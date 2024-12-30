年關難過 中國經濟迎來雙重打擊

中國經濟在2023年疫情結束後未見反彈，到了2024年，情況進一步加速惡化，外企大量撤走，北京上海外國人幾絕跡，外企裁員大增，消費進入蕭條，市面所見，到處都是關門的店舖。北上廣深以及一二線城市出現「中產消失」現象，反映失業已從底層擴至中產；「經濟學人」報導，全中國有3000萬買了「爛尾樓」的中產家庭，現正處於「水深火熱」之中。

9月底，中國央行，財政部，發改委相繼出臺一連串措施，試圖挽救股市，雖然更多的股民受到國家號召，積極加入炒股行列，可是，三個多月過去了，股市仍未有起色，股民全被套牢。

本月9日，中共召開政治局會議，決定推行「更加積極」的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策；11日和12日召開的中央經濟工作會議通過政治局的決定，將新政策定為明年的經濟工作。新政策的細節要等到3月「人大」才公布，但問題是，新政策能化解眼前的經濟危機和即將爆發的美中貿易戰嗎？

川普 競選期間一再重申，將對中國輸美產品徵60%關稅 ；11月5日他當選後又說，如果中國不制止芬太尼進入美國，將對中國產品加徵10%關稅，川普還明說，那將是「額外」的10%。據花旗銀行研究，若徵60%，2025的中國經濟GDP就會損失2.4%。

眼前的經濟危機，必須進行根本性的政策改變，才有可能逆轉危機，但根據兩年來中國政府應對危機的措施，政府不會有如此的根本性改革，因此中國明年的經濟勢必繼續疲弱，掙扎而行；所謂的政策「更加積極」和「適度寬鬆」，很可能與今年7月以來所推行的刺激經濟措施一樣，因力度不夠，難見效果。

為了應對川普關稅打擊，中國也有可能讓人民幣貶值，對沖高關稅。但這是一個兩面刃，尺度掌握不好，有可能引發新一波人民幣貶值潮，大量資金可能流出中國。同時，人民幣的貶值，加上正在進行財政金融措施，中國經濟很有可能從目前的通縮轉為高通脹，這是一招險棋。

中國實行社會主義，重國企而輕私企，2021年公開打壓互聯網平台，又調控地產市場，限制地產商借貸，導致地產商陷入債務危機，房地產泡沫爆破，經濟也從此低迷不振。

中國經濟2023年開始下滑，2024年進一步惡化，中國政府今年開始意識到經濟失速，因此又向外資招手，但錯誤政策 (例如不尊重私有財產 )繼續推行，以間諜和國家安全為藉口，對私企進行調查，甚至抓人。這樣的政策只會進一步嚇走外資。

北京上海的外企今年大量撤走，外國遊客也接近絕跡；已內地化的香港 ，實行國安法四年，外企幾已完全撤走，以前外國人聚集的蘭桂坊，今年平安夜，未見外國人。反而香港政府在平安夜這天，懸賞100萬元港幣，發布通緝六名海外香港人的消息，中國外交部發言人毛寧說，那是確保國家安全的正確行動。

隨著經濟惡化，中國社會也爆發前所未見的現象。今年發生無數的「報復社會」事件，肇事者對無辜民眾進行「無差別攻擊」，類似事件2025年恐將繼續發生。今年還發生「遠洋撈捕」的奇特現象，地方政府財政出問題，讓公安跨境執法，日前浙江逮捕了兩名廣東公安，他們跨境執法和詐騙錢財。除跨省，一省之內，也出現跨市撈捕，這種情況實際上已形同政府自造社會動亂。

春節將至，今年的年關特別難過，因為除了失業和裁員，大量返鄉民工將向公司要求發工資，但經濟不景氣，公司大都出現資金困難，「討薪潮」可能會爆發。今年農曆新年在1月底，新年前兩周開始春運，預計討薪潮也在此時達至高峰；如果川普1月20日就職後宣布，向中國徵收10%關稅，屆時中國經濟將會受到雙重打擊。