川普 就要上任，他說過上任第一天就會向中國徵10%的關稅 ，又說過歐盟 若不購買美國石油和天然氣，以平衡貿易逆差，他就會不停向歐盟徵關稅。展望2025年，影響世界的大事很多，如果說川普上任是未來一年的頭等大事，一點也不為過，因為不但美國將因他的政策而大變，他威脅要發動的「全球貿易戰」也必將對世界造成巨大影響。

美國是全球最大經濟體，2024年GDP為29兆，占全球GDP的四分之一(全球GDP 110兆， 美占26%)；中國在疫前曾追至美國的四分之三，但三年清零封控之後，2024年已減至不到三分之二 (18兆5000億，占全球的16.8%)。在工業先進國G7之中，美國經濟30年來一直最強，1990年時美國GDP占了G7的三分之二，2024年更增至一半；美國現在的人均收入超過西歐30%，更超過日本60%；美國最窮的密西西比州，人均收入也超過英國和德國。這些簡單的數字反映，川普推行的政策必將對全球造成影響。

川普說過，他將會向所有對美貿易逆差的國家徵收關稅；美國消費市場龐大，幾乎所有國家都與美國有貿易，如果川普真的對所有逆差國徵稅，勢必將引起震動。但川普不一定向所有國家徵稅，他提名的商業部長盧特尼克說，川普只想利用關稅，作為談判籌碼，向有關國家施壓，逼使它們在其他事情作出讓步。不過川普提名的國務卿魯比歐和國家安全顧問沃茲，都是外交鷹派，將中國視為美國的「最大威脅」，所以希望川普對中國採取強硬態度。川普在外交上將面對一重大考驗：在面對各國時，他將採對抗態度，還是與它們達成協議？

中國是對美逆差最大的國家，2023年對美逆差2791億；2024年1月至10月，對美逆差2454億。從巨大的逆差看，川普說上任第一天就會向中國貨品徵10%稅，不可能沒有後續；隨著談判，稅率勢必逐步提高，最後向60%發展；他甚至說過，如果北京攻台，他會將稅率提高至150%，甚至200%。中國是唯一在經濟、軍事和地緣政治上，足以挑戰美國的國家，所以才會被沃茲和魯比歐等定位為最大威脅。從這裡也可看出，美國經濟強大，加上對中國貿易出現巨大逆差，正好有利於川普貿易戰的操作。

歐盟對川普貿易戰有重要意義，正好讓川普找到操作關稅的空間。歐盟2023年對美逆差2086億 (出口4268億，進口1477億)，2024年頭10個月逆差2454億。川普向來要求，歐盟須支付更多北約軍費，上月中又說，歐盟須購買美國石油和天然氣，以平衡逆差，否則他就會不停地向歐盟徵稅。德國2023年對美逆差825億，在歐盟中最大。德國和法國常說要外交獨立，即對美與對中獨立，但實則一面對美謀取貿易逆差好處，另一面又想進入中國市場，兩邊雙贏兼吃，但川普不吃歐盟這一套。

日本2023年對美逆差712億，南韓對美逆差514億；東南亞新興市場的越南，近年大力發發展出口，2023年對美逆差1046億，數字相當驚人，其中包含了不少中國外移工廠，在越南生產，再將貨品輸美，藉此逃避關稅，川普已聲言，要打擊和禁止藉第三國逃稅的貿易。越南、日本和南韓都是中國鄰國，三者都是對中貿易大國，勢必是川普「抗中」關稅戰中的重要一環。

那麼，川普對中貿易戰最終將如何結局？是對中採取對抗，還是達成協議？其中一個可能途徑是，先與歐盟和日韓越等談判，並達成協議 (例如歐盟不能對中國輸歐貨品讓步)，再經由這些國家與美國聯手，向北京施壓。至於美中最後也可能走向協議，而協議的交換條件，則有可能落在台灣問題上（例如北京承諾不攻台或同意談判解決)。中國經濟在2024年急速惡化，中共政權正面臨國內政治和社會危機，這可能是川普在關稅戰上有利的一個契機。