移民立場急轉彎 川普父子騎驢困境

特斯拉執行長馬斯克 對共和黨內部的極右派終於失去耐心，他12月27日推文表示；「必須把那些可鄙的傻瓜從共和黨中除掉」。他用「可鄙的傻瓜」稱呼反對H-1B合法移民者為「頑固的種族主義者」，引發包括班農等極右派政客的反擊，一時間硝煙四起、火花亂飛。

這場口角的根本問題「移民」是一條政治導火線，將在川普 的第二個總統任期內引爆黨內對立，而馬斯克與「傻瓜們」的口水戰只是未來4年的預演。

川普對這場風波的反應有點慢，直到12月29日才表示支持馬斯克的觀點，這令「讓美國再度偉大」（MAGA）狂熱分子摸不著頭腦，因為川普向來被認為是反移民本土主義者的先鋒，難道川普選後就換了腦袋嗎？

答案並不盡然，原因有三：

首先，移民議題非常複雜，允許外國人在美國工作的簽證種類，多達20多種，但期間區別對於移民辯論至關重要。馬斯克捍衛的H-1B簽證允許受過高等教育的外國人在美國從事專業工作，其中大多從事程式設計等技術職位，是特斯拉、SpaceX亟需的人才。H-2B簽證適用於短期需求的低技能非農業工人，例如夏季高峰期間的建築工和農民。

從廣義層面來看，美國移民可粗略分為合法移民和非法移民 。最具爭議的非法移民有幾種形式：外國人偷偷進入美國並非法居留；合法入境但簽證逾期或錯過法庭聽證會，最終變成無證客，成為「非法」移民 。每種移民群體都有不同的特色，有些人是罪犯，但許多人認真工作並為美國經濟做出貢獻。

其次，川普本人煽動這個問題，加劇了混亂。川普最著名的競選政見是驅逐非法居留移民，同時支持大幅減少合法移民。在演講中，川普經常提到「移民」，但沒有具體說明他指的是合法居留的人還是非法居留的人。而且總是用負面用語來形容移民：「怪物」、「殺手」、「罪犯」、「動物」等。

民調顯示，美國人認為川普在處理移民問題上會比民主黨做得更好。但很少有民調將移民按不同形式區分，或詢問對外國人在美國工作簽證方案的看法。馬斯克是在告訴川普的支持者，應該開始比以前更深思熟慮地考慮移民問題。

最後，事實上，美國需要移民，企業需要移民來採摘農產品和加工雞肉，這些都是美國人不願從事的工作。許多其他國家培養出比美國更好的數理科學生，這意味著美國企業如果想將最具創新性的工作留在這裡，就需要引入這類人才，如果美國想要維持令世界羨慕的充滿活力的經濟，就需要更多而不是更少的移民。

川普現在面臨如何在執政後，要為競選期間口號自圓其說的兩難；除了移民問題，他在競選時主張降低雞蛋和培根的價格，但他的內閣人選大多都是從來不擔心這類問題的百萬富翁。如果這些官員都像馬斯克一樣熱衷於追求個人目標，那麼他的政府政策可能會顯得前後不一而且與社會脫節。

在移民問題上的對立，凸顯出川普許多死忠支持者，與像馬斯克那些2024年才表態支持者間的分歧越來越大。而後者中許多人都與科技業有一定程度關聯，不太容易對MAGA教條讓步。這場內訌可能會影響川普整個任期，馬斯克已經警告，在這個問題上可能會出現一場「MAGA內戰」。

在1月20日之後，川普如何調和保守預算鷹派、MAGA強硬派和相對溫和派之間的不同利益，將決定未來4年在移民、預算削減和減稅方面激進法案的命運。他不太可能在支持工作簽證制度和安撫黨內極右派之間左右逢源；在全球競相爭奪半導體以及AI人才之際，川普的移民政策將繼續承受「父子騎驢」的批評。