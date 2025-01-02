人才簽證資格 引發MAGA分裂

這幾天以來，川普陣營內部爆發了「內戰」，焦點是對高科技人才的H-1B簽證 ，一邊是內定為政府效率部主管的馬斯克 和拉馬斯瓦米，支持維持這類簽證，另一邊則是包括前白宮策略長巴農等「讓美國再次偉大」(MAGA)基本教義派，認為應該要更緊縮簽證，雖然現在川普已經表態支持馬斯克這邊，但爭議並沒有落幕，影響所及，將會決定MAGA與美國未來的走向。

引發這場爭議的是，被任命為白宮人工智慧高級政策顧問的印度裔網路企業家克里希南，他建議馬斯克領導的政府效率部取消技術移民綠卡的上限，這下捅了馬蜂窩，反移民者群起圍攻。

極右翼人士盧默指責這牴觸了MAGA的移民政策，前白宮策略長巴農也稱H-1B簽證為「騙局」，並表示此簽證破壞了美國工人的利益。

馬斯克對此則用粗口貼文回敬：「我和許多對美國強大至關重要的人之所以能在美國，比如建造SpaceX、特斯拉和數百家其他公司的關鍵人物，都是因為H-1B簽證。你們最好退一步，狠狠地看清自己吧。我會在這個問題上開戰，規模大到你們完全無法想像」。

馬斯克本人出生於南非，藉由其母親獲得加拿大國籍，後以外國學生身分進入美國，並在早期職業生涯中依靠H-1B簽證工作，同為政府效率部主管、原籍是印度的拉馬斯瓦米，也發文聲援稱：美國文化有問題，「我們的美國文化崇尚平庸而不追求卓越已經太久了…，一種崇尚舞會皇后而非數學奧林匹克冠軍，崇尚運動員而非畢業生的文化，是不會培養出最好的工程師的」。

爭議的背景其實是，過去跟隨川普的MAGA幹部，對於新加入的矽谷新貴，本來就有許多不滿，認為他們是來搶權的，對於他們現在掌握川普身邊的話語權，更是嫉妒，兩派衝突混雜著權力衝突，甚至還有被封口的恐懼。上周五，至少14個保守派人士X帳號的藍色認證徽章被撤銷，作為X的老闆，馬斯克難逃報復之嫌。

川普本人曾在第一個任期內，多次批評H-1B簽證計畫對美國人「非常糟糕」且「不公平」；可是必須講，川普還是腦筋清楚的，第二任他就轉向站在馬斯克這邊，在接受訪問時，更大力稱讚這個簽證計畫將技能熟練的外國工人帶到美國來，甚至說「我一直喜歡(H-1B)簽證，我一直支持(H-1B)簽證…，我的產業項目上有很多H-1B簽證(持有者)，我一直是H-1B的信徒，已經用過很多次了，這是一個很棒的計畫」。

更重要的是馬斯克與其身後的科技產業，就是需要使用目前的H-1B簽證，才能吸引全世界的人才，馬斯克說的對，優秀工程師短缺是限制矽谷發展的根本，美國科技公司需要目前兩倍數目的工程師，換句話說，就是最頂尖的0.1%的工程人才。而美國之所以能夠確保在全球競爭中的優勢地位，也是因為全世界人才在美國定居、工作，目前H-1B簽證每年允許6萬5000名高技能人才移民美國，另有2萬名持有美國高等學位者也可申請。

但這是與MAGA「讓美國再偉大」的提升美國工人地位、對移民實施更嚴格限制基本宗旨，完全相反的，對於MAGA來說，所謂全球競爭，只是讓外來人搶去美國人工作機會的藉口。

川普的表態，未必能讓紛爭完全平息，而且即使川普也未必能夠完全控制MAGA運動，誠如巴農曾經說過的，運動大過於個人，川普也僅是MAGA運動的代表，他過去之後，MAGA運動仍然會存續。現在或許正是運動的關鍵分際點，如果MAGA有可能轉化成保守運動，但也有可能極端化，就像是歷史上的法西斯主義運動，終究留下臭名而敗亡。

從華裔少數族裔的立場來看，H-1B簽證絕對是融入美國主流社會的重要管道，我們認為決定放寬或收緊簽證，將是決定美國社會是否還歡迎華裔等少數族裔融入的指標，就此我們支持川普與馬斯克的主張。