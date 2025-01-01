社論 ╱川普的「交易」 讓中俄台烏緊張

川普 將於元月20日就職，上任後立即要面對24小時內終止俄烏戰爭的支票兌現，對中俄關係也成頭等大事。川普可能用他自詡的「交易」處理中俄關係，不遵循傳統國際地緣戰略框架。

他邀中國國家主席習近平參加就職典禮，蘊含美中聯手逼迫俄羅斯 在烏克蘭 撤兵念頭。川普上個任期曾有「聯俄制中」構想，但被民主黨用普亭掌握川普在莫斯科嫖妓醜聞的傳聞把柄而破壞。川普第二任期似反過來想「聯中制俄」交易，普亭則緊緊拉住習近平，確保俄中聯手對付美國的情勢不破，大國權力博弈2025年將更熱鬧。

俄羅斯官媒俄新社引用俄國駐中國大使莫爾古洛夫的話報導，習近平2025年將訪問俄羅斯。有趣的是，北京似不想太早證實，避免引發川普新政府反彈。中國外交部發言人毛寧只回應，「中國和俄羅斯是新時代全面戰略協作夥伴，雙方始終保持各個層級的密切往來」。習近平2012年上任迄今已和普亭會面44次，習普多次互訪，2024年習普就會晤三次，頻密程度各國少見。

俄中戰略協作夥伴關係表面看緊密無比，中國需要俄羅斯的能源、軍事科技和外貿市場等；俄羅斯需要中國資金、軍民兩用物資如電子、機械等零組件，以支援俄烏戰爭龐大開銷，並在國際間力挺俄羅斯。表面看中俄「友誼無上限，合作不封頂」，但實際上，因歷史遺緒和中亞競爭，中俄亦敵亦友，中俄關係在拜登時期牢不可破，川普上台沒包袱，攪局如成功，對北京和莫斯科都是挑戰。

普亭2024年5月以壓倒性優勢連任後再訪北京，宣稱俄中關係進入以反美為政策重心的新時期。北京也暗挺普亭在烏克蘭用兵，希望確保俄軍勝利，防範俄羅斯戰敗或崩潰，避免中國北方失去屏障，也期待俄羅斯和北約對峙，讓美國無法抽身轉移全部軍力到東亞遏制中國。

川普上台可能打破原有格局。一，他自認擅玩「交易藝術」，不用傳統政治觀點，而用商業利益來衡量國家關係，烏克蘭和台灣都擔憂會成川普拿來和俄、中交易的籌碼；對中國貨加徵關稅、科技禁運等同樣都可拿來交易。

烏克蘭問題涉國家主權和領土完整，強權不能侵略破壞國際秩序等原則；台灣現狀也涉國際現實或維護自由民主普世價值，更直接牽動美國重大戰略利益，很難拿來交易。但從川普過去言行或前幕僚們所透露的想法，顯示如果符合川普認定的美國利益，烏克蘭、台灣都可交易，正是中俄可利用的契機。

川普如「聯中制俄」，可分化中俄關係，美國則掌握主動權，續扮全球中心樞紐，新博弈可能讓中俄都須極力爭取與美國合作。

二，北約力挺烏克蘭、美國兩黨重視台灣對美戰略利益和價值，都是川普交易的強有力牽制，即使川普對烏克蘭、台灣不交易，維持美國的戰略利益框架，但川普也可用能源政策顛覆世界格局。譬如放寬壓裂式頁岩油開採、大量生產石油和天然氣，壓低國際能源價格，逼歐盟或中國採購美國能源，代替向俄採購。如果國際原油價格長期低到每桶40美元以下，對普亭將是空前壓力，政權甚至有垮台之虞。

川普如實施這項策略，對中俄關係、中東產油國都是顛覆性創舉，將重畫全球能源、經濟或戰略版圖。

川普是否願見中國因低廉能源使經濟再度起飛，有更多實力挑戰美國？如何不違背美國遏制中國崛起的世紀戰略？中國需要俄羅斯供應鈾和軍工科技，中俄利害一致、關係牢不可破，都是川普想交易的難題。

敘利亞變局打亂俄羅斯在中東的戰略部署，也讓中國一帶一路遭遇新挫敗，美國運用軍事、科技實力和美元全球交易地位，掌控全球戰略制高點，一旦俄羅斯戰敗崩潰或中國巨變，將顛覆世界局勢。