催化烏克蘭、台灣 美國玩核武遊戲？

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)與麻省理工學院，近期針對台海戰爭使用核武情境進行大型兵棋推演，假想2028年台海戰爭美中動用核武，將如何改變戰局，結果15次兵推、11次動用核武，解放軍 被逼退僅五次，顯示小型核武作用有限；使用大型核武則造成數億人傷亡，形成人道災難，足供所有政客警惕。

美方智庫、政客和專家近年常倡議美國增強核武，以威懾中國，且不避諱討論台海戰爭核武的作用。俄烏戰爭後，普亭多次威脅動用核武，北約嚴陣以待，美軍核武戰略轟炸機、潛艦多次抵近俄羅斯周邊威懾普亭。依「布達佩斯條約」，美國現保管烏克蘭 30到50枚核彈 頭，美方官員透露，考慮將核武歸還烏克蘭，讓基輔有保護自己的籌碼，但最後決定不交還烏克蘭核武，以避免戰局失控。

環顧東亞情勢，北韓肆無忌憚發展核武，威脅韓日和美國。中日交惡，雙方戰機戰艦屢在東海、日本海對峙。日本政客包括前首相安倍等多次提出，日本有自製核武技術，必要時可在六個月或更短時間內造出核彈，反威嚇中國。

台灣是否發展核武也屢成話題；1999年美方解密文件顯示，美國1952年至1961年曾在台部署12枚核彈。1960年代，台灣兩度違反美國意願自行發展核武，但在台灣中科院臥底的美國中情局間諜張憲義告密下，美方收回重水等設備，使台灣發展核武功敗垂成。兩岸情勢對峙日趨激烈，台灣自行研發核武，或允許美方在台灣儲存或部署核武聲音增大，美方智庫和台美政界不乏認同聲音，烏克蘭案例更刺激這類主張。

中國用核武威脅美國不是新鮮事。2005年，解放軍少將朱成虎說，如果中國被攻擊，準備犧牲西安以東城市和美國打核戰，美國必須做好犧牲數百個城市和人口的準備，美國輿論譁然。

中國近年改變任何情況下都不首先使用核武的承諾，發表白皮書，指如美國在導彈防禦系統保護下，用常規武器襲擊中國核武設施，中國可能先動用核武。美軍太平洋司令去年則公開宣稱，美軍掌握中國火箭軍所有設施動態，有能力24小時內同時轟炸中國逾1000個目標。這些放話使美中軍事對抗升至新高點。

美中兩軍也付諸行動。解放軍今年9月首次朝關島方向試射攜帶模擬彈頭的東風-31AG導彈，導彈飛越1.2萬公里和關島上空，落入太平洋，宣示有能力襲擊關島或美國本土。美軍已在關島部署薩德防導系統，調派首艘維吉尼亞級核潛艦「明尼蘇達號」加入四艘洛杉磯級核潛艦駐防關島，負責西太平洋防務；12月10日，美軍在關島首次測試陸基宙斯盾防禦系統。美中大力研發多音速超高速導彈，都著重以核彈頭威懾對方。

以現今核武精確打擊力量，沒有國家能承受核武戰爭慘重代價。不少評論認為，烏克蘭在當年蘇聯解體後，如不是自願交出核武，普亭或許不敢輕易發動侵略，讓烏克蘭付出慘痛代價。

解放軍近年屢次環台軍演，威脅武統或封鎖台灣，北韓、伊朗爭相發展核武，刺激台灣鷹派萌生台灣如有核武即可自保想法。獨派更認為，一旦能自製核武，兩岸就可永久分離；反對者則認為，研發核武將刺激兩岸兵戎相見，台海如爆發核戰將使兩岸生靈塗炭、萬劫不復，反而讓台灣更危險。

台灣短中程導彈技術突飛猛進，射程可達上海、北京或三峽大壩，美國協助下自製首艘潛艦已下水，美國武裝台日或許剩核武這「最後一哩路」，不能排除情況緊急時美軍核武進駐台灣。美國孤立傾向日益抬頭，台日如有核武雖可能增進東亞和平，也可能是開啟另一個潘朵拉魔盒，增加區域衝突風險。關鍵在美國仍堅守防止核擴散底線，認為大國才有權擁有核武，寧將台日韓等置於美國保護傘下，這是牢不可破的國際現實。