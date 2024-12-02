加徵關稅向來都是川普的政治籌碼

總統當選人川普 宣布，上任後第一天就要對美國三大貿易夥伴墨西哥 、加拿大和中國的所有進口品徵收關稅 ，他雖表示這是針對跨越美國邊境的非法移民和芬太尼等毒品，但這絕對可能會影響從汽車到電子產品等一系列進口商品的價格。

幾乎所有經濟學者都認為，這樣隨性的加徵關稅勢必將提高進口商品的價格，並導致通貨膨脹。美國消費者就是因為對民主黨執政期間的高通膨不滿，才會把票投給了川普。而川普現在當選後就要實施的的關稅，對美國消費者來說就像遭到一記回馬槍；對於美國製造商和工人來說，代價更是昂貴，因為北美製造業基本上早已跨境整合。

墨西哥是美國最大貿易夥伴，主要出口是汽車和汽車零件以及洗衣機等電器，還有日常飲食中的酪梨和龍舌蘭酒等。川普的關稅可能會使這些在墨西哥製造的汽車和電器，或是從墨西哥進口零件，但在美國組裝的汽車和電器，變得更加昂貴，餐廳成本大幅上揚，從而推高美國的民生物價水平。

加拿大是美國的第二大貿易夥伴，大部分的進口商品是原油、天然氣、木材以及汽車和汽車零件。如果川普的關稅生效，從加拿大進口的木材價格將會上漲，這一定會增加美國房屋的建築成本，以住房占消費者物價指數(CPI)的高權重來看，通膨不可能不飆升。

而且對加拿大進口能源加徵關稅，美國家庭取暖用油以及天然氣價格，勢將明顯上揚。華爾街投行高盛指出，依賴加拿大原油的美國煉油商獲利率，可能會減少，消費者可能面臨更高的價格。

川普對北美貿易夥伴加徵關稅，雖明顯違反「美加墨自由貿易協定」條款，不過川普向來輕視國際合作組織，他可能並不在乎。而且至今還未公布關稅的細節，因此目前還不清楚哪些產品可能會獲得豁免、哪些又會課稅。但從他第一個任期內對中國發起貿易戰的前例來看，「關稅」從來都只是籌碼，是達成他目的的最大利器和手段。

經濟學者也擔心，如果加徵關稅如期實施，相關國家可能會採取報復措施。墨西哥總統薛恩鮑姆已經回應，表示墨西哥將以對美國徵收關稅進行報復。不過隨後她與川普進行過一次「良好」的電話連線討論；許多加拿大官員一開始猛烈抨擊川普提議的關稅，但總理杜魯多上周仍親赴訪海湖莊園會晤川普。從這些最新的事態發展來看，川普的「籌碼」贏面很大。

至於對中國進口商品加徵關稅，金融業者反倒認為，這可能會降低美國以外其他國家的商品價格，從而為全球通膨降溫。這個論點在於：全球最大商品出口國中國對全球最大商品進口國美國高關稅的「教科書式」反應，將是嘗試在其他市場尋找買家，來避開美國市場的貿易壁壘，這可能導致中國出口商降低價格來出售同樣的產品，以維持既有的貿易數量和市場占有率。

不過最終結果，將取決於各國對貿易戰的反應，特別是如果選擇對美國產品「以牙還牙」式地以加徵關稅進行報復，或者採取保護主義措施以防止廉價的中國商品在美國大門之外流竄全球，那麼屆時情況就完全不同了。

加徵關稅對北美經濟來說，將會非常糟糕。許多經濟學者希望這只是一次精心設計的虛張聲勢。然而問題在於：川普的整個競選方針都是圍繞著高關稅出發；很難讓人相信他只是虛張聲勢。

不過，川普的眼光應該會放得更遠，盡量不讓通膨在期中選舉前15個月內失控，市場寧可相信關稅只是他的一項談判工具，以實現他政見的某些目標，例如加強邊境控管和毒品管制。整體關稅不可能大幅增加，因為這將意味著對美國製造商徵稅、對美國消費者加稅，也將讓他重蹈拜登和賀錦麗的覆轍。