川普第一刀失靈 將要「馬代強生」？

美國聯邦政府的「開支上限」到期，國會必須於20日午夜前通過舉債上限，否則政府就會停擺，數十萬聯邦雇員在聖誕節前拿不到薪金支票。川普 想趁危機，提出把開支上限延長兩年。這是川普向政府發動的第一項手術，但此案日前被國會參眾兩院否決，川普的第一刀宣告失敗。讓人關注的是，川普是共和黨數十年來權力最大的人，卻嚇阻不了國會，反對派視他如無物，看來已準備在他上任後，反對他任何增加國債的法案，包括被視為川普新政重心的減稅案。

被川普挑選為改造政府的急先鋒馬斯克 ，揚言要大砍聯邦預算2兆元，但他和川普聯手提出的預算改革第一刀就失靈，反映出改革並非如他所說的那麼容易。聯邦政府今年預算7.5兆元，「規定開支」已占了75%，包括了社安金、Medicare和償還國債的利息等，「可支配開支」只占25%，約1.9兆，其中805億是國防預算，另外約9000億，作為教育、交通和邊境等政府部門的預算。馬斯克要削減，實在沒有什麼空間，而且每筆削減都必須經過眾院 反對派的通過，實在不容樂觀。

這次政府關閉危機的進程是，首先，上周初，共和黨的眾院議長強生，與民主黨達成協議，提出一項延長開支上限三個月的法案，在強生達成協議後，馬斯克隨即痛擊該法案，一度還說，就算政府關閉，也不能讓法案通過；到了18日，川普支持馬斯克，要強生修改法案，還要強生加入「提高上限兩年」規定；強生於19日提出新法案，並將川普的提議加入法案；法案在眾院投票時被否決，38名共和黨保守派和全部民主黨人投了反對票，川普的提議也連帶遭到否決，強生不得已，於20日再提出修正法案，把川普的提議剔除，法案獲得眾院通過，參院於21日凌晨通過法案，並交拜登簽署。

這次事件除了川普和馬斯克受挫，議長強生也可能烏紗帽不保，因為川普要他提高開支上限兩年，但他未能讓眾院通過法案，連帶也使川普的提議受挫。川普將開支上限延長兩年，用意極為明顯，一是如果提議得到通過，他可在上任後大幅減稅，而不用為增加國債而受到抨擊(減稅等於減少政府稅收，政府因此出現赤字，而且稅收還轉而送了給企業和富人)；二是如果法案不能通過，政府被迫關門，也是在拜登任內出現，而不是在川普上任後出現。

強生無法讓川普的計畫過關，對川普的作用就大打折扣。記者問川普，他對強生還有沒有信心。川普回答說：「大家拭目以待」(We'll see)。川普會否另外找人做議長？如果要找人，最佳人選莫過於馬斯克；馬雖不是國會議員，但如果川普要他取代強生，對他來說，「沒有什麼事是不可能的」(nothing is impossible)。新一屆國會下月3日開鑼，強生能否贏得議長選舉將是個大問題，黨內反對派對他與民主黨協議不滿，必將成為阻力；2023年1月共和黨選議長，麥卡錫經15輪黨內投票，才能如願當上議長。如果強生得不到川普點頭，一切只會成為泡影。

這次川普和馬斯克受挫，關鍵在於眾院共和黨內的數十名保守派，20日投反對票的「38人」，已上了「英雄榜」，他們大都是反對開支的保守派，而且大都沒有連任壓力，預計在兩年後的期中選舉可順利連任，因此不怕川普恐嚇。川普在20日眾院投票前公開警告說，不支持他的人，將會在期中選舉受到他的攻擊，但「38人」不願放棄自己的原則，反對任何增加國債的法案。據「聯邦預算問責委員會」的統計，川普第一任的減稅加開支，總共造成8.8兆元赤字(其中5兆是減稅所致)，但只削減了4400億元開支，兩者合計，他任內四年總共增加了國債8.4兆。