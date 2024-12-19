敘利亞變局 川普的頭號外交挑戰

敘利亞 變天，阿塞德家族遁逃俄羅斯，川普 還沒有就任，中東局勢就已經轉而對他有利，但是川普卻是小心謹慎的在社群媒體上強調，美國不會介入敘利亞的混亂局勢，並直言：「敘利亞不是我們的朋友，這也不是我們的戰爭。」

川普的表態，引發國際關注，尤其是他競選期間提出的「美國優先」政策，再次適用在美國不再干涉敘利亞內戰的立場。這與他在第一任時的立場是一致的，當時他要撤出在敘利亞邊境的美軍，但是當時國防部長馬蒂斯堅持美軍續留，以保護敘利亞東北部的庫德族反抗軍，最後川普收回成命，現在似乎他要貫徹原來的想法。

可是現在共和黨內部卻正激烈辯論，有一派人主張，應該要趁此機會，重建敘利亞，維持穩定，同時一鼓作氣，推翻伊朗 的神權統治，消除對以色列與波灣遜尼派國家的安全威脅，為建立美國主導下的中東大局，奠定基礎，最後辯論尚無定論，但敘利亞變局，卻成為川普上任後的頭號外交挑戰。

這次變局中，有兩個大贏家，一是土耳其，除了可令境內300萬敘利亞難民返國，更可以削弱敘利亞庫德族的勢力，間接替土耳其總統厄多安延任創造條件。

第二個贏家是以色列，總理內唐亞胡現在可以擴張領土，50年來首度重畫疆界，除了屯墾區在西岸不斷擴張，還可以北擴敘利亞的戈蘭高地。

眼前的亂局將是，敘利亞各派系爭奪地盤，全國有五個割據勢力，甚至有土以兩國「密謀瓜分敘利亞」之說；如果美國沒有介入，積極重建敘利亞，很可能各方勢力將重新進入爭奪，在稍早失利的伊朗、波灣國家、甚至俄羅斯，都要捲土重來，入場再戰，局勢只會更混亂，波及區域鄰國。紐約時報專欄作家傅利曼就警告，敘利亞將成為「永久戰場」，而且會是伊斯蘭國死灰復燃的溫床。

美國在這場變局中，完全挺以色列的立場，是顯而易見的，川普還提出審慎警告，一方面宣稱土耳其在這次變化中占了便宜，「敵意併購」了鄰國敘利亞，另一方面也警告土國所扶持起來的新政權HTS：「不要亂搞，美國正在監視你」。

可是以色列還在覬覦更大的戰果–顛覆伊朗的神權政府，這次亂局的大輸家伊朗，正處於風雨飄搖之際，親密盟友阿塞德垮台、黎巴嫩的真主黨奄奄一息，經營數十年的「抵抗之弧」(Arc of Resistance) 現已經分崩瓦解，隨著國際制裁、經濟困頓，國內的不滿情緒只會日益升高，唯一讓人忌憚的，只剩下還未完全成熟的核武能力。

川普內定的國家安全顧問沃茲，日前揭示了目前的對伊朗政策是，回到極限施壓，「我們必須約束他們的金流，我們必須限制他們的石油。我們必須回到極限施壓，在川普第一屆政府中這是有效的」，川普2.0的團隊認為，過去的施壓政策有用，只是拜登在執行對伊朗政權的制裁方面一直不夠嚴格。

可是如果以色列不滿足於此，繼續要求川普政府對伊朗動武，尤其是剷除以色列最在意的核武能力時，川普政府要怎麼辦？一般預估，美國未必會出動地面部隊，但是應該不會阻擋以色列派出的長程轟炸機，甚至美國還可以用戰斧飛彈來協力，德黑蘭恐怕沒有還手的餘地，神權政府可能隨之崩潰，但是那時的後續計畫是甚麼？是不是又捅了個馬蜂窩？沒有人知道。

環顧世局，川普的2.0恐怕最大的挑戰，在於處理混亂弱化的國家；在中東，敘利亞的亂局，是首要挑戰，我們也看到西歐國家，從法國、德國、到加拿大，一個接著一個，內部都發生動亂，政府瓦解，川普單單要靠孤立主義，甚麼都不做，讓美國再度強大，恐怕是遠遠不夠的。