用矽谷文化 川普要改造美國政府

川普 2.0最吸引人和最重要的政策，是設立「政府效率部」，之所以重要是因為美國政府的財政支出，已經難以維持，國債愈來愈龐大，接近GDP的100%，且以每年6%增加，再不改革，危機就會爆發，尤其是川普任命馬斯克 掌管這個部門，他代表的矽谷，顛覆傳統和改變世界的文化，正好派上用場；他計畫削減預算 2兆元的計畫，有如一場政府革命，全美和全球都在看他如何達成這個目標。

馬斯克5日去國會，推銷他的削減計畫，對於主張「小政府」的共和黨參眾議員來說，削減開支正中下懷，沒有人說計畫不好，但是也沒有人說計畫可以實現，因為計畫太遠大(a bridge too far)，難以實現。

困難是因為政府每年的預算，難有削減空間，以2024-25年度的預算來說，總支出是7.5兆元，其中的「規定開支」，包括社安金、聯邦醫療健保(Medicare)、以及聯邦醫療補助(Medicaid)，加上必須償還的國債利息，已占去75%，剩下約25%的「可支配預算」，為數約1.9兆元；在這1.9兆元之中，805億是國防預算，最後只剩下9000億，就是所有聯邦政府部門的預算(教育、邊境、交通、公園等)。

馬斯克向共和黨議員推銷計畫時，沒有人認為可以實現，只有一樣是共和黨人的共識：必須改革「在家工作」的政策，眾院議長強生說：「每天上班，只是常識的要求」。馬斯克反對員工在家工作，他下令特斯拉員工，必須返回辦公室工作，否則面臨開除。國會預算辦公室今年8月報告說，只有50%的政府雇員每天上班，且工作時間只達60%。參院新成立的政府效率黨團5日公布的報告說，只有6%的政府雇員每天上班，94%都見不到人。馬斯克更說：「除了警衛和維修人員，只有1%的人上班」；他還暗示，要用科技監控在家工作的政府雇員，每天早上將他們叫醒。

削減開支和大幅裁員當然不易，川普要馬斯克出手，就是看上他顛覆傳統的手段。馬斯克的革命性計畫之所以吸引人，就是大家想看他會使出什麼驚人手段。

英特爾的CEO基辛格日前被董事會開除，這家矽谷公司1990年代時叱吒風雲，但人工智慧興起，卻未能及時設計和生產AI晶片，基辛格想發力追趕，但為時已晚。矽谷科技公司惠普，曾是喬布斯心中的理想科技公司，他2011年去世時，曾對庫克說，希望他能將蘋果打造成當年的惠普；但惠普近年也遇到英特爾式的危機，2015年時的CEO惠特曼，毅然改革，將公司一分為二，其一(HPQ)繼續做個人電腦和打印機的生意，其二(HPE)則轉型做伺服器生意，這一轉型證實眼光獨到，正好迎上現在的AI潮流。英特爾之所以失敗，就是因為失去了矽谷科技公司不斷創新的文化。

太空總署將是馬斯克改造的首要對象；NASA的阿米提斯登月計畫，20年前已制訂好，但20年來全無效率，始終無法完成；6日又再次宣布，阿米提斯2號任務將延至2026年，3號計畫更要延至2027年以後。川普提名馬斯克老友薩克曼出任NASA署長，馬斯克創辦的SpaceX，找到循環再用NASA舊火箭之法，因此大量節省成本，成功改造了太空飛行業，由私企替代政府進行發射火箭和太空飛行。如果馬斯克接管阿米提斯計畫，成功登月，然後利用月球，作為發射火箭基地，登陸火星；單是這項成就，足以成為川普傳世的政績。

當然，馬斯克顛覆傳統的手段，更見於他改造推特的過程。兩年前，他用440億購買推特，之後半年，裁掉推特八成員工，從原來的8000人，減至1500人。這種決斷手段可能用在政府雇員身上； 2017年，特斯拉的3型號電動車準備上市，馬斯克親自抓生產，連續數周夜宿灣區的車廠，生產線全面改用自動化的機器手臂，馬斯克眼中，「沒有問題是科技解決不了的」。