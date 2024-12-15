川習世紀交手 勝負攸關美中命運

川普 出奇招，邀請習近平參加他的就職典禮，主流媒體連日來討論，川普揚言要對中國大徵關稅，卻邀請他參加就職，是要向習示好嗎？若目的是拉關係，那麼先前說要徵10%、60%和100%的關稅，不是變成開玩笑？CBS新聞13日報導，從兩個消息來源，證實習不來了，輿論才停止種種揣測。川普就是川普，胡蘿蔔和大棒是隨時可交換使用的。相反，習就比較謹慎，深知來華府危險得很，2017年他就領教過，應邀去了川普的海湖莊園作客，但第二年川普就向中國發動貿易戰。

川普還未上任，即將離任的拜登臨別秋波，就尖端晶片 對中國進行第三次禁售，包括將100多家公司列入黑名單，又禁止半導體公司將製造晶片的設備出售給中國。中國立即反報復，禁止數種礦物質出口(鎵、鍺、銻)，這些稀有礦物質都是製造晶片和軍備必需之物。另外中國還宣布，對輝達 進行調查；輝達的繪圖晶片(GPUs)，是訓練AI語言模型不可缺少的要件，因此成為「AI革命」最炙手可熱的產品，輝達的公司市值在過去的一年半，由7000億暴增至目前約3.3兆，漲幅驚人原因正在它的晶片。中國要查輝達，輿論普遍認為，這是美中晶片戰的最新戰場。

習近平近日還有一更重要的動作；他9日主持政治局會議，為陷入危機的中國經濟作出重要決定，包括加大力度推行旨在刺激經濟的財政政策和貨幣政策，另外又決定將刺激措施轉向刺激消費上。接著，中央經濟工作會議在11和12兩天召開，通過了政治局的決定；政治局是決策機構，所作決定下達到全國各地，準備明年全面推行。新政策被視為2008年金融危機以來最大規模，細節將在明年3月的「人大」公布。

這次政治局的決定，是近年最重要的決策。中國經濟被三年清零摧毀，全國六成的中小民企倒閉，至今未能恢復，大大影響就業；另外，政府在2021年調控房地產，停止向發展商貸款，又對互聯網公司進行打擊，經濟從此一蹶不振。2022年底，政府決定開放防疫措施，以為經濟可立即反彈，但2023年未見恢復，反而比疫前倒退。到了今年，經濟進一步惡化，從社會底層擴展到中產階段；外資大量撤走，私企經營困難，中產員工開始被裁員和減薪。中產是社會中堅，社會動盪，經濟進入危險階段。

今年暑假時，政府在三中全會上不得不承認經濟失敗，並開始進行連串的刺激措施，目的是「救經濟」，包括7月時的「家電下鄉」，9月底的「刺激股市」，以及11月動用10兆人民幣化解地方政府債務的計畫，但都看不到效果，政治局因此才會制定10多年來最大規模的刺激經濟計畫。

準備推行的新政策，應有兩層意義，一是應付川普關稅戰和貿易戰的較短期計畫，二是較長期的「救經濟」政策。既然中國經濟已到了不得不救的危險時候，設法讓經濟脫險，重回成長正軌，是習政府不得不全力以赴的工作。這項工作只能成功、不能失敗，若失敗了，政府將受到社會動盪和政治不穩的挑戰。習顯然相信，只要克服眼前的經濟危機，恢復正常成長，中國仍有可能在2035年左右超過美國；如果眼前這波經濟改革失敗，那麼中國要超越美國，就要再延至2040年代才有機會。習要做政治強人，非克服眼前這波經濟危機不可。

至於川普，內政當以推動經濟增長為首要工作，減稅促增長，重振企業(鑽油、AI、晶片，加密貨幣)；外交則以抗中為主，中國被視為對美的「最大威脅」，川普未來四年，如要建功立業，突破點可能就在遏制中國之上。川普第一任的最後一年(2020)，正式結束美國對中推行40年的「交往政策」，還確立了中國為美國最大威脅，川普第二任可能就以此作為「對中戰略」的出發點。