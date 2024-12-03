改革政府效率 杜絕浪費比裁員重要

川普 當選總統後，邀請其金主馬斯克 領導體制外的「政府效率部」，很多人認為是政治酬庸，馬斯克卻玩真的，有人認為馬斯克會打開潘朵拉魔盒，如今許多聯邦雇員擔憂被裁員，置身恐懼中。只要把政府開支攤在陽光下，很多驚悚怪象將曝露國民面前，例如坐視福利詐欺、支出浪費、巧立名目撥款或採購舞弊等，恐比裁員更重要，這也是川普常強調的「排乾華府沼澤」或拆解「深層政府」的一部分。

馬斯克創辦的企業都以追求效率著稱，特斯拉、SpaceX 、星鏈Starlink等企業，都成全球科技企業楷模。SpaceX達成火箭回收重覆使用，發射成本劇降，完勝累積數十年經驗的太空總署(NASA)，逼政府與SpaceX簽約發射衛星，而環保署因排放水審核曾刁難SpaceX發射，馬斯克和政府的恩怨情仇，使他領導的效率部如何避免「挾私報復」、如何把馬氏風格注入政府等，都成爭議焦點。

馬斯克須先戒除大嘴巴習性。他磨刀霍霍，未就任就在X平台發文，揭露美國政府財政管理黑洞，指政府每年浪費資金逾5500億，幾占財政赤字一半，駭人聽聞，如非誇大就應立即被糾正改革。他揭露多名默默無聞的氣候監管公務員姓名、職稱，指他們尸位素餐，引發數百萬粉絲點讚或撻伐，被點名的公務員被霸凌，因此關閉帳號，鬧出侵犯隱私爭議。馬斯克嘴砲連連，也攻訐德國前總理梅克爾等人，得罪各方，掌握政府名器，如繼續這樣做就很不恰當。

聯邦政府雇員230多萬人，管理3.4億人國家，但50州州政府分攤掉很多工作，聯邦許多部門確有職能重疊、效率低等現象。馬斯克點名聯邦醫療詐欺，每年政府被詐金額達1010億，政府每年向已死亡民眾發放數十億社安金，另有1.7億元失業救濟金是發給監獄中囚犯；科研經費濫用，每年補助5000萬用於猴子變性研究、55.5萬資助研究摘除大腦的貓如何在跑步機上行走等，濫用民脂民膏，駭人聽聞。

此外，聯邦政府每年花50億元租賃辦公室，再花20億用於辦公樓清潔維護，辦公室使用率僅12%。政府每年還耗資逾5000萬，雇用300人來監督LGBTQ權利公平性。媒體曾揭露，軍方採購咖啡壺每個要價逾400元，市場上最多每個30元；海軍艦艇抽水馬桶蓋一個近萬元、公務信用卡被軍官亂刷用於私人消費等，都讓人咋舌。

軍備武器採購浪費可能是天文數字，國防部每年逾8000億支出，在國家安全優先下，納稅人的錢被像廁紙一樣浪費。馬斯克面對龐大公務員或軍方體系，能調用人員有限，要得罪龐大既得利益群體，從哪裡入手改革、能達成多少效果都被存疑，毋怪乎他被形容像要打開潘朶拉魔盒。

聯邦政府公務員是鐵飯碗，享有優渥保障和福利，公務員怠惰不作為，坐視醫療保險詐欺等，不需要馬斯克也能改革，就看兩黨有無決心。馬斯克因火箭發射進程或電動車被政府審核耽誤，有切身之痛，但政府效率部不是編制內機關，除非修法，否則即使川普授權，只能提供諮詢，並無尚方寶劍執行裁員，遑論公務員減薪或裁撤四分之一員額，也無權稽查各機關浪費或直接砍預算，這些都是國會權責，民主黨可能掣肘。最多削減傳聞每年達5000億的未經國會授權支出、停止聯邦聘雇新人、刪除民主黨支持的變性研究或補助國際組織、計畫生育組織等。

馬斯克和拉馬斯瓦米共同領導的政府效率部不支薪，計畫2026年7月4日國慶日前提出成果，時間緊迫，想將私人企業極端管理模式帶入政府障礙不小。「世界首富」改革「世界霸權」，積弊200多年的爛攤子，改革如成功，美國國力會更上層樓，但願別像川普上任期邊界造牆那樣，雷聲大、雨點小，虎頭蛇尾草草了事。