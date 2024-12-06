基辛格閃退 象徵驕傲美國的危機

當川普還在「讓美國再次偉大」的興頭上，一些殘酷的事實說明美國衰敗狀況難逆轉。全美市值最高的公司前十名，沒有一家是製造商，而美國最引以為傲的國家級企業，波音 和英特爾 都面臨瓦解倒台危機，最近英特爾董事會逼退了執行長基辛格，英特爾的股價不降反漲，代表市場也認為基辛格不適任，但英特爾一時間也找不到救星，新舵手就算有美國政府的力救相挺，也難改變英特爾的頹勢。

平心而論，曾經是世界晶片 霸主的英特爾，會淪落到今天這種田地，不是因為台積電或華為，更不是因為中國崛起，而是驕傲的英特爾咎由自取。當年英特爾開發出首款商用微處理器，幾十年來英特爾的CPU幾乎就是電腦的代名詞，然而這家世界最大的晶片商因為自己的大成功，也埋下了日後失敗的遠因。

當蘋果電腦採用了英特爾的CPU，英特爾可以說是一統天下。但iPhone來了，在財務考量下，因為沒賺頭，放棄了手機晶片製造的轉型機會，沒有了移動市場，然後在電子遊戲市場上來了，英特爾又在顯示卡市場無所作為，把肥肉全送給了輝達和超微。

美國晶片設計能力一流，但是當輝達、超微和蘋果都將晶片交給了如台積電、三星等代工製造，大幅降低成本，美國晶片的災難來臨，而英特爾製造能力的衰退，再接著錯失了AI轉型機會，偌大的英特爾在基辛格的救廠策略下，回過頭來要搶台積電的代工生意，卻因合作夥伴成了競爭對手，英特爾拿不到台積或三星的優惠，又追不上圖型處理器的發展，各方困境逼得英特爾只能以裁員轉型來因應，再讓英特爾股價受到重創。

當先進製程晶片需要全天候輪班開工，才能抵回巨大投資成本，這條件美國工人根本無法克服，也讓「美國製造」成了嚴重障礙，美國逼台積電到美設廠，也遇到同樣的困擾，這些問題，又怎是工程師出身的基辛格救得回來的？

波音的危機也是自己找的。最近的災難是顆高軌衛星炸裂，讓波音對眾多客戶難以交代。光是今年，1月有架737飛機機身爆裂，3月又有引擎起火，輪胎脫落，兩個太空人因波音星際客機技術故障，現在還在國際太空站待援，9月起有3萬波音員工發起罷工，工廠停擺，第三季虧損高達60.7億美元。波音的問題，一樣是財務考量重於安全品質，公司內管理高層和員工嚴重隔閡，缺乏互信，波音前高層直言，波音離譜狀況是因「公司文化有毒」，十幾年來積累，終至陳疴難解，為了從根救起，波音公司甚至舉行「放言」活動，鼓勵員工說真話救公司，但大家私下都在問，波音會倒嗎？

這兩家公司曾經是美國國力象徵，由盛而衰的狀況一如美國當前處境，曾獨霸世界，現在卻有許多基礎建設欠缺，社會安全不足，高通膨的物價，讓許多美國人的生活品質難以和東亞國家相比，民粹當道，也讓產業升級變革遭到威脅，也更強化美國對中國崛起的危機感，川普政府傾全力要阻擋這頹勢，要打壓外國人士或貨物，「分享美國榮耀」，「搶走我們的工作」，卻不肯正視美國自己存在的問題，漠視新時代變化的速度，反而讓美國國力一再呈現衰敗跡象，一如英特爾和波音一樣。

台積電前董事長劉德音在退休後，已經和柏克萊加大校長談過，想籌組一個工業政策智庫，他說，美中博弈，美國幾乎用了80%的力量阻撓中國發展，20%力量用於強化自己，美國應該改變這樣的思維，應該將80%的力量強化自我實力。劉德音這席話的弦外之音，就是要美國誠實面對自我，才不會重演英特爾或波音的悲劇，成為時代的眼淚。