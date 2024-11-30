摸索未來的民主黨與傳統媒體

贏得大選未滿一個月，川普 與共和黨已快馬加鞭部署內閣，聚焦關稅與邊界，但民主黨 仍處於群龍無首的混亂，除民主黨外，主流傳統媒體則是2024大選中的另一輸家，兩者尚未總結失敗經驗，仍陷在慘敗深淵。

民主黨全面敗選，拜登 總統行禮如儀，準備移交，副總統賀錦麗偕夫到夏威夷低調療傷歸來，選後首次視頻，感謝支持者與金主，神情憔悴呼籲大家，勿失了志氣，對敗選原因卻無隻字檢討。

賀錦麗競選團隊的檢討，卻是相互推卸責任，一怪拜登交棒太晚，又怪競選時間太短，還怪關鍵州獨立選民，更為不敢擁抱播客找理由，就是不檢討與主流民意脫節，又不敢全面切割拜登，不敢也不能找出戰犯，選戰自然一敗塗地。

參眾兩院日前計票底定，民主黨再次淪為在野黨，柯林頓、歐巴馬、拜登與裴洛西等「長老們」，輔選只會拆台減分，敗選都應究責，但都無人敢說，這些前輩現在都被淡出政治舞台，新一代群雄並起，藍州州長躍躍欲試，2026期中選舉砲火已隱隱作響。

另一大輸家是主流傳統媒體 (legacy media)，這些全國大報、時政雜誌、三大電視網與24小時電視在大選揭曉之際，跌破眼鏡已不足形容他們吃驚程度；CNN評論員史特勒 (Brian Stelter) 說，「我們必須承認川普比我們更瞭解我們的國家」。選前10月「蓋洛普」民調，36%受訪者對媒體「完全不信任」，這是「完全不信任」連續第三年居冠，與1970年代相比，當時對信任的正面回應從68%到72%不等。

最新尼爾森數據顯示，2024年總統大選後，MSNBC和CNN收視率大幅下降。截至11月24日，MSNBC黃金時段觀眾人數腰斬，暴跌53%，從大選前一周134萬人降至63.2萬人。CNN觀眾從75萬4000人暴降到39萬8000人，下降47%。這兩電視網批評川普不遺餘力，但選後觀眾感到受騙，所聽所見是一家之辭的偏見。

收視率流失代表廣告收入大減，更重要的是這些節目已不再有影響力。「早安喬」主持人眼見收視率暴跌，親赴佛州向川普卑躬請罪，此舉更是遭到觀眾恥笑。MSNBC與CNBC的母公司已在兜售這兩家不可能起死回生的電視台，馬斯克表態「詢價」，有意收購。

這些主流媒體除了自視精英，與主流民意脫節外，另一致命傷是新興媒體與播客網紅的崛起，精英必讀的紐約時報電子訂戶約有110多萬，而當紅的播客天王羅根(Joe Rogan)有185萬訂戶收聽，都是年輕族群 。川普專程飛德州受訪三小時，賀錦麗卻避而遠之。保守派有各種不同播客，針對不同族群發揮，觸及傳統媒體無法穿透的票群，而賀錦麗大筆經費白花在好萊塢影星歌手與名流身上，功效立判。

雪城大學調查，全美新聞媒體記者只有3.6%是共和黨籍，說明記者編輯意識形態偏重自由派，注定傳統新聞與社會脫離的走向，更給予新興網路平台更自由發言的崛起空間。

民主黨還在摸索失利原因，但2026戰火已經點起，在還沒有明確領袖與施政藍圖情況下，只有且戰且走，藉批評川普施政錯誤，重新獲得選民支持。

傳統媒體在川普第一任期，藉猛烈批評，獲得高收視率、高銷路，大賺其錢，但如今失去選民信任；新一任川普時代即將來到，主流傳統媒體或許會藉大幅調整編採方向與人事結構，接近民意，反映民意，也許有機會重新獲得過去四年來逐漸消失的選民信任，如果還沒有認清川普大選的時代意義與價值觀，只會讓新媒體社群平台與播客網紅崛起壯大，加速走向與主流民意無關的西山末路。