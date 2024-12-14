未來是惡人當道 抑是黃金年華？

著名經濟學者、2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 ，宣布自紐約時報專欄作家封筆退休，在9日最後一篇專欄文章中悲觀的表示，美國進入一個「怨恨年代」(age of resentment)，而且是由「邪惡掌權」(kakistocracy)；在此同時，川普 成為時代雜誌「年度風雲人物」，在證交所敲鐘，誓言帶美國進入「黃金年代」(a golden era)。克魯曼鞭笞時政，是自柯林頓 以來五位總統的自由派政評學者，選前痛斥關稅論；但川普挾廣大民意再度執政，政治人物與學者竟有如此巨大的鴻溝。

經濟學者克魯曼以實證數據「在經濟地理學和國際貿易模式方面的工作」，獲得2008諾貝爾經濟學獎，對國際貿易見解獨到深入；自2000年在紐時撰寫經濟專欄以來，被譽為能把複雜經濟問題，轉為清晰易懂文字。但他的國貿理論，也有人批評遇上政治就解釋不通，例如遇上外國報復、低效能的政府干預或是特殊利益集團對政策的影響等。

紐時總主筆金斯伯麗稱讚克魯曼「單槍匹馬深入嚴肅的處理政策問題，追究當權者責任」，但批評克魯曼的人指他早期抵制比特幣論點，今天看來短視可笑，克魯曼還曾把網路比做傳真機，完全低估網路經濟效應。

選前幾周，克魯曼在多篇專欄解釋為何川普政策將重創美國社會，從根本上損害經濟；川普當選後，克魯曼再以數篇專欄急批「川普會如何輸掉即將到來的貿易戰」、「為何川普驅逐(非法移民)會增加你的雜貨帳單」、「對移民充滿敵意將會損害美國科技業」，一直到「我的最後一篇專欄：在怨恨的時代尋找希望」封筆之作，表達對未來川普四年的美國充滿悲觀，無力抵抗，不如自我流放。

在最後一篇文章中，克魯曼先回憶他在柯林頓執政開始寫專欄時，「人們對未來感覺非常好」，「為什麼這種樂觀情緒會消失？在我看來，我們對精英的信任崩潰了：大家不再相信管理者知道他們在做什麼，或者我們還可以假裝他們的確還是誠實的」。

美國變了，克魯曼說，隨川普第二任期臨近，美國已從柯林頓時代的「樂觀」情緒轉變為痛苦的「嚴峻局面」，當時很多人對未來充滿信心，但現在已被憤怒怨恨取代。他在結論說，「但是如果我們勇敢地挺身站起來，面對正在出現的邪惡掌權──最壞統治，我們(還來得及)最終可能會找到回到一個更美好世界的方法。」

在克魯曼憤怒的同時，最新11日CNN民調顯示，多數人認為川普(54%)將有出色表現，贊成(55%)他交接的表現，選民可能還對新政府尚在蜜月期，沒有像克魯曼如此悲觀，這就是精英與庶民感受與渴望變化的不同。

川普日前受邀到法國，巴黎聖母院在川普第一任內遭焚，如今浴火重生，有如川普政治生命重生，喜歡或討厭，他在巴黎受到如在位總統般的迎接禮遇，與多位國元首正式會談，擺在眼前的事實是，他已經在履行總統的職責。華爾街日報專欄作家努南指出，相對拜登的孱弱，七年前與法國總統馬克宏較手勁的川普，重回國際政壇，美國人看了暗自點頭。

曾為雷根總統演講撰稿的努南在專欄說，躲過兩次暗殺後，川普自認活著有宗教意義，比起第一任的粗糙慌亂，川普第二任政策推動有足夠信心與圓熟作法，而且選民都已經很清楚他的政策並支持他。

川普告訴普亭，既然已放棄敘利亞，就應該協談結束烏戰，他說「這是他行動時候。中國可以幫忙，全世界都在等待！」 他對中東的立場更為清晰堅定；對北京起手式，則是史無前例邀請國家主席觀禮就職典禮。川普的邊界、能源、減稅、關稅永久化、政府效率等政策都在積極進行。如果這些承諾能在上任後兩年內實現，對於相信他的人，將是燦爛的黃金年代。